8 интересных фактов о фильме «Холоп»

Самый кассовый российский фильм снял молодой режиссёр Клим Шипенко, а сценарий комедии про столичного мажора, который оказался в деревне середины XIX века, написали креативные продюсеры сериала «Интерны».
В первой версии сценария предполагалось, что героями будут уже полюбившиеся зрителям «врачи», но в ходе работы сюжет поменялся до неузнаваемости — неизменной остались только воспитательная идея и участие Ивана Охлобыстина. Сам режиссёр называет «Холопа» сплавом из фильмов «Шоу Трумана» и «Иван Васильевич меняет профессию».
На главную роль режиссёр сразу пригласил сербского актёра Милоша Биковича. Он уже много работал с российскими режиссёрами и даже играл похожего персонажа в сериале «Отель „Элеон“». Роль очередного сына олигарха его сначала не вдохновила, но потом он договорился с продюсерами, что после «Холопа» они ему найдут подходящую роль в драме или триллере… Бикович говорит по-русски с лёгким акцентом, поэтому в «Холопе» зрители слышат голос актёра Сергея Габриэляна-мл.
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В начале съёмок оказалось, что у Милоша Биковича аллергия «на природу» — на пыль, лошадей, растения и даже льняную одежду. На протяжении всей работы ему пришлось пить таблетки, которые он делил с режиссёром, столкнувшимся с почти такими же проблемами. На съёмках Бикович выучил новые для себя слова — «лапти» и «портянки», он впервые узнал о существовании таких деталей крестьянской одежды, так что шок мажора от попадания в деревенский быт ему даже играть не пришлось.
Саму деревню снимали в Псковской области, недалеко от посёлка Пушкинские горы. Когда-то для съёмок фильма «Батальонъ» там была выстроена большая декорация — десяток изб, церковь, бани, сараи… Съёмочная группа «Холопа» увеличила количество построек примерно в два раза, в том числе выстроили знаменитую мельницу, с которой велось наблюдение за героями. Интерьеры барского дома снимали в псковском музее-усадьбе «Тригорское».
К съёмкам активно привлекали местных жителей, в массовку отбирали бородатых мужчин и женщин славянского типа с естественной красотой без увеличенных губ, татуажа и нарощенных ногтей. Так же в фильме принял участие псковский ансамбль «Сказ» — они исполнили «Ламбаду», «Камаринскую» и «Светит месяц».
Съёмочная группа из 80 человек расселилась по гостиницам и санаториям Пушкинских гор. Особого ажиотажа среди местного населения актёры не вызвали — они уже привыкли к визитам знаменитостей, так как в последнее время кинодеревня стала частым местом съёмок фильмов и сериалов. Работа над «Холопом» заняла два месяца — начали снимать в августе, а закончили в сентябре, когда уже заметно похолодало.
Актриса Ольга Дибцева и Милош Бикович вспоминали, что самой сложной сценой для них стало купание в озере. Съёмки как раз выпали на сентябрь, и актёрам всю ночь пришлось плавать в ледяной воде. Клим Шипенко оказался очень требовательным режиссёром — ежедневные съёмки длились по 12 часов минимум, а на некоторые сцены приходилось около десяти дублей.
«Холоп» вышел в прокат 26 декабря 2019 года и за первую неделю собрал миллиард рублей, по ходу установив абсолютный суточный рекорд — в один из дней он получил 217 млн руб. За всё время «Холоп» собрал в прокате 3 044 млрд руб. и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю! По общим сборам в наших кинотеатрах его обгоняет только «Аватар».
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а вообще кино достаточно легкое, посмотрел и забыл
что то улыбнуло
оно не претендует на лавры киношедевра
но называть его откровенной поделкой как многие ремейки классических комедий я бы не стал
вон оно че))))))))))))) чисто славянское лицо))))))))))))
Далеко не шедевр, но посмотреть можно.
Бортич, правда, раздражает, но меня она во всех фильмах раздражает. Симпатичная, но как актриса бездарность редкостная. Всё время играет одну и ту же роль.
Этакий Саша Петров в женском варианте.