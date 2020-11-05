В пятом столетии до нашей эры Сократ как-то поделился со своими учениками сокровенными знаниями и сказал следующую фразу, которой суждено было стать крылатой: «Я знаю лишь то, что я ничего не знаю». С того момента прошло много времени, но люди до сих пор не могут вникнуть в суть этой простой истины и осознать её глубину. И современники Сократа, и те люди, которые живут на планете Земля сейчас, далеко не всегда могут адекватно и объективно оценивать свои знания, умения когнитивные способности, уровень популярности и т.д.
Чем больше знаний мы получаем, тем лучше начинаем понимать и осознавать, насколько полученные нами знания скудны и сколько всего еще нужно узнать, чтобы хоть немного начать разбираться в изучаемом нами вопросе. Человек же, который обладает небольшим уровнем квалификации, уверен в силе своих знаний и их безграничных возможностях. Такая характеризирующаяся раздутой самооценкой иллюзия компетентности получила название «эффект Даннинга-Крюгера».
Что такое эффект Даннинга-Крюгера простыми словами? Когда и почему он возник? В чем заключается суть данного эффекта? В этой статье рассмотрим эффект Даннинга-Крюгера на примерах из повседневной жизни и обсудим некоторые другие вопросы, касающиеся умения любого человека правильно и объективно оценивать собственные способности и решать сложные комплексные задачи.
Что такое эффект Даннинга-Крюгера простыми словами? Когда и почему он возник? В чем заключается суть данного эффекта? В этой статье рассмотрим эффект Даннинга-Крюгера на примерах из повседневной жизни и обсудим некоторые другие вопросы, касающиеся умения любого человека правильно и объективно оценивать собственные способности и решать сложные комплексные задачи.
Эффект Даннинга-Крюгера: что это такое простыми словами?
В 1995 году совершенно обычный и ничем не примечательный белый мужчина крупного телосложения по имени Макартур Уиллер решил ограбить два банка в Питтсбурге. Сделать он это надумал посреди рабочего дня. Грабя финансовые учреждения, преступник не только не удосужился надеть на голову капроновые колготки или использовать любую другую маскировку, чтобы скрыть свое лицо, но и открыто смотрел в камеры видеонаблюдения и мило улыбался. Полиции не понадобилось много времени, чтобы поймать горе-грабителя.
Попав в руки закона, Уиллер сначала не понял, как полицейские смогли отыскать его. Когда же мужчине показали записи с видеокамер, он был в недоумении, поэтому задал полицейскому резонный, по его мнению, вопрос: «Почему на записях все видно, ведь я же нанес на лицо лимонный сок?».
Макартур подумал, что лимонный сок, нанесенный на кожу лица, сделает его невидимым для видеокамер. Многие ведь используют сок лимона для создания невидимых чернил. Логика преступника подсказывала ему, что лимонный сок в сочетании с источником тепла, возле которого он будет находиться во время ограбления, сделают его совершенно невидимым.
Проведя все необходимые исследования и тесты, полицейские смогли сделать вывод, что Уиллер во время совершения преступлений не пребывал под воздействием наркотических веществ и был в трезвом уме. Мужчина просто переоценил свою компетентность в данном вопросе.
Эффект Даннинга-Крюгера – это психологический парадокс и искажение реальности метакогнитивного характера, суть которого заключается в том, что имеющие низкий уровень квалификации люди не только делают неправильные выводы и принимают неправильные решения, но и в силу своего низкого уровня квалификации не могут осознавать собственные ошибки.
Все это приводит к тому, что у людей с низким уровнем квалификации возникают завышенные представления о собственных способностях. Люди же с высоким уровнем квалификации чаще всего занижают самооценку, неправильно оценивают свои способности и испытывают неуверенность в собственных силах.
