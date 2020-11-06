"Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой? "

На этот вопрос ответит заместитель директора Центрального музея железнодорожного транспорта России.
Самой распространенной шириной колеи является стефенсоновская, или европейская, — 1435 мм. Именно такой она была у первой в мире железной дороги, построенной Джорджем Стефенсоном в 1830 году. Считается, что за основу инженер взял ширину оси между колесами экипажей.
Впрочем, стандартом это расстояние между внутренними гранями головок рельсов стало не сразу. Последующие инженеры руководствовались своими представлениями об оптимальных величинах. Но когда линии разных компаний Великобритании начали соединять, оказалось, что поезда не могут переходить с колеи одной ширины на другую. И каждый раз приходилось перекладывать груз в другие вагоны, что было весьма затратно. Поэтому в 1845 году парламент принял за стандарт те самые 1435 мм.
Впрочем, стандартом это расстояние между внутренними гранями головок рельсов стало не сразу. Последующие инженеры руководствовались своими представлениями об оптимальных величинах. Но когда линии разных компаний Великобритании начали соединять, оказалось, что поезда не могут переходить с колеи одной ширины на другую. И каждый раз приходилось перекладывать груз в другие вагоны, что было весьма затратно. Поэтому в 1845 году парламент принял за стандарт те самые 1435 мм.
Сейчас такая ширина колеи используется в Центральной и Западной Европе, США, Канаде, Китае, Северной и Южной Корее, в большей части Австралии, странах Ближнего Востока и Северной Африки, Мексике, Панаме, Венесуэле, Перу, Уругвае и на Кубе.
Русская колея — вторая в мире по распространенности. Она шире: 1520 или 1524 мм. Почему? И почему стандарт является двойным?
Обратимся снова к истории. Первая железная дорога, построенная в России, — Царскосельская — имела ширину колеи 1829 мм, что позволяло перевозить громоздкие грузы, в том числе кареты. Но перед постройкой Николаевской железной дороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, была создана специальная комиссия.
Русская колея — вторая в мире по распространенности. Она шире: 1520 или 1524 мм. Почему? И почему стандарт является двойным?
Обратимся снова к истории. Первая железная дорога, построенная в России, — Царскосельская — имела ширину колеи 1829 мм, что позволяло перевозить громоздкие грузы, в том числе кареты. Но перед постройкой Николаевской железной дороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, была создана специальная комиссия.
Русские и зарубежные инженеры, вошедшие в ее состав, произвели расчеты и установили, что сужение колеи на один фут (305 мм) позволит сократить объем земляных работ и существенно сэкономить. При этом такая колея будет не менее безопасной и представляет те же удобства для устройства паровозов. Так в Российской империи появился свой стандарт — 1524 мм.
В настоящее время колея такой ширины используется в Финляндии и частично в Эстонии. А Россия, страны СНГ, Грузия, Латвия, Литва, Афганистан и Монголия с 1970-х годов перешли на железные дороги с колеей 1520 мм. Изменение ширины всего на 4 мм позволило увеличить скорость поездов, не модернизируя их и даже не заменяя колеса состава.
В других странах могут быть свои стандарты, и русская колея не является самой широкой. Так, в Ирландии, Бразилии и частично в Австралии применяется ирландская — 1600 мм. В Португалии и Испании — иберийская, ее ширина составляет 1668 мм. А в Индии, Пакистане, Аргентине, Чили, Бангладеш, на Шри-Ланке — индийская шириной 1676 мм.
В настоящее время колея такой ширины используется в Финляндии и частично в Эстонии. А Россия, страны СНГ, Грузия, Латвия, Литва, Афганистан и Монголия с 1970-х годов перешли на железные дороги с колеей 1520 мм. Изменение ширины всего на 4 мм позволило увеличить скорость поездов, не модернизируя их и даже не заменяя колеса состава.
В других странах могут быть свои стандарты, и русская колея не является самой широкой. Так, в Ирландии, Бразилии и частично в Австралии применяется ирландская — 1600 мм. В Португалии и Испании — иберийская, ее ширина составляет 1668 мм. А в Индии, Пакистане, Аргентине, Чили, Бангладеш, на Шри-Ланке — индийская шириной 1676 мм.
Проблема перехода поезда с одной колеи на другую решается по-разному. В некоторых случаях прибегают к перестановке вагонов. На приграничных территориях иногда прокладывают пути с совмещенной колеей, пересаживают пассажиров, перекладывают груз. Или используют раздвижные колесные пары — колеса специальной конструкции, которые позволяют избежать замены вагонных тележек.
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"А, вот почему российская колея шире европейской мало кто знает. А было
вот что:
После того, как царь провел линию на карте были еще несколько вопросов.
И последний: Какую делать колею, Ваше Величество? Такую же, как в
Европе, или шире. - Спросил немец-инженер.
На что царь ответил чисто по-русски: Нахер шире?
Непонятно (немец, ведь. русского народного не знает) а исполнять надо
царскую волю. Тогда немец достал свой хер, померил и прибавил результат
к европейской колее.
Так и стала российская колея на немецкий спящий хер шире европейской."
Дальше расписывать нет желания, но могу сказать, что протяженность железных дорог во всей европе меньше, чем в нашей необъятной.
Что значит "общепринятой"? "Самая распространенная" != "общепринятая". Подмена понятий.
Левосторонняя железная дорога. Единственная в России.
Вот так выглядит левостороннее железнодорожное движение, на единственном участке в России, который в XIX веке строили английские специалисты. С тех пор (1862 год) участок Москва - Рязань так и остался с неправильным движением.
Во времена СССР как-то захотели его перестроить, но после после подсчетов затрат решили оставить так как есть. 200-ти километровый участок от Казанского вокзала Москвы до Рязани так и работает в левостороннем режиме.
Приходят инженеры к Николаю I и спрашивают:
-- В Европе ширина колеи 1435 миллиметров. Нам делать так же или шире?
-- Нах@й шире, -- ответил император.
Инженеры послушались и сделали в России ширину колеи 1524 миллиметра. Примерно на х@й шире. (c)
Это Эбонашка FRIDOM
Вы с математикой разберитесь...
1435 мм меньше 1524 мм. И последние никак не могут быть результатом "сужения" первой на один фут.
"Царскосельская имела ширину колеи 1829 мм ...
сужение колеи на один фут (305 мм) позволит сократить объем земляных работ ...
Так в Российской империи появился свой стандарт 1524 мм"
И ответил царь:
- Делайте шире. Чтобы войска НАТО не приехали к нам на поезде и не привезли демократию.
"Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой? "
"В других странах могут быть свои стандарты, и русская колея не является самой широкой"
Для сведения:
"ОБЩЕПРИ НЯТЫЙ, -ая, -ое; -нят, -а, -о. Принятый всеми, всеми применяемый."
Автор дебил?