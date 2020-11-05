Кто такой альтруист: 5 главных признаков

Слово «альтруист» в последние годы приобрело широкую популярность, однако, значение данного слова известно далеко не всем. В этой статье мы разберемся с тем, кто такой альтруист и какие признаки его характеризуют, а также узнаем о плюсах и минусах альтруиста.
Кто такой альтруист?
Альтруист – это человек, склонный бескорыстно помогать другим людям и получающий от этого моральное удовлетворение. Слова «альтруизм» и «альтруист» образованы от греческого слова alter, что переводится как «другой». Они подразумевают, что человек склонен думать о других людях, ставить их интересы выше собственных и бескорыстно помогать им, тратя своё время и прочие ресурсы. Часто альтруист может пойти на достаточно серьезные жертвы, чтобы помочь другим.
В психологии альтруизм определяется как свободное служение другим, мотивированное личной верностью, симпатией, милосердием и другими нематериальными побуждениями. Степень самопожертвования при альтруизме может быть разной. Кто-то просто тратит немного времени, чтобы помочь другому человеку без особых усилий, а кто-то готов пожертвовать собственным благополучием ради чужого блага.
Часто альтруизм проявляется под влиянием различных социальных эмоций и переживаний, таких как симпатия, сочувствие или доброжелательность. При этом «граница» альтруизма может находиться на разном расстоянии. Кто-то предпочитает помогать только близким и знакомым (что тоже считается). А кто-то с готовностью помогает даже совершенно чужим незнакомцам (таких людей называют филантропами).
В психологии альтруизм определяется как свободное служение другим, мотивированное личной верностью, симпатией, милосердием и другими нематериальными побуждениями. Степень самопожертвования при альтруизме может быть разной. Кто-то просто тратит немного времени, чтобы помочь другому человеку без особых усилий, а кто-то готов пожертвовать собственным благополучием ради чужого блага.
Часто альтруизм проявляется под влиянием различных социальных эмоций и переживаний, таких как симпатия, сочувствие или доброжелательность. При этом «граница» альтруизма может находиться на разном расстоянии. Кто-то предпочитает помогать только близким и знакомым (что тоже считается). А кто-то с готовностью помогает даже совершенно чужим незнакомцам (таких людей называют филантропами).
×
5 признаков альтруиста
Разбираясь в том, кто такой альтруист, психологи в первую очередь указывают, что это абсолютно бескорыстный человек, способных жертвовать собственными интересами ради других людей. Важно учитывать, что альтруист испытывает искреннюю радость, помогая другим, ему больше нравится отдавать, чем брать. Существует 5 наиболее характерных признака альтруиста:
1-Ответственность. Альтруист понимает, что у каждого поступка есть последствия, поэтому тщательно обдумывает все действия, осознавая свою ответственность за них;
2-Свобода выбора. Нельзя называть альтруизмом добрые дела, совершенные по принуждению или ради достижения какой-либо иной цели, кроме непосредственно доброго поступка;
3-Приоритетность. Альтруист – это человек, ставящий чужие интересы превыше собственных. И безвозмездные старания не вызывают у него какого-либо дискомфорта.
4-Удовлетворенность. Он испытывает радость от осознания того, что помог кому-то (и никогда не рассчитывает на благодарность или ответную услугу).
5-Жертвенность. Помогая другим, альтруист не жалеет о потраченном времени и прочих ресурсах.
Альтруисты всегда проявляют интерес к окружающим. Они искренне радуются чужим успехам и по-настоящему сочувствуют в случае неудачи. Им не свойственны зависть и корысть, поскольку эти чувства основываются на нездоровом эгоизме.
1-Ответственность. Альтруист понимает, что у каждого поступка есть последствия, поэтому тщательно обдумывает все действия, осознавая свою ответственность за них;
2-Свобода выбора. Нельзя называть альтруизмом добрые дела, совершенные по принуждению или ради достижения какой-либо иной цели, кроме непосредственно доброго поступка;
3-Приоритетность. Альтруист – это человек, ставящий чужие интересы превыше собственных. И безвозмездные старания не вызывают у него какого-либо дискомфорта.
4-Удовлетворенность. Он испытывает радость от осознания того, что помог кому-то (и никогда не рассчитывает на благодарность или ответную услугу).
5-Жертвенность. Помогая другим, альтруист не жалеет о потраченном времени и прочих ресурсах.
Альтруисты всегда проявляют интерес к окружающим. Они искренне радуются чужим успехам и по-настоящему сочувствуют в случае неудачи. Им не свойственны зависть и корысть, поскольку эти чувства основываются на нездоровом эгоизме.
Как появился термин?
