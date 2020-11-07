Увлекательные исторических фото, на которых всё не так, как показывают в школьных учебниках

Некоторые люди не понимают ценность истории, и очень зря, ведь именно она открывает глаза на прошлое и порой заставляет взглянуть на былые времена другими глазами. Мы предлагаем вам взглянуть на редкие и увлекательные исторические фотографии, которые не найти в учебниках истории.
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Фото регистрационной карты заключенного Иосифа Джугашвили (Сталина) в петербургском охранном отделении. Российская империя, 1911 год
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Эта группа называлась не "Удар", а "Вопли суицида"...
А не Санкт-Петербург, Флорида (St. Peterburg, FL)?
Прямо скажем, лишь очень малая часть событий/людей на этих фото хоть каким боком попали в учебники.