"Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой? "

Русские и зарубежные инженеры, вошедшие в ее состав, произвели расчеты и установили, что сужение колеи на один фут (305 мм) позволит сократить объем земляных работ и существенно сэкономить. При этом такая колея будет не менее безопасной и представляет те же удобства для устройства паровозов. Так в Российской империи появился свой стандарт — 1524 мм.



В настоящее время колея такой ширины используется в Финляндии и частично в Эстонии. А Россия, страны СНГ, Грузия, Латвия, Литва, Афганистан и Монголия с 1970-х годов перешли на железные дороги с колеей 1520 мм. Изменение ширины всего на 4 мм позволило увеличить скорость поездов, не модернизируя их и даже не заменяя колеса состава.



В других странах могут быть свои стандарты, и русская колея не является самой широкой. Так, в Ирландии, Бразилии и частично в Австралии применяется ирландская — 1600 мм. В Португалии и Испании — иберийская, ее ширина составляет 1668 мм. А в Индии, Пакистане, Аргентине, Чили, Бангладеш, на Шри-Ланке — индийская шириной 1676 мм.