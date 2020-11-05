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Кто такой альтруист: 5 главных признаков

Кто такой альтруист: 5 главных признаков (4 фото)

Автор:
05 ноября 2020 09:00
Сообщество : Психология
Метки: альтруист   интересно   люди   психология   факты   фото   
337
4
Слово «альтруист» в последние годы приобрело широкую популярность, однако, значение данного слова известно далеко не всем. В этой статье мы разберемся с тем, кто такой альтруист и какие признаки его характеризуют, а также узнаем о плюсах и минусах альтруиста.
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Метки: альтруист   интересно   люди   психология   факты   фото   
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