Нравственный принцип, подразумевающий осмысленную помощь другим в ущерб себе, описывался ещё в античной философии. Но окончательно его сформулировал и придумал для него термин французский философ Огюст Конт в начале XIX века. Он понимал альтруизм как стремление человека жить ради других. Также он выделял инстинктивный альтруизм, продиктованный природой, и социальный, формирующийся у человека в процессе воспитания.
Интересно, что Конт противопоставлял альтруизм и христианский принцип самопожертвования, поскольку последний основывается на стремлении верующего человека к собственному спасению, следовательно, мотивирован эгоизмом.
Одним из античных мыслителей, продвигавших сходные идеи, был Сократ. Он считал, что способность «давать, а не брать» – один из важнейших показателей нравственности человека, демонстрирующий силу духа.
Интересно, что Конт противопоставлял альтруизм и христианский принцип самопожертвования, поскольку последний основывается на стремлении верующего человека к собственному спасению, следовательно, мотивирован эгоизмом.
Одним из античных мыслителей, продвигавших сходные идеи, был Сократ. Он считал, что способность «давать, а не брать» – один из важнейших показателей нравственности человека, демонстрирующий силу духа.
Плюсы альтруиста
Психологи считают, что данная черта характера обычно полезна для её обладателя, несмотря на то, что заставляет тратить время и прочие ресурсы на помощь другим. Искренние альтруисты получают такие преимущества как:
чистая совесть;
незапятнанная репутация;
радость от помощи окружающим;
большое количество друзей и благодарных людей;
отсутствие врагов и недоброжелателей;
возможность всегда рассчитывать на помощь окружающих;
высокий уровень доверия;
осознание собственной полезности для мира.
Разумеется, настоящий альтруист никогда не стремится получить перечисленные «бонусы». Большинство их даже не замечает. Тем не менее, это серьезные преимущества, благодаря которым и личная жизнь, и карьера у альтруистов обычно складывается благополучно.
чистая совесть;
незапятнанная репутация;
радость от помощи окружающим;
большое количество друзей и благодарных людей;
отсутствие врагов и недоброжелателей;
возможность всегда рассчитывать на помощь окружающих;
высокий уровень доверия;
осознание собственной полезности для мира.
Разумеется, настоящий альтруист никогда не стремится получить перечисленные «бонусы». Большинство их даже не замечает. Тем не менее, это серьезные преимущества, благодаря которым и личная жизнь, и карьера у альтруистов обычно складывается благополучно.
Минусы альтруиста
Помимо перечисленных плюсов, в жизни альтруиста есть также определенные минусы:
чрезмерное жертвование собственными интересами (иногда из-за этого косвенно может страдать семья альтруиста);
склонность фокусироваться на одном объекте для помощи и не замечать, что некоторым людям помощь может быть нужнее;
риск развития повышенного ЧСВ (о том, что такое ЧСВ, читайте в этой статье) из-за осознания собственной ценности для окружающих;
некоторые люди могут начать использовать доброту и бескорыстность альтруиста, буквально «садясь ему на голову»;
переживания из-за невозможности помочь нуждающемуся человеку (стресс бывает настолько сильным, что может привести к нервному срыву или другому психическому расстройству).
С учетом описанных преимуществ и недостатков, оптимальным вариантом является рациональный альтруизм, толкающий человека к бескорыстной, но обдуманной помощи окружающим. При этом не нужно тратить эмоциональную энергию в случаях, когда помочь по каким-то причинам не удаётся. Кроме того, важно отслеживать случаи, когда кто-то «садится на голову», пользуясь добротой в корыстных целях.
чрезмерное жертвование собственными интересами (иногда из-за этого косвенно может страдать семья альтруиста);
склонность фокусироваться на одном объекте для помощи и не замечать, что некоторым людям помощь может быть нужнее;
риск развития повышенного ЧСВ (о том, что такое ЧСВ, читайте в этой статье) из-за осознания собственной ценности для окружающих;
некоторые люди могут начать использовать доброту и бескорыстность альтруиста, буквально «садясь ему на голову»;
переживания из-за невозможности помочь нуждающемуся человеку (стресс бывает настолько сильным, что может привести к нервному срыву или другому психическому расстройству).
С учетом описанных преимуществ и недостатков, оптимальным вариантом является рациональный альтруизм, толкающий человека к бескорыстной, но обдуманной помощи окружающим. При этом не нужно тратить эмоциональную энергию в случаях, когда помочь по каким-то причинам не удаётся. Кроме того, важно отслеживать случаи, когда кто-то «садится на голову», пользуясь добротой в корыстных целях.
Почему люди становятся альтруистами?
Существует несколько теорий, объясняющих, как в человеческой психике сформировалась такая черта как альтруизм. При этом наиболее популярными являются три из них:
Эволюционная. Согласно данной теории, альтруизм – это генетически обусловленная склонность, сформировавшаяся под влиянием эволюции. Много тысячелетий назад она помогала выживать именно тем племенам, в которых наши предки заботились друг о друге и о всеобщем благополучии.
