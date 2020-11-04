8 интересных фактов о фильме «Холоп»

В начале съёмок оказалось, что у Милоша Биковича аллергия «на природу» — на пыль, лошадей, растения и даже льняную одежду. На протяжении всей работы ему пришлось пить таблетки, которые он делил с режиссёром, столкнувшимся с почти такими же проблемами. На съёмках Бикович выучил новые для себя слова — «лапти» и «портянки», он впервые узнал о существовании таких деталей крестьянской одежды, так что шок мажора от попадания в деревенский быт ему даже играть не пришлось.