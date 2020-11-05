Эффект Даннинга-Крюгера: что это такое простыми словами?

В 1995 году совершенно обычный и ничем не примечательный белый мужчина крупного телосложения по имени Макартур Уиллер решил ограбить два банка в Питтсбурге. Сделать он это надумал посреди рабочего дня. Грабя финансовые учреждения, преступник не только не удосужился надеть на голову капроновые колготки или использовать любую другую маскировку, чтобы скрыть свое лицо, но и открыто смотрел в камеры видеонаблюдения и мило улыбался. Полиции не понадобилось много времени, чтобы поймать горе-грабителя.



Попав в руки закона, Уиллер сначала не понял, как полицейские смогли отыскать его. Когда же мужчине показали записи с видеокамер, он был в недоумении, поэтому задал полицейскому резонный, по его мнению, вопрос: «Почему на записях все видно, ведь я же нанес на лицо лимонный сок?».



Макартур подумал, что лимонный сок, нанесенный на кожу лица, сделает его невидимым для видеокамер. Многие ведь используют сок лимона для создания невидимых чернил. Логика преступника подсказывала ему, что лимонный сок в сочетании с источником тепла, возле которого он будет находиться во время ограбления, сделают его совершенно невидимым.



Проведя все необходимые исследования и тесты, полицейские смогли сделать вывод, что Уиллер во время совершения преступлений не пребывал под воздействием наркотических веществ и был в трезвом уме. Мужчина просто переоценил свою компетентность в данном вопросе.



Эффект Даннинга-Крюгера – это психологический парадокс и искажение реальности метакогнитивного характера, суть которого заключается в том, что имеющие низкий уровень квалификации люди не только делают неправильные выводы и принимают неправильные решения, но и в силу своего низкого уровня квалификации не могут осознавать собственные ошибки.



Все это приводит к тому, что у людей с низким уровнем квалификации возникают завышенные представления о собственных способностях. Люди же с высоким уровнем квалификации чаще всего занижают самооценку, неправильно оценивают свои способности и испытывают неуверенность в собственных силах.



Чем меньшим запасом знаний обладает человек, тем выше у него мнение о своих способностях. Компетентные же люди обладают большим запасом знаний, но свои способности оценивают низко. Чем компетентнее человек, тем больше он верит в то, что легкие для него задачи так же легко могут выполняться другими людьми. Компетентный человек не только низко оценивает собственные способности, но и думает, что окружающие люди оценивают его способности так же низко.



Люди, оказавшиеся под влиянием эффекта Даннинга-Крюгера, обладают неограниченной уверенностью в себе и своих силах. Они не осознают, что уровень их компетенции не соответствует тому, что они о себе думают. Такие люди никогда не признаются самим себе не только в том, что они некомпетентны, но и в том, что другие люди могут быть более компетентны в том или ином вопросе.