Чем меньшим запасом знаний обладает человек, тем выше у него мнение о своих способностях. Компетентные же люди обладают большим запасом знаний, но свои способности оценивают низко. Чем компетентнее человек, тем больше он верит в то, что легкие для него задачи так же легко могут выполняться другими людьми. Компетентный человек не только низко оценивает собственные способности, но и думает, что окружающие люди оценивают его способности так же низко.
Люди, оказавшиеся под влиянием эффекта Даннинга-Крюгера, обладают неограниченной уверенностью в себе и своих силах. Они не осознают, что уровень их компетенции не соответствует тому, что они о себе думают. Такие люди никогда не признаются самим себе не только в том, что они некомпетентны, но и в том, что другие люди могут быть более компетентны в том или ином вопросе.
Попав в руки закона, Уиллер сначала не понял, как полицейские смогли отыскать его. Когда же мужчине показали записи с видеокамер, он был в недоумении, поэтому задал полицейскому резонный, по его мнению, вопрос: «Почему на записях все видно, ведь я же нанес на лицо лимонный сок?».
Макартур подумал, что лимонный сок, нанесенный на кожу лица, сделает его невидимым для видеокамер. Многие ведь используют сок лимона для создания невидимых чернил. Логика преступника подсказывала ему, что лимонный сок в сочетании с источником тепла, возле которого он будет находиться во время ограбления, сделают его совершенно невидимым.
Проведя все необходимые исследования и тесты, полицейские смогли сделать вывод, что Уиллер во время совершения преступлений не пребывал под воздействием наркотических веществ и был в трезвом уме. Мужчина просто переоценил свою компетентность в данном вопросе.
Эффект Даннинга-Крюгера – это психологический парадокс и искажение реальности метакогнитивного характера, суть которого заключается в том, что имеющие низкий уровень квалификации люди не только делают неправильные выводы и принимают неправильные решения, но и в силу своего низкого уровня квалификации не могут осознавать собственные ошибки.
Все это приводит к тому, что у людей с низким уровнем квалификации возникают завышенные представления о собственных способностях. Люди же с высоким уровнем квалификации чаще всего занижают самооценку, неправильно оценивают свои способности и испытывают неуверенность в собственных силах.
Чем меньшим запасом знаний обладает человек, тем выше у него мнение о своих способностях. Компетентные же люди обладают большим запасом знаний, но свои способности оценивают низко. Чем компетентнее человек, тем больше он верит в то, что легкие для него задачи так же легко могут выполняться другими людьми. Компетентный человек не только низко оценивает собственные способности, но и думает, что окружающие люди оценивают его способности так же низко.
Люди, оказавшиеся под влиянием эффекта Даннинга-Крюгера, обладают неограниченной уверенностью в себе и своих силах. Они не осознают, что уровень их компетенции не соответствует тому, что они о себе думают. Такие люди никогда не признаются самим себе не только в том, что они некомпетентны, но и в том, что другие люди могут быть более компетентны в том или ином вопросе.
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История возникновения эффекта Даннинга-Крюгера
Дэвид ДаннингВ конце 90‑х годов прошлого столетия сотрудник Корнельского университета Дэвид Даннинг, случайно наткнувшись на историю Макартура Уиллера, захотел разобраться, почему же горе-грабитель попал в такую ситуацию. Вместе со своим ассистентом Джастином Крюгером специалист пришел к выводу, что практически все люди склонны к тому, чтобы позитивно оценивать собственные способности в разных интеллектуальных и социальных сферах, но некоторые из них эти способности начинают ошибочно завышать.
Взяв за основу высказывания Чарльза Дарвина («Уверенность намного чаще порождается невежеством, а не знанием») и Бертрана Рассела («Одно из неприятнейших свойств нашего времени заключается в том, что те личности, которые испытывают уверенность, являются глупцами, а те личности, которые обладают каким-либо минимальным пониманием и воображением, постоянно испытывают сомнения и являются нерешительными людьми»), Даннинг и Крюгер решили провести ряд экспериментов.
