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За насилие над курами мужчина получил три года тюрьмы

За насилие над курами мужчина получил три года тюрьмы (5 фото)

Автор:
25 октября 2020 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: великобритания   животные   криминал   куры   ну вы даете   приговор   странные люди   суд   
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К трем годам тюрьмы приговорил британский суд жителя города Брэдфорд за убийство домашних животных. У мужчины обнаружили домашнее видео, снятое его супругой, на котором он совокуплялся с курами. По заявлению прокурора, куры после этого погибали, что способствовало суровому приговору.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   животные   криминал   куры   ну вы даете   приговор   странные люди   суд   
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6  комментариев
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5k
Крот 2 часа назад
Может он ещё и "Болонку" трахнет? А что, одним говноавтором станет меньше
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37
sh4rkb4y 10 минут назад
За насилие над курами мужчина получил три года тюрьмы
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863
Мистер Фикс Час назад
Петушок курочек топтал
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9k
Сережа 2 часа назад
Куройоб.
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229
Человек в железной маске 2 часа назад
Чё за бред?
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11k
Yasen_Perec Человек в железной маске 2 часа назад
Это была моя первая мысль, перечитал ещё раз, думал: "Может я ещё не совсем проснулся"... Неее, реально фигня какая то...
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