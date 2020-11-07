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Увлекательные исторических фото, на которых всё не так, как показывают в школьных учебниках

Увлекательные исторических фото, на которых всё не так, как показывают в школьных учебниках (25 фото)

Автор:
07 ноября 2020 19:52
Метки: интересно   тстория   фото   
4589
25

Некоторые люди не понимают ценность истории, и очень зря, ведь именно она открывает глаза на прошлое и порой заставляет взглянуть на былые времена другими глазами. Мы предлагаем вам взглянуть на редкие и увлекательные исторические фотографии, которые не найти в учебниках истории.

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Метки: интересно   тстория   фото   
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9k
Паша Эмильевич 3 часа назад
Эта группа называлась не "Удар", а "Вопли суицида"...
Эта группа называлась не "Удар", а "Вопли суицида"...
Эта группа называлась не "Удар", а "Вопли суицида"... Эта группа называлась не "Удар", а "Вопли суицида"...
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205
Атомный Крот 2 секунды назад
" Сент–Питерсберг, Флорида, 1973 год"

А не Санкт-Петербург, Флорида (St. Peterburg, FL)?
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31k
Nefrion 14 минут назад
"на которых всё не так, как показывают в школьных учебниках"
Прямо скажем, лишь очень малая часть событий/людей на этих фото хоть каким боком попали в учебники.
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578k
XoCTeJI 42 минуты назад
Лукашенко такой бежит и волосы назад))
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2k
Tiana XoCTeJI Полчаса назад
Холятский чуб и ручки в любимом ромбе Ангенлы Меркель.
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31k
Элек Мек 4 часа назад
Комментарий к фото
Пирожочки.
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