Студентам Корнельского университета, которые принимали участие в одном из экспериментов Крюгера и Даннинга, было задано несколько вопросов о юморе, грамматике и логике. Затем каждого добровольца попросили не только оценить собственные результаты, но и определить свое место в рейтинге студентов.
Те добровольцы (2÷3 от общего количества принимавших участие в эксперименте людей), которые в решении познавательных задач набрали наименьшее количество баллов, переоценили свои способности. Те же студенты (1÷3 от общего количества принимавших участие в эксперименте людей), которые успешно справились с выполнением заданий, недооценивали свои способности.
Чтобы провести еще один эксперимент, Крюгеру и Даннингу пришлось покинуть стены родного учебного заведения. Они отправились на стрельбище и начали задавать любителям пострелять вопросы о том, насколько безопасно их оружие. Те люди, которые смогли ответить правильно на наименьшее количество вопросов, сильно переоценивали свои знания об оружии. Второй эксперимент подтвердил результаты первого эксперимента.
Результаты еще одного исследования, проведенного уже другими специалистами, свидетельствуют о том, что около 80 – 82% водителей свои навыки вождения оценивают выше среднего уровня. Такие результаты являются статистической невозможностью. Такие же тенденции наблюдаются и в тех случаях, когда людей просят оценить свои когнитивные способности или уровень собственной популярности.
Благодаря проведенным исследованиям, Даннингу и Крюгеру удалось доказать, что реально умные люди не умеют правильно и объективно оценивать собственные способности. Умные и компетентные люди, в отличие от людей глупых и некомпетентных, адекватно воспринимают реальность и готовы прислушиваться к конструктивным критическим замечаниям и заниматься корректировкой самооценки.
около 80 – 82% водителей свои навыки вождения оценивают выше среднего уровня
Личности же с низким уровнем квалификации не только совершают нелепые, иррациональные, несовершенные или откровенно глупые поступки, но и живут в иллюзии собственного превосходства.
Взяв за основу высказывания Чарльза Дарвина («Уверенность намного чаще порождается невежеством, а не знанием») и Бертрана Рассела («Одно из неприятнейших свойств нашего времени заключается в том, что те личности, которые испытывают уверенность, являются глупцами, а те личности, которые обладают каким-либо минимальным пониманием и воображением, постоянно испытывают сомнения и являются нерешительными людьми»), Даннинг и Крюгер решили провести ряд экспериментов.
Студентам Корнельского университета, которые принимали участие в одном из экспериментов Крюгера и Даннинга, было задано несколько вопросов о юморе, грамматике и логике. Затем каждого добровольца попросили не только оценить собственные результаты, но и определить свое место в рейтинге студентов.
Те добровольцы (2÷3 от общего количества принимавших участие в эксперименте людей), которые в решении познавательных задач набрали наименьшее количество баллов, переоценили свои способности. Те же студенты (1÷3 от общего количества принимавших участие в эксперименте людей), которые успешно справились с выполнением заданий, недооценивали свои способности.
Чтобы провести еще один эксперимент, Крюгеру и Даннингу пришлось покинуть стены родного учебного заведения. Они отправились на стрельбище и начали задавать любителям пострелять вопросы о том, насколько безопасно их оружие. Те люди, которые смогли ответить правильно на наименьшее количество вопросов, сильно переоценивали свои знания об оружии. Второй эксперимент подтвердил результаты первого эксперимента.
Результаты еще одного исследования, проведенного уже другими специалистами, свидетельствуют о том, что около 80 – 82% водителей свои навыки вождения оценивают выше среднего уровня. Такие результаты являются статистической невозможностью. Такие же тенденции наблюдаются и в тех случаях, когда людей просят оценить свои когнитивные способности или уровень собственной популярности.
Благодаря проведенным исследованиям, Даннингу и Крюгеру удалось доказать, что реально умные люди не умеют правильно и объективно оценивать собственные способности. Умные и компетентные люди, в отличие от людей глупых и некомпетентных, адекватно воспринимают реальность и готовы прислушиваться к конструктивным критическим замечаниям и заниматься корректировкой самооценки.
