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Эффект Даннинга-Крюгера: что это такое простыми словами?

Эффект Даннинга-Крюгера: что это такое простыми словами? (5 фото)

Автор:
05 ноября 2020 08:49
Сообщество : Психология
Метки: Эффект Даннинга — Крюгера   интересно   познавательно   психология   факты   фото   
511
5
В пятом столетии до нашей эры Сократ как-то поделился со своими учениками сокровенными знаниями и сказал следующую фразу, которой суждено было стать крылатой: «Я знаю лишь то, что я ничего не знаю». С того момента прошло много времени, но люди до сих пор не могут вникнуть в суть этой простой истины и осознать её глубину. И современники Сократа, и те люди, которые живут на планете Земля сейчас, далеко не всегда могут адекватно и объективно оценивать свои знания, умения когнитивные способности, уровень популярности и т.д.
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Метки: Эффект Даннинга — Крюгера   интересно   познавательно   психология   факты   фото   
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Saplus Час назад
По-русски эффект Даннинга-Крюгера звучит просто:
"Невозможно объяснить кретину, что он кретин, потому что он кретин."
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Ыукп 16 минут назад
Познавательно. Получил подтверждение своим выводам на основании наблюдений. Ведь не все люди - ярко выраженные кретины.)
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29k
Mamin Sibiriak 37 минут назад
Эффект Даннинга-Крюгера: что это такое простыми словами?
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