За насилие над курами мужчина получил три года тюрьмы

Сам Бейг признался в трех случаях половых актов с живыми курами. Также он признался во владении детской порнографией и наркотиками, которые были найдены у него дома при обычке. Приговор ему был вынесен по совокупности преступлений. Это создало неожиданную судебную коллизию. Поскольку в приговоре не упоминается напрямую жестокое обращение с животными, судья не смог в рамках закона запретить Бейгу владеть курами в дальнейшем. То есть, когда извращенец выйдет из тюрьмы, он вновь будет иметь доступ к домашней птице. По словам представителей суда, они, вероятно, проконсультируются с экспертами Королевского общества защиты животных от жестокого обращения за рекомендацией о том, как можно лишщить Бейга правом заниматься домашним птицеводством.