около 80 – 82% водителей свои навыки вождения оценивают выше среднего уровня
Личности же с низким уровнем квалификации не только совершают нелепые, иррациональные, несовершенные или откровенно глупые поступки, но и живут в иллюзии собственного превосходства.
Шкала, демонстрирующая эффект Даннинга-Крюгера в действии
> Новичок, имеющий низкий уровень квалификации и небольшой запас знаний, обладает высокой самоуверенностью. Он искренне верит, что его знаний хватит для того чтобы спасти не только нашу планету, но всю Солнечную систему. Такой человек постепенно поднимается на пик глупости. Он не обращает никакого внимания на более квалифицированных коллег, ведь ничего интересного или дельного они ему рассказать все равно не смогут.
> Если новичок займется саморазвитием и научится адекватно оценивать окружающую его реальность, то, совершив несколько профессиональных ошибок и достигнув пика глупости, он попадет в долину отчаянья. Уровень его самоуверенности резко упадет.
> Пробыв какое-то время в долине отчаянья, человек научится прислушиваться к мнению более компетентных коллег. Он начнет осознавать, что уровень его квалификации недостаточно высок для того чтобы правильно и успешно решать поставленные перед ним задачи.
> Склон просветления, на который человек попадет после осознания того, что уровень квалификации необходимо постоянно повышать, является одним из основных шагов на пути к трансформации от новичка к эксперту. Мудрость, которая представляет собой смесь опыта и полученных в результате взаимодействия с более компетентными людьми знаний, способствует повышению самооценки. Но в данном случае самооценка эксперта, в отличие от самооценки новичка, реально соответствует уровню квалификации.
> Человек, который на пике глупости перестает приобретать опыт и знания, может навсегда остаться в этой точке. Он, думая, что уже достиг вершины профессионализма, всю оставшуюся жизнь будет пребывать под влиянием эффекта Даннинга-Крюгера.
> Человек же, который продолжает развиваться в выбранном им направлении, со временем начинает осознавать, что он – не профессионал, ведь тех знаний и умений, которыми он обладает, совершенно недостаточно для того чтобы принимать правильные решения и добиваться поставленных целей. В этот момент уровень уверенности в собственных силах сначала стремительно падает, а затем начинает расти, но уже постепенно и достаточно медленно.
> Если новичок займется саморазвитием и научится адекватно оценивать окружающую его реальность, то, совершив несколько профессиональных ошибок и достигнув пика глупости, он попадет в долину отчаянья. Уровень его самоуверенности резко упадет.
> Пробыв какое-то время в долине отчаянья, человек научится прислушиваться к мнению более компетентных коллег. Он начнет осознавать, что уровень его квалификации недостаточно высок для того чтобы правильно и успешно решать поставленные перед ним задачи.
> Склон просветления, на который человек попадет после осознания того, что уровень квалификации необходимо постоянно повышать, является одним из основных шагов на пути к трансформации от новичка к эксперту. Мудрость, которая представляет собой смесь опыта и полученных в результате взаимодействия с более компетентными людьми знаний, способствует повышению самооценки. Но в данном случае самооценка эксперта, в отличие от самооценки новичка, реально соответствует уровню квалификации.
> Человек, который на пике глупости перестает приобретать опыт и знания, может навсегда остаться в этой точке. Он, думая, что уже достиг вершины профессионализма, всю оставшуюся жизнь будет пребывать под влиянием эффекта Даннинга-Крюгера.
> Человек же, который продолжает развиваться в выбранном им направлении, со временем начинает осознавать, что он – не профессионал, ведь тех знаний и умений, которыми он обладает, совершенно недостаточно для того чтобы принимать правильные решения и добиваться поставленных целей. В этот момент уровень уверенности в собственных силах сначала стремительно падает, а затем начинает расти, но уже постепенно и достаточно медленно.
