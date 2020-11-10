Как жил запоминающийся и чудаковатый актер Александр Леньков

Александр Леньков в роли Бабы Яги. Кадр из фильма "Остров ржавого генерала"



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По личной жизни актера можно писать сценарий к фильму – это очень волшебная и приятная история. Когда Александру Ленькову было одиннадцать лет, в его класс поступила девочка по имени Лена. Он ухаживал за одноклассницей, защищал её от других мальчишек и целыми днями гулял с ней. Александр Леньков уже тогда тайно любил Лену, но стеснялся признаться в чувствах, да и к тому же понимал, что в таком возрасте о романтических отношениях думать глупо. Однако в годы обучения в вузе Леньков подумал - "всё или ничего” и сделал лучшей подруге предложение руки и сердца. Девушка не смогла сдержать слез и резко согласилась, как выяснилось, она тоже была неравнодушна к актеру буквально с первого дня знакомства.