Социальный обмен. Данная теория подразумевает, что альтруизм представляет собой особую форму эгоизма. Помогая другим, человек получает удовлетворение, и именно этим объясняется его бескорыстие.
Теория социальных норм. Согласно данной теории, альтруизм формируется в человеке в процессе воспитания. Причины альтруизма могут быть разные: религиозные, нравственные, моральные и прочие.
Эволюционная. Согласно данной теории, альтруизм – это генетически обусловленная склонность, сформировавшаяся под влиянием эволюции. Много тысячелетий назад она помогала выживать именно тем племенам, в которых наши предки заботились друг о друге и о всеобщем благополучии.
Социальный обмен. Данная теория подразумевает, что альтруизм представляет собой особую форму эгоизма. Помогая другим, человек получает удовлетворение, и именно этим объясняется его бескорыстие.
Теория социальных норм. Согласно данной теории, альтруизм формируется в человеке в процессе воспитания. Причины альтруизма могут быть разные: религиозные, нравственные, моральные и прочие.
Как стать альтруистом?
1-При наличии возможности, помогайте другим. Начать лучше с небольших и несложных дел, чтобы не разочароваться в своих силах раньше времени. При этом важно помогать не только близким, но и совершенно чужим людям.
2-Сделав доброе дело, сразу забывайте о нём. Не нужно рассчитывать на благодарность, похвалу или ответную доброту. Если вы правильно поняли, кто такой альтруист, то знаете, что он испытывает радость уже от того, что просто кому-то помог.
3-Прекратите осуждать людей. Истинный альтруизм подразумевает милосердие. Просто напоминайте себе, что люди, совершая любые поступки, всегда руководствуются какими-то мотивами либо совершают ошибки. И то, и другое – нормально.
4-Будьте щедры. Иногда люди с готовностью помогают другим, но при этом могут прижимистыми. Избавьтесь от этой черты и никогда не переоценивайте материальные ресурсы.
5-Делитесь знаниями. Знания – это то, чем каждый из нас может делиться с пользой для себя. Это приносит не только удовлетворение, но и лучшее понимание рассказанного материала.
6-Живите в гармонии с окружающими. Альтруист не только помогает окружающим, но и следит за тем, чтобы не создавать им неудобств и не становиться зачинщиком конфликтов.
7-Избегайте показательных добрых поступков. Настоящий альтруист должен быть скромным. Он никогда не стремится к тому, чтобы сделанный им добрый поступок заметили. Попробуйте сделать что-то хорошее человеку так, чтобы он никогда об этом не узнал. Сложно? Но это одно из лучших упражнений для развития альтруизма (и для саморазвития вообще).
2-Сделав доброе дело, сразу забывайте о нём. Не нужно рассчитывать на благодарность, похвалу или ответную доброту. Если вы правильно поняли, кто такой альтруист, то знаете, что он испытывает радость уже от того, что просто кому-то помог.
3-Прекратите осуждать людей. Истинный альтруизм подразумевает милосердие. Просто напоминайте себе, что люди, совершая любые поступки, всегда руководствуются какими-то мотивами либо совершают ошибки. И то, и другое – нормально.
4-Будьте щедры. Иногда люди с готовностью помогают другим, но при этом могут прижимистыми. Избавьтесь от этой черты и никогда не переоценивайте материальные ресурсы.
5-Делитесь знаниями. Знания – это то, чем каждый из нас может делиться с пользой для себя. Это приносит не только удовлетворение, но и лучшее понимание рассказанного материала.
6-Живите в гармонии с окружающими. Альтруист не только помогает окружающим, но и следит за тем, чтобы не создавать им неудобств и не становиться зачинщиком конфликтов.
7-Избегайте показательных добрых поступков. Настоящий альтруист должен быть скромным. Он никогда не стремится к тому, чтобы сделанный им добрый поступок заметили. Попробуйте сделать что-то хорошее человеку так, чтобы он никогда об этом не узнал. Сложно? Но это одно из лучших упражнений для развития альтруизма (и для саморазвития вообще).
Заключение
Альтруист – это человек, живущий в гармонии с окружающими. Он всегда готов помочь людям и испытывает от этого искреннюю радость. Для большинства альтруистов это серьезное преимущество, помогающее им в карьерном росте и в личной жизни. Но иногда альтруизм может мешать нормально жить, если человек слишком болезненно воспринимает чужие проблемы или позволяет кому-то «залезть себе на голову». Поэтому важно найти золотую середину – помогать другим, но не забывать и о собственном благополучии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кто такой амбиверт и как с ним общаться
- Кто такой ханжа
- Что такое психосоматика и как это лечить?
- Меркантильность в женщинах и в мужчинах
- Паранойя – что это такое простыми словами
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...