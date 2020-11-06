Было/стало: как изменились города мира за десятки и сотни лет

Москва, Багдад, Сидней, Лондон, Хиросима - кто-то похорошел, кого-то совсем не узнать, а кто-то и не изменился.
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Хиросима 1945 / 2020
На фото Купол Гэмбаку в Хиросиме. До войны в этом здании располагался выставочный центр торгово-промышленной палаты Хиросимы. Здание каким-то чудом уцелело, хотя находилось всего в 160 м от эпицентра взрыва. Выстоявший купол после войны укрепили и сделали из него мемориал мира. Напротив здания, через реку Ота находится остров, на который и была сброшена атомная бомба. Сейчас на нём располагается Мемориальный парк мира.
Москва 1990 / 2017
Бассейн круглой формы, потому что это контур Большого зала Дворца Советов, который начали возводить, но дальше котлована дело не пошло.
Чичен-Ица 1860 / 2009
Пирамида Кукулькана - сохранившийся до наших дней храм майя, расположенный на руинах древнего города Чичен-Ица на территории Мексики. Город был основан примерно в VI веке н.э., в XII веке люди по неизвестным историкам причинам покинули город. То есть конкистадоры, пришедшие на эти земли в XVI веке, обнаружили уже у пустой, заросший и полуразрушенный город. До XIX века людям не было дела до наследия майя, поэтому храм, как видно на первом фото, почти скрылся в зарослях. Приводить в порядок уникальные исторические памятники начали только в конце XIX века. В конце XX века руины города Чичен-Ица стали популярной туристической достопримечательностью. Какое-то время туристам разрешалось подниматься по ступеням пирамиды Кукулькана, но в 2006 году одна женщина упала со ступеней и разбилась насмерть. После этого случая вход на лестницу и внутренние помещения храма закрыли для туристов.
Мемориал Линкольну в Вашингтоне 1922 / 2016
Мемориал Линкольну в Вашингтоне - один из самых известных американских долгостроев. Решение о строительстве мемориала было принято в 1867 году, через два года после убийства президента, проект был утверждён в 1913-м, а открытие монумента состоялось в 1922-м.
Ковентри, Англия 1819 / 2020
К моменту создания картины паб (и по совместительству гостиница) Golden Cross уже был старым. Он построен в 1583 году.
Тверской путевой дворец 1942 / 2020
Дворец был построен для отдыха членов императорской семьи, следующих из Петербурга в Москву. Его возводили два года с 1764 по 1766-й. Гитлеровцы частично разрушили дворец в 1941 году. С 1942 по 1948 год дворец восстанавливали.
Торонто 1898 / 2016
На переднем плане находится дом Гудерхама, он же Дом-утюг. Здание построено в 1892 году.
Париж 1943 / 2019
На фото улица Суфло. Напротив Burger King, согласно Гугл картам, стоит ещё один очень французский ресторан McDonald’s. В конце улицы виден Пантеон.
Милан 1917 / 2019
На фото площадь Миссори и памятник Джузеппе Миссори, национальному итальянскому герою, сражавшемуся за объединение и независимость Италии (кстати, родился в Москве в семье итальянцев). Церковь сбоку от памятника снесли в 1949 году, чтобы проложить новую дорогу.
Калининград 1895 / 1945 / 2020
На фото Кёнингсбергский замок. Замок был заложен в 1255 году королём Чехии Пржемыслом Отакаром II, основателем Кёнигсберга. С тех замок несколько раз перестраивался. Во Вторую мировую замок сильно пострадал. Восстанавливать его не стали и снесли в 1969 году.
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