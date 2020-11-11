Омич нашёл способ питаться бесплатной пиццей и сесть в тюрьму

В нашем мире хитрость чаще всего наказуема и называется мошенничеством. Это доказывает история жителя Омска, который три месяца питался бесплатными пиццами.

В полицию обратился владелец сети пиццерий с заявлением о хищении денежных средств. По словам владельца, посетитель три месяца пользовался промокод на бесплатную пиццу. Полицейские с помощью видеокамер установили личность хитрого пиццееда, им оказался 25-летний житель Советского округа.