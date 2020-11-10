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Девушка много лет работала в доме престарелых, пока начальство не узнало про порочную подработку

Девушка много лет работала в доме престарелых, пока начальство не узнало про порочную подработку (7 фото)

Автор:
10 ноября 2020 19:05
Сообщество : Истории
Метки: англия   дом престарелых   интимные фото   красивые женщины   сиделка   фото для взрослых   
2358
7
Англичанка Софи Брумфилд проработала сиделкой 5 лет в доме престарелых, но 1,5 года назад была уволена, потому что отдел кадров нашел её интимные фото в интернете.

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Метки: англия   дом престарелых   интимные фото   красивые женщины   сиделка   фото для взрослых   
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16  комментариев
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7k
ГородДомов 2 часа назад
ну и где ???
где её интимные снимки ?
мой друг Дзюба спрашивает .
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1k
Mellivora Полчаса назад
Англичанка Софи Брумфилд проработала сиделкой 5 лет в доме престарелых, но 1,5 года назад была уволена, потому что отдел кадров нашел её интимные фото в интернете.
=======================================================================
Тут или свистежь или какая-то хитрожопость.
Какой смысл телке в теле, которое видимо модифицированно (деньги на это нужны) сидеть в доме престарелых и подтирать морщинистые жопы? Там денег до хрена платят? Нет?
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2k
au3 Час назад
А что, испугались за мораль басонов?
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902
Herr Mannelig Час назад
Какая качественная девушка, обычно эти инстатëлки тощие, а тут и схватить есть за что и посмотреть
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2k
VL 2 часа назад
да потому что начальник гомосятина
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8k
Sasa VL Час назад
Или не дала!
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2k
VL Sasa 55 минут назад
вот-вот!
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
ей есть что показать)))) фактурная девушка
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159
DarkSkat 2 часа назад
Блин, а фотошопа-то сколько
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Эх... А я бы вдул...
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2k
SSD 2 часа назад
А есть видео, где она заботится? Друг спрашивает, естественно)
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586
Gayrat 2 часа назад
Друг - Дзюба?
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1k
Mellivora Gayrat 13 минут назад
Дзюбинью.))
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