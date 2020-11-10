Девушка много лет работала в доме престарелых, пока начальство не узнало про порочную подработку

Но женщина до сих пор недоумевает: "То, что я выкладывала свои груди в интернете, никак не влияло на мою способность раздавать пожилым людям лекарства". Софи до сих пор теплотой вспоминает свою работу и стариков, к которым привязалась, знала распорядок дня каждого и заботилась о них.