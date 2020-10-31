На 91 году скончался Шон Коннери

Именно ему предлагали роль Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец», но он отказался, впрочем, как и от роли лесничего Кинкейда в очередной части «бондианы» — «007: Координаты „Скайфолл“» и также в «Неудержимых-3». Но к 2003 году Шон решил завершить свою карьеру и выступал только в роли продюсера и в озвучке, а в 2011 вовсе сообщил, что устал появляться на публике.