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Москва. Закрытие ночных клубов и другие решения

Москва. Закрытие ночных клубов и другие решения (7 фото)

Автор:
10 ноября 2020 14:20
Метки: картинки   москва   ограничения   
1663
7
В основном - ограничивающие
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Метки: картинки   москва   ограничения   
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38  комментариев
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458
Иван Неважнов Час назад
С ума посходили, если так пойдет дальше могут и поручни облизывать запретить.
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3k
ron 50 минут назад
Москва. Закрытие ночных клубов и другие решения
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31k
Игорь Час назад
А теперь воставьте себя на место властей:
1. Власть ситуацию с вирусом пролюбила. Отделить больных и контактных от здоровых нет ни политического желания ни экономической возможности. Вот и живём все вместе, не зная, кто болен новым вирусом, кто нет. Кто переболеет и не заметит этого, а кого придётся к ИВЛ подключать...
2. Закошмарили народ репортажами из палат с тяжёлыми больными. А как иначе заставить носить маски, которые только удерживают жидкие выделения при чихании и кашле? Да и в производство масок вложились уважаемые, в кругу своих друзей, люди... Плюс продажа прочего неликвида с низкой себестоимостью производства ввиде перчаток, антисептиков и таблеток по конским ценам...
3. Люди болеют, есть и тяжёлые есть и, к сожалению, погибшие. Если не вводить никаких, видимых всем ограничений, то те, кто сейчас громче всех кричит об ущемлении прав, будет ещё громче кричать о бездействии власти.

Тут только политика и деньги. Медициной и санитарией даже не пахнет.
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2k
Усач Час назад
То есть до 23 и после 6 утра вирус неактивен?
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908
eBulldog 2 часа назад
Да и офисы, так-то, пора бы закрыть....
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Теперь и не побухать нормально... Что за жизнь?((
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
метро закроют? автобусы-трамваи?
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44k
Albert GER Дельфин Красивый 2 часа назад
да.
автор говорит шо всех рассреляют еще. потом сожгут.
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33k
jonnyD 3 часа назад
Ну а что вы предлагаете ? Плакаты повесить - "короновирус , иди на х..! "
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7k
Алеksей jonnyD 3 часа назад
ну, как бы, именно так и делается, вирусу объявляют время когда можно заражать, а когда нельзя
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7k
Алеksей 3 часа назад
эмм... а вирусу то не забыли сообщить, что ночью он не должен действовать?

идиоты

эмм... а вирусу то не забыли сообщить, что ночью он не должен действовать? идиоты
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17k
kamanch LekS 3 часа назад
До 23 никто не тусит, акромя пары ботанов
Вся тусня после 23
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7k
Алеksей Андрей Дядя 3 часа назад
"вот в китае как то подошли к вопросу карантина" вот не надо этой подмены понятий, не сравнивайте реальный карантин с ссаным (от слова зассали вводить) режимом самоизоляции. Полумеры не дают полурезультатов, они их вообще не дают.
"люди в адеквате и понимают что меры - вынужденные" Люди в адеквате понимают, что это полный бред и маразм, и это "лишь бизнес, ничего личного". А вот неадекватные да, относятся с пониманием, только пониманием чего, они и сами не смогут ответить.
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11k
Андрей Дядя Алеksей 2 часа назад
мера - вынужденная. всеобщий режим самоизоляции вводить будут в крайнем случае. вообще ни в одной из приведенных картинок не нашел нелогичности. в данном случае это чисто как мониторинг. повлияют ли отдельные меры на предотвращение критического роста распостранения КОВИД ? полный карантин ввести не смогут все равно , ибо не потянут , рухнет экономика . компенсировать не смогут.

сам не москвич , так что не предвзят и не субъективен. собянин-мобянин , мне как то пофиг. но , если можно как то замедлить рост заболеваемости - почему бы не ограничить себя в излишествах ? ограничиваются развлечения не первой необходимости .
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16k
Lunatic Asylum Андрей Дядя 2 часа назад
Так у них ввели настоящий карантин, парень. С комендантским часом, военными на улицах и т.п. штуками, характерными для локдауна.
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7k
Алеksей Андрей Дядя Час назад
советую поглыбже разобраться в вопросе: что такое вирус, к чему приводят и привели полумеры, и, главное, кто и как на этом зарабатывает. Дополнительно прочитать ФЗ, Конституцию и включить элементарнейшую логику.
А то прям добровольно согласны себя ограничить, не зная вообще к чему эти ограничения могут привести и ради чего они сделаны. Цак приготовьте, на всякий. (не оскорбление, ни в коем случае!)
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317
LinkLine 3 часа назад
что и требовалось доказать, парад провели бабло отмыли, голосование прошло как всегда по плану, в намордники и обратно по норам
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31k
Игорь LinkLine 2 часа назад
А как весной выборы в Думу пройдут, так и волна вируса закончится. Не спроста же президент Бессмертный Полк на 09.05.2021 перенёс.
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14k
Ego sum qui sum 3 часа назад
закономерно

