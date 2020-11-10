Как жил запоминающийся и чудаковатый актер Александр Леньков

Чудаковатый, харизматичный и обаятельный актер Александр Леньков создавал особую, приятную атмосферу, как в кино, так и в театре. Он мог появиться в фильме всего на пару минут, но даже такие небольшие роли актера сильно влияли на восприятие картины и эмоции зрителей после просмотра. Можно долго хвалить Александра Ленькова за его творческие заслуги, но в этой статье, мы расскажем и о его жизни за кадром.
Александр Леньков в кинокартине "Ключи от неба".
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Многие считают, что Александр Леньков был евреем по национальности, скорее всего, из-за его необычной внешности и странного поведения, но… это всего лишь неуместный слух. Родился актер в русской семье, в городе Рассказово. Когда Александр был младенцем, семья переехала в Москву. Его мама работала учителем математики в местной школе, а отец трудился на ракетном заводе. Детство Александра Ленькова - самая важная часть его жизни. В школьном возрасте он познакомился со своей единственной будущей супругой (об этом позже) и начал выступать в театре. Вряд ли бы он стал актером без помощи театрального деятеля Инны Данкман, которая искала среди школьников самых ярких мальчишек для спектакля театра им. Моссовета. Александр Леньков выделялся артистичностью, поэтому на небольшую роль взяли именно его. Труппа полюбила юного актера, и если для постановки требовался мальчик, обращались непосредственно к Александру.
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Многие считают, что Александр Леньков был евреем по национальности, скорее всего, из-за его необычной внешности и странного поведения, но… это всего лишь неуместный слух. Родился актер в русской семье, в городе Рассказово. Когда Александр был младенцем, семья переехала в Москву. Его мама работала учителем математики в местной школе, а отец трудился на ракетном заводе. Детство Александра Ленькова - самая важная часть его жизни. В школьном возрасте он познакомился со своей единственной будущей супругой (об этом позже) и начал выступать в театре. Вряд ли бы он стал актером без помощи театрального деятеля Инны Данкман, которая искала среди школьников самых ярких мальчишек для спектакля театра им. Моссовета. Александр Леньков выделялся артистичностью, поэтому на небольшую роль взяли именно его. Труппа полюбила юного актера, и если для постановки требовался мальчик, обращались непосредственно к Александру.
В старших классах школы Александру Ленькову подарили кинокамеру. Он собрал всех друзей и снимал вместе с ними пародии на фильмы, а свою “студию” он в шутку назвал “ЛеньФильм”. Так как он с детства был тесно связан с актерским искусством, стать студентом ВГИКа ему было несложно. Александр Леньков ненавидел свои первые работы в кино, он считал их посредственными. Например, благодаря второстепенной роли Павлика в картине “Дайте жалобную книгу” он обрел славу, но актеру было стыдно за своего персонажа, он называл эту роль “пустышкой”. Намного больше ему нравилось играть в детских кинокартинах, таких как: “Приключения Петрова и Васечкина”; “По секрету всему свету” и “Магия черная и белая”.
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Александр Леньков в роли Бабы Яги. Кадр из фильма "Остров ржавого генерала"
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По личной жизни актера можно писать сценарий к фильму – это очень волшебная и приятная история. Когда Александру Ленькову было одиннадцать лет, в его класс поступила девочка по имени Лена. Он ухаживал за одноклассницей, защищал её от других мальчишек и целыми днями гулял с ней. Александр Леньков уже тогда тайно любил Лену, но стеснялся признаться в чувствах, да и к тому же понимал, что в таком возрасте о романтических отношениях думать глупо. Однако в годы обучения в вузе Леньков подумал - "всё или ничего” и сделал лучшей подруге предложение руки и сердца. Девушка не смогла сдержать слез и резко согласилась, как выяснилось, она тоже была неравнодушна к актеру буквально с первого дня знакомства.
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По личной жизни актера можно писать сценарий к фильму – это очень волшебная и приятная история. Когда Александру Ленькову было одиннадцать лет, в его класс поступила девочка по имени Лена. Он ухаживал за одноклассницей, защищал её от других мальчишек и целыми днями гулял с ней. Александр Леньков уже тогда тайно любил Лену, но стеснялся признаться в чувствах, да и к тому же понимал, что в таком возрасте о романтических отношениях думать глупо. Однако в годы обучения в вузе Леньков подумал - "всё или ничего” и сделал лучшей подруге предложение руки и сердца. Девушка не смогла сдержать слез и резко согласилась, как выяснилось, она тоже была неравнодушна к актеру буквально с первого дня знакомства.
Александр Леньков и его единственная жена Елена.
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Конечно, у Александра Ленькова порой бывали разногласия с женой, но пара быстро находила компромисс. Если супруга заболевала, актер отказывался от съемок, чтобы заботиться о ней. Отношения семьи стали ещё крепче с рождением дочери Кати. Она, к слову, снялась в одном фильме (Сэнит зон; 1990 год), но всё же решила строить карьеру в другой сфере. Сейчас Екатерине 51 год, она работает дизайнером.
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Конечно, у Александра Ленькова порой бывали разногласия с женой, но пара быстро находила компромисс. Если супруга заболевала, актер отказывался от съемок, чтобы заботиться о ней. Отношения семьи стали ещё крепче с рождением дочери Кати. Она, к слову, снялась в одном фильме (Сэнит зон; 1990 год), но всё же решила строить карьеру в другой сфере. Сейчас Екатерине 51 год, она работает дизайнером.
Александр Леньков в последние годы жизни.
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В 2011 году у Александра Ленькова участились головные боли, и появилась ежедневная вялость. Он махнул рукой на неважное здоровье, ибо на тот момент у него было запланировано много съемок и спектаклей и это стало его роковой ошибкой. Через полтора года он всё-таки прошел медицинское обследование и у него диагностировали рак. Вылечить недуг было уже невозможно из-за того, что он затянул с лечением, однако, врачи старались сделать всё, что могли. Долгие, тяжелые операции, к сожалению, ему не помогли. Весной 2014 года Александра Ленькова не стало.
.
В 2011 году у Александра Ленькова участились головные боли, и появилась ежедневная вялость. Он махнул рукой на неважное здоровье, ибо на тот момент у него было запланировано много съемок и спектаклей и это стало его роковой ошибкой. Через полтора года он всё-таки прошел медицинское обследование и у него диагностировали рак. Вылечить недуг было уже невозможно из-за того, что он затянул с лечением, однако, врачи старались сделать всё, что могли. Долгие, тяжелые операции, к сожалению, ему не помогли. Весной 2014 года Александра Ленькова не стало.
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Метки: Александр Леньков актер чудаковатый
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