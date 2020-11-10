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Как жил запоминающийся и чудаковатый актер Александр Леньков

Как жил запоминающийся и чудаковатый актер Александр Леньков (7 фото)

Автор:
10 ноября 2020 15:35
Метки: Александр Леньков   актер   чудаковатый   
639
7
Чудаковатый, харизматичный и обаятельный актер Александр Леньков создавал особую, приятную атмосферу, как в кино, так и в театре. Он мог появиться в фильме всего на пару минут, но даже такие небольшие роли актера сильно влияли на восприятие картины и эмоции зрителей после просмотра. Можно долго хвалить Александра Ленькова за его творческие заслуги, но в этой статье, мы расскажем и о его жизни за кадром.
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Метки: Александр Леньков   актер   чудаковатый   
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28k
Alex 2 часа назад
"Рядовой Лагода" - наверно лучшая его роль. Обожаю этот фильм
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2k
ваня панкин 53 минуты назад
светлый человек, светлый актер, светлая ему память...
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330
Fiverknot 2 часа назад
Отличный актер! А сколько раз участвовал как актер дубляжа для кино и мультфильмов!
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32k
Дворняга 2 часа назад
Хороший актёр, разноплановый, яркий и не "звезданутый"
Особенно удивила роль в "Учитель в законе", где Леньков сыграл вора в законе Седого. Так было неожидано!
Хороший актёр, разноплановый, яркий и не "звезданутый" Особенно удивила роль в "Учитель в законе", где Леньков сыграл вора в законе Седого. Так было неожидано!
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