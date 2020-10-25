За насилие над курами мужчина получил три года тюрьмы

К трем годам тюрьмы приговорил британский суд жителя города Брэдфорд за убийство домашних животных. У мужчины обнаружили домашнее видео, снятое его супругой, на котором он совокуплялся с курами. По заявлению прокурора, куры после этого погибали, что способствовало суровому приговору.
37-летний Рехан Бейг был приговорен судом Брэдфорда к 3 годам тюрьмы после жестокого убийства нескольких домашних кур. Как выяснилось из видеозаписей, изъятых в доме у подсудимого, мужчина совокуплялся с домашними курами в подвале собственного дома, а его жена, 38-летняя Халима Бейг, снимала его на видео. Всего в деле имеется 29 эпизодов, связанным с сексом с курами.
Помимо записей секса с курами, у Бейга были обнаружены такие же семейные видео с сексом с собакой, а также детская порнография. Обнаруженные у извращенца записи судья охарактеризовал как "неописуемо тошнотворные".
Жена Бейга (на фото) была признана его соучастницей, однако суд не счел необходимым назначать ей наказание, связанное с лишением свободы.
Сам Бейг признался в трех случаях половых актов с живыми курами. Также он признался во владении детской порнографией и наркотиками, которые были найдены у него дома при обычке. Приговор ему был вынесен по совокупности преступлений. Это создало неожиданную судебную коллизию. Поскольку в приговоре не упоминается напрямую жестокое обращение с животными, судья не смог в рамках закона запретить Бейгу владеть курами в дальнейшем. То есть, когда извращенец выйдет из тюрьмы, он вновь будет иметь доступ к домашней птице. По словам представителей суда, они, вероятно, проконсультируются с экспертами Королевского общества защиты животных от жестокого обращения за рекомендацией о том, как можно лишщить Бейга правом заниматься домашним птицеводством.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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