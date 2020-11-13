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"Маленькая Вера": как сейчас живёт первая советская красавица Playboy

"Маленькая Вера": как сейчас живёт первая советская красавица Playboy (8 фото)

Автор:
13 ноября 2020 09:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Маленькая Вера   Наталья Негода   актриса   знаменитости   интересное   первое советское лицо PlayBoy   фильм   фото   
2685
8

Наталья Негода в 80-х годах была чуть ли на самой популярной девушкой СССР после выхода фильма "Маленькая вера". Это неудивительно, ведь фильм произвел настоящий фурор после выхода на экраны. Там уже был дух перестройки, там были постельные сцены, которыми жителей Советского Союза в кино не баловали. Как и следовало полагать, Наталья стала для кого-то идеалом, а для кого-то грязной девчонкой.

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Метки: Маленькая Вера   Наталья Негода   актриса   знаменитости   интересное   первое советское лицо PlayBoy   фильм   фото   
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16  комментариев
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2k
Варяг 52 минуты назад
Очень развернуто....такое ощущение что автора на полпути застрелили.
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11k
ЦСКА 5 минут назад
Короче ясно одно: "Американская мечта" не осуществилась и сиськами карьера не пробилась! Типичная история, для конца 80-х-начала 90-х! Много актрис тогда скидывали лифчики....
Короче ясно одно: "Американская мечта" не осуществилась и сиськами карьера не пробилась! Типичная история, для конца 80-х-начала 90-х! Много актрис тогда скидывали лифчики....
Короче ясно одно: "Американская мечта" не осуществилась и сиськами карьера не пробилась! Типичная история, для конца 80-х-начала 90-х! Много актрис тогда скидывали лифчики....
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893
Лёха 8 минут назад
Ярче выглядит сейчас...
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2k
Том Сойер Полчаса назад
Полу-пост.
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610
Derzkiy_xAxAlb 36 минут назад
Старая *лядь.
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−44
Скрипач Ненужен 42 минуты назад
Когда вышел фильм мне было лет 10. Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Именно натуральностью эротических сцен. Никакая эротика в видео-зале не шла не в какое сравнение с показанным в фильме шпёхом на кушетке. Это было что-то такое простое и обыкновенное, и в тоже время сокровенное таинство другой взрослой жизни.
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3k
ddd 42 минуты назад
Да, как много нового поведал автор)))
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72k
HomMiss Автор поста ddd Полчаса назад
Ну она например с Ефремовым дружила) Это ли не ново? А сейчас о ней мало что известно, она никому ничего не говорит
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0
machsan HomMiss 9 минут назад
При чёи тут Ефремов, если пост написан хреново???
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3k
SSD 50 минут назад
...так и чем она сейчас занимается? Кушать на что покупает?
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