Пример №1. Святослав и его любимая игра
Святослав в детстве много времени проводил у бабушки с дедушкой. Именно дед научил мальчика играть в шахматы. Славику игра очень понравилась. Сначала он играл только с дедушкой, а затем начал играть с папой, старшим братом, друзьями и одноклассниками. Парень практически всегда выигрывал. Оппоненты неустанно хвалили будущего гроссмейстера и утверждали, что он смог бы победить и самого Гарри Каспарова. Святослав настолько свыкся с мыслью, что он родился для того чтобы стать королем шахмат и обрести мировую славу, что решил принять участие в региональном турнире.
Парень подал заявку на участие в турнире, заплатил регистрационный сбор и побежал за шампанским, так как никаких сомнений в том, что именно он станет победителем, у него не только не возникло, но и возникнуть не могло.
В первом же раунде регионального шахматного турнира Святослав проиграл какому-то ничем не примечательному игроку, которого наш герой принял за дилетанта и полного профана.
Святослав все время думал, что он самый умный и самый лучший игрок. Он, являясь всего лишь любителем, а не профессионалом, переоценил свои способности и стал жертвой эффекта Даннинга-Крюгера.
Парень подал заявку на участие в турнире, заплатил регистрационный сбор и побежал за шампанским, так как никаких сомнений в том, что именно он станет победителем, у него не только не возникло, но и возникнуть не могло.
В первом же раунде регионального шахматного турнира Святослав проиграл какому-то ничем не примечательному игроку, которого наш герой принял за дилетанта и полного профана.
Святослав все время думал, что он самый умный и самый лучший игрок. Он, являясь всего лишь любителем, а не профессионалом, переоценил свои способности и стал жертвой эффекта Даннинга-Крюгера.
Пример №2. Ангелина и её превосходные вокальные данные
Ангелина обожает петь. Она поет в ванной, поет по дороге на работу, поет во время обеденного перерыва, а вечером вместе с подружками отравляется в ближайший караоке-бар, где продолжает исполнять свои любимые песни, но уже не только для себя, но и для других посетителей.
Однажды в караоке-баре к девушке подошел молодой человек. Он сделал Ангелине массу изощренных комплиментов, выразил свое восхищение по поводу её очаровательного и реально божественного голоса и удивился, почему девушка до сих пор не выступает профессионально, ведь её место – не в захудалом караоке-баре, а на сцены со звездами первой величины. Парень предложил Лине принять участие в шоу талантов. Девушка практически сразу же согласилась.
Ангелина к шоу не готовилась, так как не испытывала никаких сомнений в том, что она обладает уникальным и неповторимым голосом. Представ перед жюри, девушка исполнила свою любимую песню и приготовилась к оглушительным овациям, но один из членов жюри сказал Ангелине, что её голос ничем не отличается от большинства среднестатистических голосов, поэтому на шоу талантов ей не место.
Среди своих родственников, знакомых и коллег Ангелина была лучшей певицей, но в масштабах целой страны стать лучшей её не удалось.
Однажды в караоке-баре к девушке подошел молодой человек. Он сделал Ангелине массу изощренных комплиментов, выразил свое восхищение по поводу её очаровательного и реально божественного голоса и удивился, почему девушка до сих пор не выступает профессионально, ведь её место – не в захудалом караоке-баре, а на сцены со звездами первой величины. Парень предложил Лине принять участие в шоу талантов. Девушка практически сразу же согласилась.
Ангелина к шоу не готовилась, так как не испытывала никаких сомнений в том, что она обладает уникальным и неповторимым голосом. Представ перед жюри, девушка исполнила свою любимую песню и приготовилась к оглушительным овациям, но один из членов жюри сказал Ангелине, что её голос ничем не отличается от большинства среднестатистических голосов, поэтому на шоу талантов ей не место.
Среди своих родственников, знакомых и коллег Ангелина была лучшей певицей, но в масштабах целой страны стать лучшей её не удалось.
