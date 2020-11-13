"Маленькая Вера": как сейчас живёт первая советская красавица Playboy

Наталья Негода в 80-х годах была чуть ли на самой популярной девушкой СССР после выхода фильма "Маленькая вера". Это неудивительно, ведь фильм произвел настоящий фурор после выхода на экраны. Там уже был дух перестройки, там были постельные сцены, которыми жителей Советского Союза в кино не баловали. Как и следовало полагать, Наталья стала для кого-то идеалом, а для кого-то грязной девчонкой.
Наталья Негода росла в творческой семье и с детства мечтала о славе. Учиться девочка не любила, зато с радостью принимала участие в постановках и школьных спектаклях. После общеобразовательной школы девочка влилась в ряды студентов Школы-студии МХАТ, где уже учился известный нам Михаил Ефремов.
После учёбы Наталья пробовала свои силы в театре, а после в кино. Сначала снялась в сериале «Этот фантастический мир», затем в семейной драме «Завтра была война» и в «Автопортрете неизвестного». Следующим фильмом стала картина, которая принесла Наталье мировую известность.
Натуралистичная драма стала сенсацией, разделившая советское общество на два лагеря. Одни восхищались смелостью и откровенностью актрисы, а другие клеймили ей позором. Ясно одно - равнодушным фильм не оставил никого.
«Фильм на Западе имел очень большой успех, невероятный, — отмечала Наталья. — Раньше картины, которые вывозились за рубеж на показ, были более пропагандистского толка, редко туда попадали ленты про жизнь, про обычный советский быт».
После свалившейся славы Наталья Негода стала негласным символом секса и раскрепощённости. В конце 80-х Негода стала первой советской актрисой, которая снялась в Playboy. После этого Наталья уехала в США, где продолжила строить карьеру.
«Не буду лукавить, я отказывалась от многого, что мне не нравилось, мне стереотипно все время предлагали роли каких-то девочек, которые только сейчас из ПТУ. А потом появилось предложение из Лос-Анджелеса сняться в одной картине, затем подписался контракт с агентом в США, а в России начались 90-е, и мне неприятно стало возвращаться в Москву, где все было печально», — признавалась актриса.
В 2000-х актриса всё же вернулась в Москву, где снялась в «Бубен, барабан». Картина о провинциальном библиотекаре принесла артистке «Золотого Орла» и «Белого Слона». После этой роли актриса не снималась 8 лет.
За свою жизнь Наталья была замужем 13 лет, но не сложилось. Причина развода с простым москвичом до сих пор неизвестна. Вообще, Негода ведёт затворнический образ жизни, не блистает на красных дорожках и редко даёт интервью. Негоду даже называют одной из самых закрытых звезд отечественного кино: ее интервью можно пересчитать по пальцам, а детали личной жизни — тайна за семью печатями.
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