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Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой?

Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой? (4 фото)

Автор:
06 ноября 2020 09:28
Сообщество : Железнодорожники
Метки: Железнодорожники   железнодорожная   интересно   познавательно   факты   фото   
22287
4
На этот вопрос ответит заместитель директора Центрального музея железнодорожного транспорта России.

Источник:

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Метки: Железнодорожники   железнодорожная   интересно   познавательно   факты   фото   
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165  комментариев
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5k
Lev Asriev 14 часов назад
Это все неправда! Вот как было:
"А, вот почему российская колея шире европейской мало кто знает. А было
вот что:

После того, как царь провел линию на карте были еще несколько вопросов.
И последний: Какую делать колею, Ваше Величество? Такую же, как в
Европе, или шире. - Спросил немец-инженер.

На что царь ответил чисто по-русски: Нахер шире?

Непонятно (немец, ведь. русского народного не знает) а исполнять надо
царскую волю. Тогда немец достал свой хер, померил и прибавил результат
к европейской колее.

Так и стала российская колея на немецкий спящий хер шире европейской."
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487
Bassreflex 36 минут назад
Автор, откровенно говоря - мудак!
Дальше расписывать нет желания, но могу сказать, что протяженность железных дорог во всей европе меньше, чем в нашей необъятной.
Что значит "общепринятой"? "Самая распространенная" != "общепринятая". Подмена понятий.
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1k
zenon Час назад
Мало того, что таким способом нестандартной с немцами колеи, немцы проиграли войну. Вот если была бы колея, как в Европе то уже к концу недели немцы бы приехали на Киевский вокзал. Это конечно нечестно. Такое же было и с остальным. Патроны и снаряды СССР не подходили к оружию сделанному у Хитлера, опять промашка. Всё делалось не так, как в Европе. Красная Армия прошла почти всю Европу, что бы доказать, что советским оружием нужно уметь пользоваться.
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4k
Злобный Час назад
Российские поезда, самые поездатые поезда в мире!!! Они поездили, поездят и будут поездить, необъятные просторы нашей поездатой Родины!!!
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1k
Мирный ваще 2 часа назад
"Чтобы создать хороший паровоз, необходимо, в первую очередь иметь хороший план!".
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3k
Timur 3 часа назад
Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой?
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17k
Vital Idol 4 часа назад
Эщё один интересный факт!

Левосторонняя железная дорога. Единственная в России.

Вот так выглядит левостороннее железнодорожное движение, на единственном участке в России, который в XIX веке строили английские специалисты. С тех пор (1862 год) участок Москва - Рязань так и остался с неправильным движением.
Во времена СССР как-то захотели его перестроить, но после после подсчетов затрат решили оставить так как есть. 200-ти километровый участок от Казанского вокзала Москвы до Рязани так и работает в левостороннем режиме.
Эщё один интересный факт! Левосторонняя железная дорога. Единственная в России. Вот так выглядит левостороннее железнодорожное движение, на единственном участке в России, который в XIX веке строили английские специалисты. С тех пор (1862 год) участок Москва - Рязань так и остался с неправильным движением. Во времена СССР как-то захотели его перестроить, но после после подсчетов затрат решили оставить так как есть. 200-ти километровый участок от Казанского вокзала Москвы до Рязани так и работает в левостороннем режиме.
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752
Marsikello Vital Idol 3 часа назад
а что там сложного? Ток светофоры развернуть разве что. В чём ещё сложности?
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26k
Teodor 4 часа назад
Ответа на вопрос века так и не дал. Уж лучше бы рассказал старый анекдот про "на'хер шире"...
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596
Сыр 5 часов назад
Потому что клоуны в красных лампасах готовятся к войнам которые уже давно мновали.... оттого все проблемы.
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31k
Nefrion 5 часов назад
На эту тему анекдот есть:
Приходят инженеры к Николаю I и спрашивают:
-- В Европе ширина колеи 1435 миллиметров. Нам делать так же или шире?
-- Нах@й шире, -- ответил император.
Инженеры послушались и сделали в России ширину колеи 1524 миллиметра. Примерно на х@й шире. (c)
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2k
внезапный енот 6 часов назад
чтобы немец не прошел
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752
Marsikello внезапный енот 3 часа назад
Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой?
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Комментарий удален
−1
494
Казак 7 часов назад
В 1986-88 годах пипец сколько в армии мы вагонов перегрузили с китайских составов в российские в п. Пограничный (13 УР), станция Гродеково, правда цитрусовых нажрался и "Китайской стены" (тушёнка) на десятилетия вперёд))
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596
Сыр Казак 4 часа назад
мартышкин труд благодаря идиотам в правительстве
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728
Александр Maтвийка 7 часов назад
1м.83см. Представляете какой размах сейчас был бы. Эх.
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−2
Князь Курбский 7 часов назад
Маленький אуй всегда определяет паганый характер
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5k
Lev Asriev Князь Курбский 7 часов назад
Какой у вас скверный характер, князь!
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1k
Мирный ваще Lev Asriev 2 часа назад
)))))) Это не "князь"))))))
Это Эбонашка FRIDOM
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3k
Кистень Lev Asriev Час назад
Он не князь. Он просто-мудак.
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19k
Mike Miller 8 часов назад
Русские и зарубежные инженеры, вошедшие в ее состав, произвели расчеты и установили, что сужение колеи на один фут (305 мм) позволит сократить объем земляных работ и существенно сэкономить. При этом такая колея будет не менее безопасной и представляет те же удобства для устройства паровозов. Так в Российской империи появился свой стандарт 1524 мм.

