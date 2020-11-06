Было/стало: как изменились города мира за десятки и сотни лет

Пирамида Кукулькана - сохранившийся до наших дней храм майя, расположенный на руинах древнего города Чичен-Ица на территории Мексики. Город был основан примерно в VI веке н.э., в XII веке люди по неизвестным историкам причинам покинули город. То есть конкистадоры, пришедшие на эти земли в XVI веке, обнаружили уже у пустой, заросший и полуразрушенный город. До XIX века людям не было дела до наследия майя, поэтому храм, как видно на первом фото, почти скрылся в зарослях. Приводить в порядок уникальные исторические памятники начали только в конце XIX века. В конце XX века руины города Чичен-Ица стали популярной туристической достопримечательностью. Какое-то время туристам разрешалось подниматься по ступеням пирамиды Кукулькана, но в 2006 году одна женщина упала со ступеней и разбилась насмерть. После этого случая вход на лестницу и внутренние помещения храма закрыли для туристов.