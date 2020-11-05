Кто такой альтруист: 5 главных признаков

1-При наличии возможности, помогайте другим. Начать лучше с небольших и несложных дел, чтобы не разочароваться в своих силах раньше времени. При этом важно помогать не только близким, но и совершенно чужим людям.



2-Сделав доброе дело, сразу забывайте о нём. Не нужно рассчитывать на благодарность, похвалу или ответную доброту. Если вы правильно поняли, кто такой альтруист, то знаете, что он испытывает радость уже от того, что просто кому-то помог.



3-Прекратите осуждать людей. Истинный альтруизм подразумевает милосердие. Просто напоминайте себе, что люди, совершая любые поступки, всегда руководствуются какими-то мотивами либо совершают ошибки. И то, и другое – нормально.



4-Будьте щедры. Иногда люди с готовностью помогают другим, но при этом могут прижимистыми. Избавьтесь от этой черты и никогда не переоценивайте материальные ресурсы.



5-Делитесь знаниями. Знания – это то, чем каждый из нас может делиться с пользой для себя. Это приносит не только удовлетворение, но и лучшее понимание рассказанного материала.



6-Живите в гармонии с окружающими. Альтруист не только помогает окружающим, но и следит за тем, чтобы не создавать им неудобств и не становиться зачинщиком конфликтов.



7-Избегайте показательных добрых поступков. Настоящий альтруист должен быть скромным. Он никогда не стремится к тому, чтобы сделанный им добрый поступок заметили. Попробуйте сделать что-то хорошее человеку так, чтобы он никогда об этом не узнал. Сложно? Но это одно из лучших упражнений для развития альтруизма (и для саморазвития вообще).