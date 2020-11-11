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Омич нашёл способ питаться бесплатной пиццей и сесть в тюрьму

Омич нашёл способ питаться бесплатной пиццей и сесть в тюрьму (5 фото)

Автор:
11 ноября 2020 09:53
Сообщество : Истории
Метки: Тюрьма   Хитрость   еда   интересное   омск   пицца   фото   халява   
4506
5

Тяга к халяве в нас заложена с детства, и чаще всего остаётся с нами на всю жизнь. Однако, иногда жажда сэкономить может привести к печальным последствиям.

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Метки: Тюрьма   Хитрость   еда   интересное   омск   пицца   фото   халява   
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10k
Денис 4 часа назад
кража конечно тут отсутствует.
а вот 159, то есть мошенничество вполне может и есть. Вопрос только, сколько этот хитрожоп пицц сожрал :)
кража конечно тут отсутствует. а вот 159, то есть мошенничество вполне может и есть. Вопрос только, сколько этот хитрожоп пицц сожрал :)
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180
Alexander Gorn 44 минуты назад
Какие-то вы наивные, граждане комментирующие. У нас в стране что? Капитализм. Господствующий класс какой? Буржуазия. А государство - это что такое? Аппарат принуждения, действующий в интересах господствующего класса. И суды - его часть. В данном случае конфликт имеет ярко выраженный классовый характер, потому и срок светит явно несообразный сумме ущерба: государство защищает интересы представителя господствующего класса и показательно расправляется с "проклятым нищебродом", который на них покусился. Чтобы, значит, знал свое место. А что "закон для всех един" - неужели кто-то еще верит в эти сказочки?
зы. и только не надо мне лапшу вешать про "проклятую дикую рашку" и "цивилизованные страны" - везде так, а где прецедентное право, так это еще и формально законно будет, надо только прецедент правильный подобрать.
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1k
Алексей Alexander Gorn 11 минут назад
Ничего. Получит чувак свой пятерик. Отсидит три с половиной, выйдет по УДО и встанет на путь исправления. Пицца ему еще долго в глотку не полезет.
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7k
shimpansky 56 минут назад
звучит как пособие
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10k
Сибирячка Час назад
А вот сколько я не пыталась получить бесплатную халявку , не удавалось, так же думаю и у остальных покупателей. Явно все эти халявки рекламный ход, а тут раз и повезло. так что сразу в на нары?
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3k
bumtester Час назад
В источнике чуть подробнее. 100% промокод является привилегией директоров. А он его подслушал и начал пользоваться.
Но дело, на мой взгляд все равно не перспективное. Нарушение правил использования заведения вообще говоря не является преступлением. Незнание законов не освобождает от ответсвенности, но незнание правил каких то частных лавочек - очень даже освобождает.
Промокод также не является каким либо документом удостверяющим личность.
Также он не является составляющей коммерческой тайны. Так как не было предпринято никаких действий по защите этого кода.
Человеку надо заявить - нашел листовку с промокодом, использовал его. Все.
Максимум что с него можно требовать - это возмещения ущерба в рамках гражданского иска. Но и здесь перспективы крайне слабы.
К сожалению у наших комерсантов есть дурной обычай. Если гражданский иск не имеет перспектив, подавай на уголовку. ментов проще подкупить чем судей. Ну и как метод давление на другую сторону.
Человеку хорошего адвоката! Название пиццерии в студию. За нае* клиентов.
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3k
OldWiseOwl Час назад
кража?

кража, как гласит УК, это тайное хищение)
в опубликованном кадре присутствуют как "крадущий", так и "жертва" - работник тошниловки, следовательно, это, согласно все тому же УК, грабеж, и никак иначе
далее: согласно условиям договора купли-продажи, сотрудники тошниловки обязуются передать продукт надлежащего качества любому, кто согласен этот продукт обменять на эквивалентную сумму денег, или тому, кто назовет "волшебное слово", то есть, обе стороны выполняли условие договора - где хищение то?

