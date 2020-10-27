Модники московского метро. Осторожно, в подборке может быть ваша фотокарточка

Столичная подземка - это кладезь различных странных личностей. Их стиль - это бомба замедленного действия. Встречайте, самые яркие образы чудаков из метрополитена Москвы перед вами!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Культурная столица, жги! Модники метро Санкт-Петербурга
- Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть
- Модники метро Санкт-Петербурга, встречи с которыми невозможно забыть
- Версия 2020: модники в метро
- Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...