На 91 году скончался Шон Коннери

Шотландский актёр и продюсер, обладатель премии «Оскар», двух наград BAFTA и трёх премий «Золотой глобус» полюбился зрителям именно после исполнения главной роли Джеймса Бонда.
За первые пять фильмов из цикла «бондианы» зрители настолько привыкли к тому, что секретного агента МИ6 играет именно Коннери, и когда актёра заменили на Джорджа Лэзенби, почитатели буквально взбунтовались.
Но не только роль Бонда принесла успех сэру Шону. «Индиана Джонс и последний Крестовый поход», «Неприкасаемые», «Убийство в «Восточном экспрессе». Его фильмография насчитывает более 90 фильмов, почти полвека этот харизматичный шотландец посвятил кино. Актёр за свою долгую жизнь получил большое количество наград и всевозможных премий. В 2000 году он был посвящён в рыцарское звание королевой Елизаветой II и получил титул «сэр».
Именно ему предлагали роль Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец», но он отказался, впрочем, как и от роли лесничего Кинкейда в очередной части «бондианы» — «007: Координаты „Скайфолл“» и также в «Неудержимых-3». Но к 2003 году Шон решил завершить свою карьеру и выступал только в роли продюсера и в озвучке, а в 2011 вовсе сообщил, что устал появляться на публике.
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Метки: актёр смерть шон коннери
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Буквально на днях пересмотрел "Скалу" и "Охоту за Красным Октябрём"...
Но всё равно после прочитанного становиться как-то холодно и грустно на душе.
Видимо, пора с ним посмотреть работу, за которую он получил свой заслуженный "Оскар", а именно фильм "Неприкасаемые".
Будет в тему, ибо сейчас прохожу Мафия. А там кограз и федералы, сухой закон, гангстеры, погони и стрельба!
Kak ot chego skonchalsa ? Putin otravil Novichkom.Zastukal ego v podvale Kremlya vozle teleporta i otravil .
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Остальные все слишком игрушечные, как в боевиках 90х.
Но фильм годный вцелом.
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"Восходящее Солнце" глянь
Достойный человек,достойно прожил жизнь при том что мог каруселить как любят звезды его величины.