мошенничество? возможно
по предварительному сговору? ну это только если будет доказано, что этот промокод использовала только девка парня и только для "продажи" своему парню
но если этот промокод использовали все сотрудники для "продаж" кому ни попадя, то в действиях парня состава преступления нет вообще, а присесть должен уже директор этой тошниловки, который "путем обмана или злоупотребления доверием" искусственно занижал уровень дохода и, соответственно, величину налогов, а там ущерб, как думаю, поболе 50 килорублей


а у омских следаков забрать денежку, которую этот дирехтор им занес, да с такими интерпретациями закона отправить Иртыш дырявыми ложками вычерпывать
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3k
OldWiseOwl Алексей Полчаса назад
та я не юрист же, ну)
но даже мне понятно, что разъяснения этого постановления тут не прокатывают, ибо обе стороны действовали согласно условиям договора купли-продажи:
"- здрасте
- здрасте
- пиццу "...", пожалуйста
- с вас "..." рублей
- у меня промокод
- назовите
- "..."
- спасибо! ожидайте 10-12 минут"
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3k
OldWiseOwl Алексей Полчаса назад
опять же, п.1 примечания к статье 158 говорит, что "Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества"
однако изъятие противоправным не было, поскольку существовал промокод, одно из условий договора купли-продажи в этом заведении, следовательно, в данном случае изъятие не может считаться противоправным
следовательно, в действиях того парня нет самого состава преступления - хищения, и все дальнейшие рассуждения о том, какое это было хищение - тайной ли, открытое ли - не имеют смысла, потому что не было самого хищения, а были действия в рамках ДКП, или я не прав?)
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1k
Алексей OldWiseOwl 19 минут назад
Классический пример из учебника уголовного права для студентов 3 курса. Злоумышленник тайно крадет из кармана потерпевшего номерок от гардероба, по которому получает от гардеробщицы шубу. Хотя гардеробщик считает, что находится со злоумышленником в отношениях гражданско-правового договора (договора хранения), тем не менее содеянное следует квалифицировать как кражу.