Пример №3. Леонид и прыжок с парашютом
Леонид обожает смотреть фильмы и сериалы о сильных и харизматичных героях, которые умеют правильно вести себя и в экстремальных условиях, и в высшем обществе, и наедине с понравившейся девушкой. Особенно парню по душе те фильмы и сериалы, в которых герои совершают прыжки с парашютом. Молодой человек пересмотрел уже столько кинокартин на эту тематику, что знакомые начали называть его Джеймсом Бондом и Индианой Джонсом в одном флаконе.
На день рождения друзья решили подарить имениннику прыжок с парашютом. Леонид подарку очень обрадовался. Один из друзей спросил виновника торжества, не боится ли тот прыгать с парашютом. Парень ответил, что бояться нет никаких причин, ведь он много раз видел, как герои его любимых фильмов и сериалов делают это без какой-либо специальной подготовки. Леонид стопроцентно уверен, что в этом нет ничего сложного.
Прослушав инструктаж опытного специалиста, который длился несколько часов, Леонид с удивлением осознал, что прыжок с парашютом – это не так легко и просто, как он всегда думал. Уровень уверенности в собственных силах и возможностях у Леонида, который узнал, что во время совершения прыжка может возникнуть множество непредвиденных и травмоопасных ситуаций, значительно снизился.
На день рождения друзья решили подарить имениннику прыжок с парашютом. Леонид подарку очень обрадовался. Один из друзей спросил виновника торжества, не боится ли тот прыгать с парашютом. Парень ответил, что бояться нет никаких причин, ведь он много раз видел, как герои его любимых фильмов и сериалов делают это без какой-либо специальной подготовки. Леонид стопроцентно уверен, что в этом нет ничего сложного.
Прослушав инструктаж опытного специалиста, который длился несколько часов, Леонид с удивлением осознал, что прыжок с парашютом – это не так легко и просто, как он всегда думал. Уровень уверенности в собственных силах и возможностях у Леонида, который узнал, что во время совершения прыжка может возникнуть множество непредвиденных и травмоопасных ситуаций, значительно снизился.
Пример №4. Алиса и фотографии
Гуляя с подружками в парке после уроков, старшеклассница Алиса решила устроить фотосессию. Сделав множество красивых снимков, девушка, вернувшись домой, выбрала самые удачные, обработала их в фотошопе и выложила в одну из популярных социальных сетей. Фотографии Алисы насобирали множество лайков от знакомых и незнакомых пользователей. Восторженные отзывы и комментарии в виде комплиментов убедили школьницу в том, что она обладает реальным талантом фотографа.
Алиса начала ощущать себя мегакрутым фотографом. Со временем у неё сформировалось устойчивое убеждение о наличии профессионализма и большого таланта. Когда же во время очередной фотосессии к ней подошел профессиональный фотограф и сделал небольшое, но очень дельное замечание, Алиса не только не стала прислушиваться к его рекомендациям, но и сама дала фотографу с двадцатилетним стажем несколько советов.
Алиса начала ощущать себя мегакрутым фотографом. Со временем у неё сформировалось устойчивое убеждение о наличии профессионализма и большого таланта. Когда же во время очередной фотосессии к ней подошел профессиональный фотограф и сделал небольшое, но очень дельное замечание, Алиса не только не стала прислушиваться к его рекомендациям, но и сама дала фотографу с двадцатилетним стажем несколько советов.
Пример №5. Вадим и его работодатель
Окончив университет и став дипломированным специалистом в области финансов, Вадим решил устроиться на работу в банк. Директор банка, Андрей Петрович, пообщавшись немного с соискателем Вадимом, предложил ему некоторое время поработать в банке в качестве стажера.
Хотя зарплата и будет минимальной, но Вадим, который, по словам Андрея Петровича, обладает колоссальными знаниями, всеми необходимыми чертами характера истинного банкира и отличными перспективами, сможет быстро стать сначала менеджером, а затем и директором того филиала, который должен открыться в самом ближайшем будущем.
