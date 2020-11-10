Девушка много лет работала в доме престарелых, пока начальство не узнало про порочную подработку

Англичанка Софи Брумфилд проработала сиделкой 5 лет в доме престарелых, но 1,5 года назад была уволена, потому что отдел кадров нашел её интимные фото в интернете.
Женщина рассказала, что работала сиделкой 5 лет, но зарплаты ей не хватало, и она решила попробовать себя в сфере фотографии. Но не какой-нибудь, а модной нынче – продажа своих эротических фото.
Подработка Софи никак не мешала её основной работе в доме престарелых, на которой она проводила по 50 часов в неделю, пишет издание The Sun.
Но однажды руководитель пригласил её в кабинет и сказал, что сотрудники отдела кадров пробивали данные в интернете и нашли интимные фото женщины. Софи извинилась и сказала, что забросит подработку, но это не устроило начальника. Женщина была уволена.
Оставшись без работы Софи уже нечего было терять, и она окунулась с головой в порно-фотографию и через некоторое время стала зарабатывать во много раз больше, чем раньше.
Но женщина до сих пор недоумевает: "То, что я выкладывала свои груди в интернете, никак не влияло на мою способность раздавать пожилым людям лекарства". Софи до сих пор теплотой вспоминает свою работу и стариков, к которым привязалась, знала распорядок дня каждого и заботилась о них.
Теперь на её инстаграм "Принцесса Софи" подписано более 20 тыс человек.
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где её интимные снимки ?
мой друг Дзюба спрашивает .
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Тут или свистежь или какая-то хитрожопость.
Какой смысл телке в теле, которое видимо модифицированно (деньги на это нужны) сидеть в доме престарелых и подтирать морщинистые жопы? Там денег до хрена платят? Нет?