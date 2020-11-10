80-летняя англичанка вышла замуж за молодого египтянина и хвастается интимом

Любвеобильная старушка Айрис Джонс познакомилась с 35-летним Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом из Египта в Facebook в 2019 году.
Сначала у них был роман по переписке и скайпу, но в 2020 году Айрис прилетела к возлюбленному в Египет. У них произошла любовь с первого взгляда, и молодой "жеребец" не давал бабуле отдыха всю ночь, а на следующий день она не могла ходить.
Египтянин быстро сделал предложение Айрис, но из-за бюрократии им не разрешили сразу же пожениться. Англичанке нужно было собрать такую кучу справок, что она сильно возмутилась и даже написала обращение к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Египтянин быстро сделал предложение Айрис, но из-за бюрократии им не разрешили сразу же пожениться. Англичанке нужно было собрать такую кучу справок, что она сильно возмутилась и даже написала обращение к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
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Но, видимо, оно не помогло, и поженились "молодые" только в ноябре. Кстати, перед свадьбой англичанка приняла ислам.
В Англии эта история наделала много шума. Мохаммед был этим недоволен и всем злопыхателям заявил: "Я не хочу ни гражданства, ни денег, мне так комфортно, и я работаю, слава Аллаху, и у меня есть деньги".
Но журналисты узнали, что как только к мужчине приехала английская бабушка, то он бросил свою работу сварщиком, "чтобы уделять любимой больше времени". Теперь они живут на пенсию Айрис по инвалидности, которая составляет 200 фунтов стерлингов (20200 рублей) в неделю.
Пара проживает в Каире в трехкомнатном доме вместе с семьёй Мохаммеда, но после свадьбы молодожёны собираются получить визу и вместе переехать в Лондон, в дом к старушке.
И бабуля уже заявила, что будет только рада, если её дом стоимостью 250 000 фунтов достанется в будущем молодому мужу.
В Англии эта история наделала много шума. Мохаммед был этим недоволен и всем злопыхателям заявил: "Я не хочу ни гражданства, ни денег, мне так комфортно, и я работаю, слава Аллаху, и у меня есть деньги".
Но журналисты узнали, что как только к мужчине приехала английская бабушка, то он бросил свою работу сварщиком, "чтобы уделять любимой больше времени". Теперь они живут на пенсию Айрис по инвалидности, которая составляет 200 фунтов стерлингов (20200 рублей) в неделю.
Пара проживает в Каире в трехкомнатном доме вместе с семьёй Мохаммеда, но после свадьбы молодожёны собираются получить визу и вместе переехать в Лондон, в дом к старушке.
И бабуля уже заявила, что будет только рада, если её дом стоимостью 250 000 фунтов достанется в будущем молодому мужу.
Ещё немного интересного. Мама Мохаммеда на 20 лет младше Айрис, а сыну англичанки 53 года. Он не принял своего нового отчима и заявил, что эта выходка разрушила их семью.
А вы верите в такую страстную любовь с разницей в 45 лет?
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1. Ибрагим оч-ч-чень любит деньги, а у бабушки их, как у дурака фантиков.
2. Ибрагим сильно хочет жить в Англии.
3. Ибрагим геронтофил
(1-е и 2-е желании могут совпадать)
Не, ну, молодые девчонки выходят же замуж за дедушек, равноправие блин )))