Вадим, услышав столько лестных слов о себе и своих способностях, согласился работать стажером.
Проработав на низкооплачиваемой и совершенно неперспективной должности несколько месяцев, Вадим понял, что никакое повышение ему не светит. Андрей Петрович подтвердил эту печальную догадку, когда через пару дней вызвал стажера к себе в кабинет и сообщил ему, что банк в его услугах больше не нуждается.
Если бы Вадим не стал жертвой эффекта Даннинга-Крюгера, он бы не пытал ложных иллюзий и не поверил бы льстивым словам директора. Путь к реальному профессионализму не бывает быстрым и стремительным, а чувство профессионализма и компетентности в самом начале пути чаще всего бывает ложным. Это ложное чувство может стать причиной серьезных потерь и ошибок, если человек не будет адекватно и объективно оценивать уровень своих знаний и умений.
Хотя зарплата и будет минимальной, но Вадим, который, по словам Андрея Петровича, обладает колоссальными знаниями, всеми необходимыми чертами характера истинного банкира и отличными перспективами, сможет быстро стать сначала менеджером, а затем и директором того филиала, который должен открыться в самом ближайшем будущем.
Вадим, услышав столько лестных слов о себе и своих способностях, согласился работать стажером.
Проработав на низкооплачиваемой и совершенно неперспективной должности несколько месяцев, Вадим понял, что никакое повышение ему не светит. Андрей Петрович подтвердил эту печальную догадку, когда через пару дней вызвал стажера к себе в кабинет и сообщил ему, что банк в его услугах больше не нуждается.
Если бы Вадим не стал жертвой эффекта Даннинга-Крюгера, он бы не пытал ложных иллюзий и не поверил бы льстивым словам директора. Путь к реальному профессионализму не бывает быстрым и стремительным, а чувство профессионализма и компетентности в самом начале пути чаще всего бывает ложным. Это ложное чувство может стать причиной серьезных потерь и ошибок, если человек не будет адекватно и объективно оценивать уровень своих знаний и умений.
Несколько интерпретационных аспектов сути эффекта Даннинга-Крюгера
Доцент и кандидат физико-математических наук Парушин Евгений Борисович в своей научной статье, опубликованной в октябре 2016 года в 19 (123) номере журнала «Молодой учёный», пишет, что к значительному завышению самооценки приводит низкий уровень профессиональной подготовки. Что же плохого в завышенной самооценке?
Дело в том, что завышенная самооценка становится причиной принятия неверных решений. Дать адекватную оценку своим решения человек не может, так как он обладает низким уровнем компетенции. У такого человека возникает преувеличенное и ложное представление о собственных профессиональных возможностях. Человек же, имеющий высокий уровень профессиональной подготовки, чаще всего занижает уровень своих способностей.
Такое социальное когнитивное искажение действительности, как эффект Даннинга-Крюгера, приводит к тому, что не очень грамотные личности чаще всего располагают более высоким мнением о собственных способностях, чем люди, обладающие более значительным уровнем квалификации.
Рост профессионального уровня не становится причиной существенного повышения самооценки. Чаще всего самооценка у сомневающихся в своих способностях людей с высоким уровнем квалификации останавливается на отметке в 70 – 72%. Все это приводит к тому, что такие квалифицированные люди предполагают, что окружающие оценивают их профессиональный уровень так же, как и они сами оценивают себя.
Чем можно объяснить эффект Даннинга-Крюгера? Если человек плохо разбирается в какой-либо теме и представляет её себе только в общих чертах, то оценивать свои знания он может так же только в общих чертах. Чем больше человек уделяет времени той или иной теме и чем больше он погружается в неё, тем отчетливее он начинает понимать, как ничто мал запас его знаний.