закономерно
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4
Чепай 3 часа назад
Хм, а не на днях ли уважаемый мэр говорил, что ограничения со школами и ВУЗами не принесли результатов?
Я конечно могу не понимать "политический язык", но если не помогло ранее, зачем продлять ограничения?
И так, для себя. А в ночное время короновирус опасней? Ровно в 23-00 становится до безобразия опасным?
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3k
AlekseiTFS Чепай 3 часа назад
Чем строже мере - тем строже меры.
Всё это прекрасно видно по странам где эти ограничения уже давно.
Согласились самоизолироваться - получите маски
Согласились с масками - получите перчатки
Согласились с перчатками - получите комендантский час
Согласились с Коменданстким часом - получите удалёнку

Согласились с Удалёнкой - получите блокировку карт
У нас с Марта масочный режим .Ношение масок всегда и везде и даже на улице. Прекрасный остров с прекрасным климатом . Результат такого режима можно посмотреть на графике Испании
Фотки делал в воскресенье днём - курортная зона и вот при таком скоплении народа все должны быть в масках.
Делаем выводы

Чем строже мере - тем строже меры. Всё это прекрасно видно по странам где эти ограничения уже давно. Согласились самоизолироваться - получите маски Согласились с масками - получите перчатки Согласились с перчатками - получите комендантский час Согласились с Коменданстким часом - получите удалёнку Согласились с Удалёнкой - получите блокировку карт У нас с Марта масочный режим .Ношение масок всегда и везде и даже на улице. Прекрасный остров с прекрасным климатом . Результат такого режима можно посмотреть на графике Испании Фотки делал в воскресенье днём - курортная зона и вот при таком скоплении народа все должны быть в масках. Делаем выводы
Чем строже мере - тем строже меры. Всё это прекрасно видно по странам где эти ограничения уже давно. Согласились самоизолироваться - получите маски Согласились с масками - получите перчатки Согласились с перчатками - получите комендантский час Согласились с Коменданстким часом - получите удалёнку Согласились с Удалёнкой - получите блокировку карт У нас с Марта масочный режим .Ношение масок всегда и везде и даже на улице. Прекрасный остров с прекрасным климатом . Результат такого режима можно посмотреть на графике Испании Фотки делал в воскресенье днём - курортная зона и вот при таком скоплении народа все должны быть в масках. Делаем выводы
Чем строже мере - тем строже меры. Всё это прекрасно видно по странам где эти ограничения уже давно. Согласились самоизолироваться - получите маски Согласились с масками - получите перчатки Согласились с перчатками - получите комендантский час Согласились с Коменданстким часом - получите удалёнку Согласились с Удалёнкой - получите блокировку карт У нас с Марта масочный режим .Ношение масок всегда и везде и даже на улице. Прекрасный остров с прекрасным климатом . Результат такого режима можно посмотреть на графике Испании Фотки делал в воскресенье днём - курортная зона и вот при таком скоплении народа все должны быть в масках. Делаем выводы
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4k
Sanar 4 часа назад
"транспортные карты будут временно заблокированы" НО меры носят рекомендационный характер.
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5k
Сергей 4 часа назад
И все же. Кто мне обьяснит, нахрена уменьшать время работы заведения? Что бы большее количество посетило за меньший срок?
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3k
AlekseiTFS Сергей 4 часа назад
Можно просто сравнить сколько людей в течении месяца посещают театры ,детские комнаты и прочее, а потом сравнить с тем,сколько Московский метрополитен перевозит людей за ОДИН рабочий день. И сразу станет понятен абсурд принимаемых мер.
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31k
Игорь Сергей 2 часа назад
Кто тусит в ночное время? Те, кто днём не работает. Вся суть мер - разогнать потенциальный контингент протетстных движений по домам и не давать этому контингенту собираться. А вирус, так, предлог...

