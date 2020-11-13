"Маленькая Вера": как сейчас живёт первая советская красавица Playboy

Натуралистичная драма стала сенсацией, разделившая советское общество на два лагеря. Одни восхищались смелостью и откровенностью актрисы, а другие клеймили ей позором. Ясно одно - равнодушным фильм не оставил никого.

«Фильм на Западе имел очень большой успех, невероятный, — отмечала Наталья. — Раньше картины, которые вывозились за рубеж на показ, были более пропагандистского толка, редко туда попадали ленты про жизнь, про обычный советский быт».