Эффект Даннинга-Крюгера оказывает существенное влияние практически на все сферы нашей повседневной жизни. Людям постоянно приходится сталкиваться с теми областями, знания о которых у них просто отсутствуют: изучение нового языка, приготовление нового блюда, курсы экстремального вождения, повышение и т.д. Поэтому помнить об эффекте Даннинга-Крюгера нужно практически всегда: когда кто-то оценивает вашу работу, когда вы только начинаете погружаться в малоизученную сферу жизни или когда вы оцениваете работу другого человека.
Не стоит тешить себя иллюзией, что жертвой эффекта может стать кто угодно, но только не вы! Вы всегда можете повысить уровень своих знаний в выбранной вами сфере, но достаточным ли количеством знаний вы обладаете, чтобы что-либо советовать другим людям или давать им оценки? Если вы понимаете, что ваших знаний недостаточно, то следует обратиться за помощью к более компетентному человеку.
Не стоит поддаваться и на провокации других людей. Если кто-то яростно и агрессивно доказывает вам, что он – стопроцентный гуру и истинный профессионал своего дела, но по факту вы понимаете, что данная личность обладает низким уровнем квалификации, то не стоит вступать с ней в конфронтацию и пытаться что-либо доказать. Не забывайте, что люди, находящиеся под влиянием эффекта Даннинга-Крюгера, вас просто не поймут!
Дело в том, что завышенная самооценка становится причиной принятия неверных решений. Дать адекватную оценку своим решения человек не может, так как он обладает низким уровнем компетенции. У такого человека возникает преувеличенное и ложное представление о собственных профессиональных возможностях. Человек же, имеющий высокий уровень профессиональной подготовки, чаще всего занижает уровень своих способностей.
Такое социальное когнитивное искажение действительности, как эффект Даннинга-Крюгера, приводит к тому, что не очень грамотные личности чаще всего располагают более высоким мнением о собственных способностях, чем люди, обладающие более значительным уровнем квалификации.
Рост профессионального уровня не становится причиной существенного повышения самооценки. Чаще всего самооценка у сомневающихся в своих способностях людей с высоким уровнем квалификации останавливается на отметке в 70 – 72%. Все это приводит к тому, что такие квалифицированные люди предполагают, что окружающие оценивают их профессиональный уровень так же, как и они сами оценивают себя.
Чем можно объяснить эффект Даннинга-Крюгера? Если человек плохо разбирается в какой-либо теме и представляет её себе только в общих чертах, то оценивать свои знания он может так же только в общих чертах. Чем больше человек уделяет времени той или иной теме и чем больше он погружается в неё, тем отчетливее он начинает понимать, как ничто мал запас его знаний.
Эффект Даннинга-Крюгера оказывает существенное влияние практически на все сферы нашей повседневной жизни. Людям постоянно приходится сталкиваться с теми областями, знания о которых у них просто отсутствуют: изучение нового языка, приготовление нового блюда, курсы экстремального вождения, повышение и т.д. Поэтому помнить об эффекте Даннинга-Крюгера нужно практически всегда: когда кто-то оценивает вашу работу, когда вы только начинаете погружаться в малоизученную сферу жизни или когда вы оцениваете работу другого человека.
Не стоит тешить себя иллюзией, что жертвой эффекта может стать кто угодно, но только не вы! Вы всегда можете повысить уровень своих знаний в выбранной вами сфере, но достаточным ли количеством знаний вы обладаете, чтобы что-либо советовать другим людям или давать им оценки? Если вы понимаете, что ваших знаний недостаточно, то следует обратиться за помощью к более компетентному человеку.
Не стоит поддаваться и на провокации других людей. Если кто-то яростно и агрессивно доказывает вам, что он – стопроцентный гуру и истинный профессионал своего дела, но по факту вы понимаете, что данная личность обладает низким уровнем квалификации, то не стоит вступать с ней в конфронтацию и пытаться что-либо доказать. Не забывайте, что люди, находящиеся под влиянием эффекта Даннинга-Крюгера, вас просто не поймут!
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