Мой пример из региона:
В четверг пришёл на работу, при замере температуры 37. Завернули домой. Сказали вызвать врача на дом. Позвонил на горячую линию поликлиники, отвелили почти сразу, а чтобы вызвать врача - дали телефон регистратуры. Туда не зозвониться. В 11:00 пошёл в поликлинику. Куда-то записали, сказали: "Идите домой, врач приедет". Почему не направили к врачу, раз уж я пришёл? Ждал врача, не дождался. Пятница утро. Температура 36,9 - 37,5; врача нет. Пятница обед, температура 36,4; вечер 36,4; врача нет. Суббота, ни врача ни температуры. В воскресенье с утра температуры нет, пошёл кататься на лыжах. Врача не дождался. Понедельник, температуры нет, пошёл в поликлинику. Оказывается меня забыли перенести в очередь на врача с четверга на пятницу... Сказал, что температуры нет, отправили в профилактический кабинет. Закрыли больничный с четверга по понедельник. Никаких тестов и анализов не сдавал, пошёл сделал флюорографию, т.к. старая устарела... Всё. К врачам у меня претензей нет. Я не на столько плохо себя чувствовал, о чём в регистратуре и сказал при первом приёме. У меня вопросы к тем, кто врачам даёт инструкции ездить по домам, когда пациент сам пришёл в мед.учреждение.

Чем я болел, а може продолжаю болеть вирусом или нет х/з. После заявления, что 30% тестов не точные, я ничему не удивляюсь.

P.S. Ситуацию с вирусом власти пролюбили. Я больше верю тем, кто говорит, что пока 60-80% не переболеет новой заразой, коллективного иммунитета не будет. Но при этом будут и тяжёлые больные, и, к сожалению, погибшие. А чтобы власть не обвинили в бездействии вводятся различные режимы, ограничения, и т.п. К тому же ограничения - это очень удобный повод отказать недовольным в проведении массовых акций протеста, а вирус - повод списать на него провалы в экономической политике. Уж очень вовремя этот вирус появился...

P.P.S. В общественных местах маски лучше носить, т.к. они задерживают жидкие выделения при чихании и кашле.
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31k
Игорь AlekseiTFS 2 часа назад
А ещё добавить к этому транзитных пассажиров, которые едут через Москву, и, преезжая с одного вокзала и/или аэропорта в другой развозят заразу по стране, и за её пределы. Добавить к этому вахтовиков, которые работают в Москве, командировочных, которые посещают столицу, не многочисленных сейчас туристов... Вот тогда картина абсурда будет полной.
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40k
Митрий AlekseiTFS 2 часа назад
Вот совершенно верно сказано. Это ваш собакин дятел какой-то... Да ладно бы он один. Следом обязательно пойдет Санкт-Петербург и далее по цепочке...
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2k
andy Сергей Полчаса назад
Как дети малые... Вирус, его ж из летучей мыши извлекли, а мышь - тварь ночная. значит и вирус ночью активнее. Разве непонятно?! Да и счастливых лиц горожан ночью не видно.... А днем тоже можно только на мероприятия в поддержку Перзидента и мэрсобянина ходить. и, конечно, восторгаться спасительными мерами оленевода и его стада нужно....
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3k
AlekseiTFS 4 часа назад
Понравилось играться с блокировкой карт.
Скоро начнут зарплатные так блокировать . Обоснование - люди получив зарплату идут в магазин за продуктами и что бы снизить потоки карты будут блокироваться.Как пример по принципу : Кто родился в Понедельник = карта работает только по понедельникам ,во вторник = по вторникам. Да там много чего придумать можно :-)
==========================
Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
- Ах как жаль, у меня еще так много идей!
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12k
Артемыч AlekseiTFS 3 часа назад
Они так не сделают. Коллапс банковского сектора гарантирован а следовательно отрикошетит по всем. Я уж не говорю, что проще будет ввести комендантский час или режим ЧС.
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3k
AlekseiTFS Артемыч 3 часа назад
Коллапс ?? То то они за эти пол года все обнищали. За них не стоит переживать - у них всё будет хорошо.
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12k
Артемыч AlekseiTFS 2 часа назад
Да, представляешь себе - коллапс. Когда отменят ограничения, то доверие к банковской системе сведется к нулю и все побегут снимать сбережения. Это и называется коллапс.
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3k
AlekseiTFS Артемыч 22 минуты назад
А там Бац и Снять можно только в свой отведенный день, по предварительной записи и не более 3.т.рублей
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30k
Опаньки 4 часа назад
от такого количества запретов у меня, кажется, даже пульс приостановился
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5k
Дмитрий Опаньки 2 часа назад
Частый пульс просто тоже под запретом))
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30k
Опаньки Дмитрий Час назад
нужно запретить запрещать!
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