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На 91 году скончался Шон Коннери

На 91 году скончался Шон Коннери (4 фото)

Автор:
31 октября 2020 16:39
Сообщество : Кино
Метки: актёр   смерть   шон коннери   
4112
4
Шотландский актёр и продюсер, обладатель премии «Оскар», двух наград BAFTA и трёх премий «Золотой глобус» полюбился зрителям именно после исполнения главной роли Джеймса Бонда.

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Метки: актёр   смерть   шон коннери   
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
Жаль, очень жаль. Спи спокойно, герой моего детства. На мой взгляд лучший агент 007.
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123
Радик Гайнетдинов 4 минуты назад
Хоть и о покойных плохо не говорят, но думаю об этом АКТЁРЕ никто не скажет плохого, только хорошее. Навсегда в Светлой памяти кинематографа. КЛАССИК.
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354
Ratibor 8 минут назад
Человек - эпоха
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991
Vitali 13 минут назад
Хороший был актер, харизматичный.

Хороший был актер, харизматичный.
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1k
Андрей Шестопалов 20 минут назад
Отличный актер -вечная память !
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1k
Serge Novikoff 37 минут назад
Вот блин... Жаль...
Буквально на днях пересмотрел "Скалу" и "Охоту за Красным Октябрём"...
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2k
Manul Serge Novikoff 15 минут назад
Охота за красным... это шедевр..
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4k
saliamnn 39 минут назад
Больше всего запомнился по ролям в ИНДИАНЕ.Вот уж печалька так печалька.
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3k
tamin 46 минут назад
Трагедия. Шикарный был актер. Спасибо за прекрасные роли.
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13k
vikklu 47 минут назад
Земля ему пухом и Царство Небесное. Хороший актёр был.
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12k
Hairy. 48 минут назад
Легенда, глыба, эпоха.
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746
Геннадий Николаевич Казаков 48 минут назад
Вот удивительно. Вроде не знаешь этого человека лично, понимая что тебе от него ни тепло ни холодно. Тем более вроде уже возраст такой преклонный.
Но всё равно после прочитанного становиться как-то холодно и грустно на душе.
Видимо, пора с ним посмотреть работу, за которую он получил свой заслуженный "Оскар", а именно фильм "Неприкасаемые".
Будет в тему, ибо сейчас прохожу Мафия. А там кограз и федералы, сухой закон, гангстеры, погони и стрельба!
Вот удивительно. Вроде не знаешь этого человека лично, понимая что тебе от него ни тепло ни холодно. Тем более вроде уже возраст такой преклонный. Но всё равно после прочитанного становиться как-то холодно и грустно на душе. Видимо, пора с ним посмотреть работу, за которую он получил свой заслуженный "Оскар", а именно фильм "Неприкасаемые". Будет в тему, ибо сейчас прохожу Мафия. А там кограз и федералы, сухой закон, гангстеры, погони и стрельба!
Вот удивительно. Вроде не знаешь этого человека лично, понимая что тебе от него ни тепло ни холодно. Тем более вроде уже возраст такой преклонный. Но всё равно после прочитанного становиться как-то холодно и грустно на душе. Видимо, пора с ним посмотреть работу, за которую он получил свой заслуженный "Оскар", а именно фильм "Неприкасаемые". Будет в тему, ибо сейчас прохожу Мафия. А там кограз и федералы, сухой закон, гангстеры, погони и стрельба!
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9k
An4aR Геннадий Николаевич Казаков 9 минут назад
О, да. Впрочем, актёрский состав "Неприкасаемых" просто шикарен.

Ссылка www.youtube.com
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8k
MihailoSerbiya 52 минуты назад
"Отчего скончался актёр, не сообщается."
Kak ot chego skonchalsa ? Putin otravil Novichkom.Zastukal ego v podvale Kremlya vozle teleporta i otravil .
"
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28k
Крымчанка 55 минут назад
Редкого обаяния человек. Любой фильм с ним превращался в событие.
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15k
Lynx Час назад
Больше нечем..
Больше нечем..
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11k
Oleg Час назад
жаль. но хорошо пожил, оставил хоррроший след в кино после себя. много прекрасных ролей. жаль. хех. блин. пересмотрю скалу...
жаль. но хорошо пожил, оставил хоррроший след в кино после себя. много прекрасных ролей. жаль. хех. блин. пересмотрю скалу...
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4k
Vallek Oleg 45 минут назад
в скале серьезно выглядит только он, командир штурм-отряда, которого сыграл Майкл Бин и командир захватчиков (забыл актера имя).
Остальные все слишком игрушечные, как в боевиках 90х.
Но фильм годный вцелом.
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6k
scorpio1965 Oleg Полчаса назад
пересмотрю скалу...
-----------------
"Восходящее Солнце" глянь

пересмотрю скалу... ----------------- "Восходящее Солнце" глянь
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119
serge Час назад
Уходят лучшие люди. Очень жаль!
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3k
McGui Час назад
одна из любимейших экранизаций, да ещё и любимейшей книги - Имя Розы
одна из любимейших экранизаций, да ещё и любимейшей книги - Имя Розы
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13k
Мария Коненкова Час назад
Ой, вот сейчас грустно стало! Отличный был мужик. Пожил долгую жизнь, светлая память.
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1k
Mellivora Час назад
Молодость у него бурная была.
Достойный человек,достойно прожил жизнь при том что мог каруселить как любят звезды его величины.
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6k
Nikita Час назад
Светлой памяти, мистер Бонд
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3k
McGui Час назад
эх... Мистер Вселенная, ко всему... ((
эх... Мистер Вселенная, ко всему... ((
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