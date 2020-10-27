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Модники московского метро. Осторожно, в подборке может быть ваша фотокарточка

Модники московского метро. Осторожно, в подборке может быть ваша фотокарточка (21 фото)

Автор:
27 октября 2020 21:16
Сообщество : Юмор
Метки: метро   мода   москва   подземка   прикол   фрик   юмор   
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Столичная подземка - это кладезь различных странных личностей. Их стиль - это бомба замедленного действия. Встречайте, самые яркие образы чудаков из метрополитена Москвы перед вами!
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Метки: метро   мода   москва   подземка   прикол   фрик   юмор   
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Хью́берт 12 минут назад
Ведьма вполне стильная.
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Stan from Russia

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