Вы с математикой разберитесь...
1435 мм меньше 1524 мм. И последние никак не могут быть результатом "сужения" первой на один фут.
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5k
Игорь Mike Miller 7 часов назад
Текст читал? Сначала было 1829
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5k
fvm Mike Miller 7 часов назад
Попробуйте прочитать текст целиком:
"Царскосельская имела ширину колеи 1829 мм ...
сужение колеи на один фут (305 мм) позволит сократить объем земляных работ ...
Так в Российской империи появился свой стандарт 1524 мм"
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19k
Mike Miller Игорь 7 часов назад
Пытался читать. Честно. Но очень сложно написано. Даже после сопромата и рядов Фурье оказалось нечитаемо.
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1k
Мирный ваще Mike Miller 2 часа назад
Стыдись. Оказывается, твой диплом - туфта.
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2k
Frank Borman 8 часов назад
- И спросили инженеры царя Николая I, какую колею делать в России, как в Европе или шире?
И ответил царь:
- Делайте шире. Чтобы войска НАТО не приехали к нам на поезде и не привезли демократию.
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15k
nobody® 8 часов назад
А как же обычная переобувка? В 2005 ехал поездом Москва-Прага. В Бресте часов 5 домкратили вагоны, меняли колёса.
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10k
[email protected] nobody® 7 часов назад
В 90-м ездил Москва-София, как-то легко передомкратили и поехали дальше))
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5k
Игорь nobody® 7 часов назад
Насчет 5 часов загнул. Ездил в Польшу - по моему часа полтора меняли
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8k
Сатанеев nobody® 4 часа назад
в начале 80-х отец служил в ГСВГ, ну и мы семьёй, соответственно, там жили. В отпуск ездили, разумеется, на родину. Не помню, как маршрут назывался, садились в Магдебурге, проезжали Потсдам, Варшаву... Конечная была Москва. Так вот, в Бресте поезд переобували целый день. Утром приезжали, и вынужденная экскурсия на целый день
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1k
Мирный ваще nobody® 2 часа назад
И как это противоречит тексту?
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3k
Кистень Сатанеев Час назад
Насколько я помню из 1982 года, в Вадул-Сирет, пограничная станция с Румынией, поезд стоял часа полтора-два, для переобувки на румынскую колею.
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821
Лёха 11 часов назад
Автор вообще читал сам,что он перепостил не глядя?
"Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой? "
"В других странах могут быть свои стандарты, и русская колея не является самой широкой"
Для сведения:
"ОБЩЕПРИ НЯТЫЙ, -ая, -ое; -нят, -а, -о. Принятый всеми, всеми применяемый."
Автор дебил?
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2k
Усач Лёха 9 часов назад
Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой?
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821
Лёха Усач 5 часов назад
Что: грибы-хохотунчики вставили?
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2k
Азиз Ниязов 11 часов назад
Спрашивают у царя: делаем колею как в европе или шире? Цар: Найух шире?! Ну и сделали шире ровна на "йух")))
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15k
nobody® Центаврианин 8 часов назад
Именно про толщину! Так же и сказано, что на него самого ШИРЕ
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3k
lex445 Will2006 7 часов назад
При чем тут ширина. Может это была длинна.
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17k
Will2006 lex445 7 часов назад
В текста шире, а не длиннее
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7k
Мэйсон Второй Will2006 4 часа назад
Зашёл про железную дорогу почитать, а тут куи обсуждают)))
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1k
Мирный ваще Will2006 Час назад
Анекдот приведён не полностью. Как Вы понимаете, никто царю х.. мерять не осмелился бы. В полном варианте анекдота инженер-немец замерял свой, и расширил колею на длину своего.
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154
Леший 11 часов назад
Как я раньше жил без этого?!
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15k
Alush Леший 8 часов назад
Так забудь! Быть глупым гораздо интересней.
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154
Леший Alush 7 часов назад
Твое право.
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