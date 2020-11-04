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8 интересных фактов о фильме «Холоп»

8 интересных фактов о фильме «Холоп» (8 фото)

Автор:
04 ноября 2020 09:56
Сообщество : Кино
Метки: актер   интересно   кино   роль   факты   фильм   холоп   
13441
8
Самый кассовый российский фильм снял молодой режиссёр Клим Шипенко, а сценарий комедии про столичного мажора, который оказался в деревне середины XIX века, написали креативные продюсеры сериала «Интерны».
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Метки: актер   интересно   кино   роль   факты   фильм   холоп   
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11k
Альф 57 24 часа назад
Редкостное говно
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7k
djinn 41 минуту назад
не понимаю такого ажиотажа, даже с аватаром сравнили... Ну обычное кино на один раз глянуть вечером, с совершенно предсказуемым линейным сюжетом. Но чтоб на ЭТО идти в кино.....
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5k
SR 2 часа назад
Вчера пытался посмотреть сей "кинопродукт". Огромная просьба к отечественным "творцам" подобного - не снимайте больше ничего.
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469
Денис Пантюшев 2 часа назад
Неудивительно. Вполне хороший фильм. Без дерьма.
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27k
Ed 4 часа назад
одноразовая поделка. Секрет "успеха" - выпустили на НГ, народ шлялся по кинотеатрам. В целом - серятина
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5k
zurapod 4 часа назад
не смотрел и что-то пока не захотел смотреть.
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16k
Ватаку Накомоде 9 часов назад
Смотрел как-то. Согласен с комментаторами, на один раз поглядеть сойдёт. Правда у меня все время была ассоциация с «Бесконечным летом» - только ГГ мажор, а не раздолбай Семён, и телепортнулся не в «Совёнок», а в деревню 19 века. А в остальном те же самокопания, беготня за тян и побег в «свою» реальность.
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139
Grizelda 10 часов назад
Честно говоря, мне фильм не очень понравился. Просто в кино внизу смотреть было нечего.
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4k
ScorpioN 11 часов назад
Пока люди будут обсирать наши фильмы, так никогда мы на хороший уровень и не выйдем... потому что любители "хорошего" юмора в кино не ходят, а качают с торрентов... А между тем, наш кинематограф в последнее время снял очень много добротных фильмов , на которые нужно ходить в кино... из последнего могу назвать лед 2 - очень крутая задумка и реализация. Так что, любите ребята свою страну и что в ней снимают/разрабатывают/производят. Там такие же как мы с вами стараются, придумывают, снимают.
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5k
SR ScorpioN 2 часа назад
Люди обсирают наши "фильмы" потому, что еще не в конец отупели. И, мы не выйдем на хороший уровень совершенно по другой причине. 99,9% нашего "творчества" снимается по принципу "пипл схавает". И "пипл хавает". Даешь дебилизм в массы!
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21
Алекс 11 часов назад
А мне весь фильм мешала мысль - да глянь же на небо, там сто пудов пяток кондесационных следов, если не сами самолёты
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1k
kovalev908424 Алекс 3 часа назад
Инверсионных вроде..
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469
Денис Пантюшев Алекс 2 часа назад
Ты от мажора-дурня такие сложные решения требуешь?
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3k
Алексей Куликов Алекс 2 часа назад
Они по трассам летают. Где сразу можно штук 5 увидеть, где их нет.
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255
Джавид Исмаилов 12 часов назад
Дожили, даже про такое днище 8 интересных фактов нарыли. Ну, что же, ждём того же о "фильме" "Тот ещё Карлсон"!
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5k
Вячеслав 13 часов назад
Посмотрел. Ну ХЗ. Не самое плохое современное кино. Вполне смотреть можно.
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21k
Slawa49 13 часов назад
в массовку отбирали бородатых мужчин и женщин славянского типа с естественной красотой
вон оно че))))))))))))) чисто славянское лицо))))))))))))
в массовку отбирали бородатых мужчин и женщин славянского типа с естественной красотой вон оно че))))))))))))) чисто славянское лицо))))))))))))
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1k
Oleg Biggpike 15 часов назад
фильм одноразовый
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5k
SR Oleg Biggpike 2 часа назад
Как презерватив, который еще и порвался.
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255
Семён 16 часов назад
"3 044 млрд руб" - это 3 триллиона рублей, если чё
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4k
Kerk Семён 13 часов назад
Автор запятую после тройки пропустил. Иначе это самый кассовый фильм за всю историю кино получится - 40 миллиардов долларов. В реале - около 40 миллионов. Долларов.
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5k
Вячеслав 16 часов назад
Наверно сегодня посмотрю. Только непонятно, для чего приглашать капризного, импортного актёра, которого ещё и озвучивать кому то приходится.
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27k
Минчанин 16 часов назад
Не самый плохой фильм на один раз.
Далеко не шедевр, но посмотреть можно.

Бортич, правда, раздражает, но меня она во всех фильмах раздражает. Симпатичная, но как актриса бездарность редкостная. Всё время играет одну и ту же роль.
Этакий Саша Петров в женском варианте.
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21
Алекс Минчанин 11 часов назад
У Петрова хоть с голосом всё в порядке. Бортич голосом ни разу не владеет. Актриса одной роли - Снегурочки на утреннике для дошколят
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1
Aqua Lettland 17 часов назад
Фильм не для одарённых. Не шедевр. Короче для современных зрителей, которые за это дерьмо платят
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4k
heta 20 часов назад
Фильм неплохой, но почему именно он рекордсмен в прокате - фишки знают...
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4k
Santey heta 17 часов назад
Рассказываю почему. Настал новый год. В новогодние дома скучно. Предложил жене сходи в кинотеатр. Приезжаем. Начинаем выбирать фильм. Список таков. Мультик, ещё мультик, мелодрама, второсортный боевик, второсортные ужасы и холоп. Ужасы я не люблю, мультики тоже не интересовали, а раз уж пришли то холоп единственный выбор. Вот тебе и рекордсмен.
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8k
Сол Гудман 21 час назад
Норм фильм, на вечер пойдет посмотреть
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3k
lex445 21 час назад
Барин 2007г. с Павлом Майковым. Без рекламы на федеральных каналах не стал кассовым. Ничем от холопа не отличается.
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255
Семён lex445 16 часов назад
Реклама на федеральных каналах - это львиная доля бюджета
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