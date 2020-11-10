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80-летняя англичанка вышла замуж за молодого египтянина и хвастается интимом

80-летняя англичанка вышла замуж за молодого египтянина и хвастается интимом (3 фото)

Автор:
10 ноября 2020 10:56
Сообщество : Истории
Метки: англия   бабушка   брак   египет   неравный брак   обман   пара   
2212
3
Любвеобильная старушка Айрис Джонс познакомилась с 35-летним Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом из Египта в Facebook в 2019 году.
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Метки: англия   бабушка   брак   египет   неравный брак   обман   пара   
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37  комментариев
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8k
ss Час назад
Тут только три варианта:
1. Ибрагим оч-ч-чень любит деньги, а у бабушки их, как у дурака фантиков.
2. Ибрагим сильно хочет жить в Англии.
3. Ибрагим геронтофил
(1-е и 2-е желании могут совпадать)
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858
Инквизитор РФ Минуту назад
Старый мешок лучше порется
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52k
Павел Юрьевич Минуту назад
80-летняя англичанка вышла замуж за молодого египтянина и хвастается интимом
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2k
Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
Прикольно ,может египтянин просто любит пооблизывать старые дряхлые вареники?
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9k
Антон Семёныч Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
Зачем ты так, время 12....люди обедали....
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130
надя 12 минут назад
Во бабуля даёт
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2k
Дарвин и аморальная премия надя 8 минут назад
Может не только дает,но и берет.....
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694
satra 20 минут назад
У меня тут выскакивает контекстная реклама гранитной мастерской. Совпадение?
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901
Herr Mannelig Полчаса назад
Бабка молодец, на последок оторваться, на родине ей только скучный дедушка светит
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16k
Марина Полчаса назад
Конечно ч верб в такую страстную любовь к английскому гражданству и социалке.
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8k
Lilian Полчаса назад
80-летняя англичанка вышла замуж за молодого египтянина и хвастается интимом
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180k
MASK Полчаса назад
Его намерения понятны, переехать в Англию, жить там на бабулькину пенсию, и постараться поскорей справить ее на тот свет. Но трахать 80 летнею бабку, это каким же надо быть небрезгливым животным ? Тьфу, мерзость ! (((
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37k
Александр MASK Полчаса назад
После ишаков бабка как мисс вселенная )
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5k
Lev Asriev MASK Полчаса назад
Они вообще-то не избалованы годным женским телом. Для них дама другой расы-это уже ништяк. Независимо от возраста. В любом "немецком" отеле в Турции, можно наблюдать, как молодые аниматоры вьются вокруг похотливых старушек.
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2k
Дарвин и аморальная премия MASK 6 минут назад
А может ему нравится ее трахать:бабуля думает,что это в последний раз и такое вытворяет в постеле...
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4k
Владимир 36 минут назад
Между сисек со спины
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1k
EvgeniySAN 37 минут назад
Амм, типа любви все возрасты покорны )))
Не, ну, молодые девчонки выходят же замуж за дедушек, равноправие блин )))
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10k
Элитный тигр 39 минут назад
У галкина появился конкурент...
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2k
Дарвин и аморальная премия Элитный тигр 5 минут назад
У галкина по-сравнению с этой-вообще малолетка....
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7k
DumDum 40 минут назад
Верю ли я в любовь Панина к собаке?
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538
ah3007 42 минуты назад
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1k
старый абрикос 42 минуты назад
на первом фото на Галкина похож.
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13k
Мария Коненкова 43 минуты назад
Это всё, что надо знать о мужчинах, промышляющих на египетских курортах. Женился на 80-летней бабуле - красота, подарки невесте и родне задорого перед свадьбой не надо, саму свадьбу задорого на 500 человек родни не надо. Секас есть - и хорошо, какая разница, с кем, женщина, и ладно. Наверняка и брак-то их специальный, временный заключили, а бабуле и невдомек. А работу сварщиком - в топку, у бабули хорошая пенсия, на неё можно безбедно жить, "уделяя больше времени любимой"
Я бабку даже не осуждаю, что взять с 80-летней, субстрата-то в голове для мыслительной деятельности не осталось, а маразм часто влечет за собой сексуальную расторможенность.
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898
BEZUMNAYA LO 51 минуту назад
80-летняя англичанка вышла замуж за молодого египтянина и хвастается интимомПосмотреть
80-летняя англичанка вышла замуж за молодого египтянина и хвастается интимом
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30k
Опаньки 51 минуту назад
Саркофаг у мумии есть?
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721
Павел Астахов 56 минут назад
Он с Египта, у них любовь к мумиям с детства.....
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18k
BillyBonzz Час назад
Расхититель гробниц, с...ка)
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