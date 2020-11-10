Москва. Закрытие ночных клубов и другие решения

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Метки: картинки москва ограничения
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1. Власть ситуацию с вирусом пролюбила. Отделить больных и контактных от здоровых нет ни политического желания ни экономической возможности. Вот и живём все вместе, не зная, кто болен новым вирусом, кто нет. Кто переболеет и не заметит этого, а кого придётся к ИВЛ подключать...
2. Закошмарили народ репортажами из палат с тяжёлыми больными. А как иначе заставить носить маски, которые только удерживают жидкие выделения при чихании и кашле? Да и в производство масок вложились уважаемые, в кругу своих друзей, люди... Плюс продажа прочего неликвида с низкой себестоимостью производства ввиде перчаток, антисептиков и таблеток по конским ценам...
3. Люди болеют, есть и тяжёлые есть и, к сожалению, погибшие. Если не вводить никаких, видимых всем ограничений, то те, кто сейчас громче всех кричит об ущемлении прав, будет ещё громче кричать о бездействии власти.
Тут только политика и деньги. Медициной и санитарией даже не пахнет.
автор говорит шо всех рассреляют еще. потом сожгут.
идиоты
Вся тусня после 23
"люди в адеквате и понимают что меры - вынужденные" Люди в адеквате понимают, что это полный бред и маразм, и это "лишь бизнес, ничего личного". А вот неадекватные да, относятся с пониманием, только пониманием чего, они и сами не смогут ответить.
сам не москвич , так что не предвзят и не субъективен. собянин-мобянин , мне как то пофиг. но , если можно как то замедлить рост заболеваемости - почему бы не ограничить себя в излишествах ? ограничиваются развлечения не первой необходимости .
А то прям добровольно согласны себя ограничить, не зная вообще к чему эти ограничения могут привести и ради чего они сделаны. Цак приготовьте, на всякий. (не оскорбление, ни в коем случае!)
Я конечно могу не понимать "политический язык", но если не помогло ранее, зачем продлять ограничения?
И так, для себя. А в ночное время короновирус опасней? Ровно в 23-00 становится до безобразия опасным?
Всё это прекрасно видно по странам где эти ограничения уже давно.
Согласились самоизолироваться - получите маски
Согласились с масками - получите перчатки
Согласились с перчатками - получите комендантский час
Согласились с Коменданстким часом - получите удалёнку
Согласились с Удалёнкой - получите блокировку карт
У нас с Марта масочный режим .Ношение масок всегда и везде и даже на улице. Прекрасный остров с прекрасным климатом . Результат такого режима можно посмотреть на графике Испании
Фотки делал в воскресенье днём - курортная зона и вот при таком скоплении народа все должны быть в масках.
Делаем выводы
Мой пример из региона:
В четверг пришёл на работу, при замере температуры 37. Завернули домой. Сказали вызвать врача на дом. Позвонил на горячую линию поликлиники, отвелили почти сразу, а чтобы вызвать врача - дали телефон регистратуры. Туда не зозвониться. В 11:00 пошёл в поликлинику. Куда-то записали, сказали: "Идите домой, врач приедет". Почему не направили к врачу, раз уж я пришёл? Ждал врача, не дождался. Пятница утро. Температура 36,9 - 37,5; врача нет. Пятница обед, температура 36,4; вечер 36,4; врача нет. Суббота, ни врача ни температуры. В воскресенье с утра температуры нет, пошёл кататься на лыжах. Врача не дождался. Понедельник, температуры нет, пошёл в поликлинику. Оказывается меня забыли перенести в очередь на врача с четверга на пятницу... Сказал, что температуры нет, отправили в профилактический кабинет. Закрыли больничный с четверга по понедельник. Никаких тестов и анализов не сдавал, пошёл сделал флюорографию, т.к. старая устарела... Всё. К врачам у меня претензей нет. Я не на столько плохо себя чувствовал, о чём в регистратуре и сказал при первом приёме. У меня вопросы к тем, кто врачам даёт инструкции ездить по домам, когда пациент сам пришёл в мед.учреждение.
Чем я болел, а може продолжаю болеть вирусом или нет х/з. После заявления, что 30% тестов не точные, я ничему не удивляюсь.
P.S. Ситуацию с вирусом власти пролюбили. Я больше верю тем, кто говорит, что пока 60-80% не переболеет новой заразой, коллективного иммунитета не будет. Но при этом будут и тяжёлые больные, и, к сожалению, погибшие. А чтобы власть не обвинили в бездействии вводятся различные режимы, ограничения, и т.п. К тому же ограничения - это очень удобный повод отказать недовольным в проведении массовых акций протеста, а вирус - повод списать на него провалы в экономической политике. Уж очень вовремя этот вирус появился...
P.P.S. В общественных местах маски лучше носить, т.к. они задерживают жидкие выделения при чихании и кашле.
Скоро начнут зарплатные так блокировать . Обоснование - люди получив зарплату идут в магазин за продуктами и что бы снизить потоки карты будут блокироваться.Как пример по принципу : Кто родился в Понедельник = карта работает только по понедельникам ,во вторник = по вторникам. Да там много чего придумать можно :-)
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Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
- Ах как жаль, у меня еще так много идей!