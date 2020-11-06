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Было/стало: как изменились города мира за десятки и сотни лет

Было/стало: как изменились города мира за десятки и сотни лет (22 фото)

Автор:
06 ноября 2020 20:45
Сообщество : Путешествия
Метки: время   города   история   лондон   москва   фото   хиросима   храм   
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Москва, Багдад, Сидней, Лондон, Хиросима - кто-то похорошел, кого-то совсем не узнать, а кто-то и не изменился.
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Метки: время   города   история   лондон   москва   фото   хиросима   храм   
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Гапченко Денис Полчаса назад
Пусть за минусят.. Но как то кич поднялся на счет Хиросимы и Нагасаки.. Мол америкоты ужасные создания и все такое... Одного не пойму.. почему эти писаки не вспоминают, что творили японцы в Нанкине и почему его до сих пор иногда называют изнасилованым Нанкином? И что такое отряд 731 возглавляемый Сирой Исией.. И тот спор офицера с товарищем - кто зарежет больше людей мечом за день (уставали они от резни то.. отдыхали.) Нахера эту Хиросиму то везде пихать начали? Почему Нанкин не показывают?
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