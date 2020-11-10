80-летняя англичанка вышла замуж за молодого египтянина и хвастается интимом

Но, видимо, оно не помогло, и поженились "молодые" только в ноябре. Кстати, перед свадьбой англичанка приняла ислам.



В Англии эта история наделала много шума. Мохаммед был этим недоволен и всем злопыхателям заявил: "Я не хочу ни гражданства, ни денег, мне так комфортно, и я работаю, слава Аллаху, и у меня есть деньги".



Но журналисты узнали, что как только к мужчине приехала английская бабушка, то он бросил свою работу сварщиком, "чтобы уделять любимой больше времени". Теперь они живут на пенсию Айрис по инвалидности, которая составляет 200 фунтов стерлингов (20200 рублей) в неделю.



Пара проживает в Каире в трехкомнатном доме вместе с семьёй Мохаммеда, но после свадьбы молодожёны собираются получить визу и вместе переехать в Лондон, в дом к старушке.



И бабуля уже заявила, что будет только рада, если её дом стоимостью 250 000 фунтов достанется в будущем молодому мужу.