Современный пример. Злоумышленник получил доступ к чужому банковскому счету (например, подслушал пароли и коды доступа) и снял с него деньги, которые присвоил. И в этом случае содеянное также следует квалифицировать как кражу.
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3k
OldWiseOwl Алексей 16 минут назад
а так да) очень интересная разница между "тихо сп@@@л и ушел называется нашел" и "помогите, грабют!") благодарю за ликбез)
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1k
Алексей OldWiseOwl 13 минут назад
Пожалуйста. Обращайтесь.
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6k
Computermann Час назад
Чувак хитрец (мошенник), но пользовался скидочным 100%, ну или "благотворительным" кодом. В чем тут кража? Я вон нашел купон на скидку 10% на кофеварку, вырезал из 10 журналов, которые нам по соседям бесплатно кидают, и все выбрасывают и купил нахаляву. Меня в турму?
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532
пенс 2 часа назад
50000 руб.Интересно, а если бы налоговая по честному проверила эту сеть пиццерий , то насколько тысяч( миллионов, миллиардов) хозяин нагрел государство?
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916
Andrey G 2 часа назад
Адвокатов в студию, а что если сказать, что директор друг и сам дал промокод, а потом поругались? И злого умысла вроде как бы и нет.
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1k
Алексей Andrey G 16 минут назад
Сказать никто не мешает. Только как Вы думаете, сколько времени у допрашивающего займет вывести подозреваемого на чистую воду?
А так-то каждый второй вор или грабитель, попавшись в первый раз, на допросе тоже рассказывает, что найденные у него при обыске похищенные вещи потерпевший ему сам отдал.
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771
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Всё как обычно. Видимо, директор пиццерии занёс куда надо, что чувака пытаются подтянуть под статью.
Я также ел однажды по коду в "Кухне на районе" используя разные номера телефонов, которых у меня на работе более десятка.
Ну на 5 заказе, видимо, поняли и убрали этот промокод на первый заказ.
Всё.
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9
Чепай 3 часа назад
Закон конечно должен исполняться, он страж общества. Но тут один вопрос. А промокод реально действовал и по нему можно было получить выгоду? Если да, то какое воровство? Злоупотребление? Конечно. Но не хозяин кафе должен был следить за расходами? А тут три месяца едят твою пиццу, а ты решил очнуться и заявить ущерб?
Спорно, как по мне.
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1k
K_II_T 3 часа назад
Совсем воры обленились.
Кража с доставкой на дом.
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9
Ворошиловский Конноводолаз 3 часа назад
Будь оно в цивилизованных странах, директор бы и ее пикнул. Сразу и бойкот покупателей и проверка налоговой
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1k
Роман Х Ворошиловский Конноводолаз Час назад
Кто вам мешает в нецивилизованной стране бойкотировать пиццерию? Лично Путин заставляет жрать эту пиццу?
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14
Lucifer2000 3 часа назад
Тут как в армии. Нет слова [мат]или, есть слово [мат]ал
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1k
Алексей Lucifer2000 2 часа назад
Какого нет слова в армии?
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2k
Ivan 3 часа назад
Приходишь к прокурору, говоришь: 3 месяца назад этот промокод мне сообщили на кассе. Я им и пользовался. Все, все идут нахер. А кто сообщил-да хрен его помнит. Они там все на одно лицо. Промокод работал. Информация могла попасть только от сотрудника, все. Никто и никогда ничего обратного !!!в цивилизованном суде!!! не докажет. А потом еще и встречный иск за клевету, моральный ущерб и роспотребнадзора проверочку по кляузе анонимной, и все, до конца жизни жри бесплатно эту пиццу, только не бушуй. Там пиццерия только на адвокатов разорится иначе. Но лох-это судьба. Оправдываться-удел виноватых..
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1k
Алексей DeDsmile 2 часа назад
Такая детская наивность и непосредственность...
Эта легенда на допросе не продержится и часа.
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2k
Ivan Алексей 2 часа назад
А на допросе 51 статья когда работать перестала?
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2k
Ivan 2 часа назад
Или вы при обвинении на столько идиот, что будете вообще открывать рот вместо адвоката?
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1k
Алексей Ivan Час назад
Ну так и надо либо 51-ую брать, либо рассказывать байки про то, что тебе владелец пиццерии промокод продал за 250 тысяч.
Я когда в оперчасти работал, насмотрелся на таких хитрожопых. Грабители, например, начинают рассказывать, что потерпевший им был должен денег и они забрали у него мобилу и цепочку, найденные при обыске, в счет долга. Воры и мошенники периодически рассказывают, что они якобы купили похищенное у потерпевшего. Ну и так далее. Самое интересное, некоторые из них верят, что все эти байки им реально помогут.
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2k
Ivan Алексей 56 минут назад
Байки адвокат расскажет, а на оперов плевать. Первичная обработка. Доказать они ничего не смогут, а там уж от твоего языка зависит.
Мне участие в массовой драке пытались приписать, и, как следствие, ущерб, нанесения и прочие прелести, как из больницы вышел после той самой драки с ножевым. Так вот: "шел, споткнулся, упал на нож", если Вас не устраивает такая версия, приглашайте адвоката, в течении 2 часов повторения их вполне устроила. Хотя, казалось бы, что может быть очевиднее?
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5k
Apok 3 часа назад
Если данный промокод был когда либо где либо опубликован в свободном доступе, то привлечь не за что. Пиццеделы сами лопухи.
Если нет - можно пытаться подвести под разглашение (бабу?) и использование в личных корыстных целях информацию, представляющую коммерческую тайну. Мало ли что подслушал - пользоваться не имел права.
Ну и к организации работы и аналитике заказов вопросы, конечно. Но это уже отдельно.
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178
Дмитрий 3 часа назад
Интересно, какой пункт они там "возбудили"? Единственный "группа лиц по предварительному сговору". На пару "со своей девушкой" так сказать.
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28k
Korolev 3 часа назад
Теперь ему нужен промокод на хорошего адвоката...
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69
Дядя Витя 4 часа назад
А чё такое промокод? И где его можно узнать на автомобили?
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12k
Роберт Шекли 4 часа назад
Что-то мне подсказывает, что промокод на бесплатную пиццу был создан для того, чтобы формально увеличить статью расходов. В общем, обычное отмывание
А тут кто-то пронюхал и стал пользоваться. Вот директор и возмутился
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884
Лёха Роберт Шекли 2 часа назад
Значит сесть должен директор. Ок?
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9k
Artem Роберт Шекли 2 часа назад
Скорее это промокод типа оперативный. Списать через кассу брак, отказ и т.п. Это как "позвать Галю в пятерочке", только промокод.
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1k
Михаил 4 часа назад
Директор пицерии неорганизованный, рассеяный ЛОПУХ.
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