Омич нашёл способ питаться бесплатной пиццей и сесть в тюрьму

Тяга к халяве в нас заложена с детства, и чаще всего остаётся с нами на всю жизнь. Однако, иногда жажда сэкономить может привести к печальным последствиям.
В нашем мире хитрость чаще всего наказуема и называется мошенничеством. Это доказывает история жителя Омска, который три месяца питался бесплатными пиццами.
В полицию обратился владелец сети пиццерий с заявлением о хищении денежных средств. По словам владельца, посетитель три месяца пользовался промокод на бесплатную пиццу. Полицейские с помощью видеокамер установили личность хитрого пиццееда, им оказался 25-летний житель Советского округа.
Молодой человек рассказал, что его девушка работает в заведении и однажды он случайно подслушал разговор директора магазина, который назвал промокод на бесплатную пиццу. Омич запомнил комбинацию и три месяца пользовался ею. В полиции ущерб оценили в 50 тысяч рублей, и теперь в отношении омича возбуждено уголовное дело по статье "кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Омской области.
В сети пользователи поддержали хитрого омича, обвинив директора пиццерии. По мнению земляков, директор сам виноват в том, что не следил за промокодом и не аннулировал его вовремя.
Ну и куда мы без мемов?
Источник:
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а вот 159, то есть мошенничество вполне может и есть. Вопрос только, сколько этот хитрожоп пицц сожрал :)
зы. и только не надо мне лапшу вешать про "проклятую дикую рашку" и "цивилизованные страны" - везде так, а где прецедентное право, так это еще и формально законно будет, надо только прецедент правильный подобрать.
Но дело, на мой взгляд все равно не перспективное. Нарушение правил использования заведения вообще говоря не является преступлением. Незнание законов не освобождает от ответсвенности, но незнание правил каких то частных лавочек - очень даже освобождает.
Промокод также не является каким либо документом удостверяющим личность.
Также он не является составляющей коммерческой тайны. Так как не было предпринято никаких действий по защите этого кода.
Человеку надо заявить - нашел листовку с промокодом, использовал его. Все.
Максимум что с него можно требовать - это возмещения ущерба в рамках гражданского иска. Но и здесь перспективы крайне слабы.
К сожалению у наших комерсантов есть дурной обычай. Если гражданский иск не имеет перспектив, подавай на уголовку. ментов проще подкупить чем судей. Ну и как метод давление на другую сторону.
Человеку хорошего адвоката! Название пиццерии в студию. За нае* клиентов.
кража, как гласит УК, это тайное хищение)
в опубликованном кадре присутствуют как "крадущий", так и "жертва" - работник тошниловки, следовательно, это, согласно все тому же УК, грабеж, и никак иначе
далее: согласно условиям договора купли-продажи, сотрудники тошниловки обязуются передать продукт надлежащего качества любому, кто согласен этот продукт обменять на эквивалентную сумму денег, или тому, кто назовет "волшебное слово", то есть, обе стороны выполняли условие договора - где хищение то?
мошенничество? возможно
по предварительному сговору? ну это только если будет доказано, что этот промокод использовала только девка парня и только для "продажи" своему парню
но если этот промокод использовали все сотрудники для "продаж" кому ни попадя, то в действиях парня состава преступления нет вообще, а присесть должен уже директор этой тошниловки, который "путем обмана или злоупотребления доверием" искусственно занижал уровень дохода и, соответственно, величину налогов, а там ущерб, как думаю, поболе 50 килорублей
а у омских следаков забрать денежку, которую этот дирехтор им занес, да с такими интерпретациями закона отправить Иртыш дырявыми ложками вычерпывать
но даже мне понятно, что разъяснения этого постановления тут не прокатывают, ибо обе стороны действовали согласно условиям договора купли-продажи:
"- здрасте
- здрасте
- пиццу "...", пожалуйста
- с вас "..." рублей
- у меня промокод
- назовите
- "..."
- спасибо! ожидайте 10-12 минут"
однако изъятие противоправным не было, поскольку существовал промокод, одно из условий договора купли-продажи в этом заведении, следовательно, в данном случае изъятие не может считаться противоправным
следовательно, в действиях того парня нет самого состава преступления - хищения, и все дальнейшие рассуждения о том, какое это было хищение - тайной ли, открытое ли - не имеют смысла, потому что не было самого хищения, а были действия в рамках ДКП, или я не прав?)
Современный пример. Злоумышленник получил доступ к чужому банковскому счету (например, подслушал пароли и коды доступа) и снял с него деньги, которые присвоил. И в этом случае содеянное также следует квалифицировать как кражу.
А так-то каждый второй вор или грабитель, попавшись в первый раз, на допросе тоже рассказывает, что найденные у него при обыске похищенные вещи потерпевший ему сам отдал.
Я также ел однажды по коду в "Кухне на районе" используя разные номера телефонов, которых у меня на работе более десятка.
Ну на 5 заказе, видимо, поняли и убрали этот промокод на первый заказ.
Всё.
Спорно, как по мне.
Кража с доставкой на дом.
Эта легенда на допросе не продержится и часа.
Я когда в оперчасти работал, насмотрелся на таких хитрожопых. Грабители, например, начинают рассказывать, что потерпевший им был должен денег и они забрали у него мобилу и цепочку, найденные при обыске, в счет долга. Воры и мошенники периодически рассказывают, что они якобы купили похищенное у потерпевшего. Ну и так далее. Самое интересное, некоторые из них верят, что все эти байки им реально помогут.
Мне участие в массовой драке пытались приписать, и, как следствие, ущерб, нанесения и прочие прелести, как из больницы вышел после той самой драки с ножевым. Так вот: "шел, споткнулся, упал на нож", если Вас не устраивает такая версия, приглашайте адвоката, в течении 2 часов повторения их вполне устроила. Хотя, казалось бы, что может быть очевиднее?
Если нет - можно пытаться подвести под разглашение (бабу?) и использование в личных корыстных целях информацию, представляющую коммерческую тайну. Мало ли что подслушал - пользоваться не имел права.
Ну и к организации работы и аналитике заказов вопросы, конечно. Но это уже отдельно.
А тут кто-то пронюхал и стал пользоваться. Вот директор и возмутился