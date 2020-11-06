Дочь Юрия Гагарина решила приватизировать его имя

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности от женщины поступила заявка на регистрацию товарного знака «Юрий Гагарин», который запрещено будет без ведома владелицы использовать кому-либо на изделиях из драгоценных металлов и сплавов, ювелирных украшениях, монетах, часах и многих других товарах.

Годом ранее Галина Юрьевна монетизировала наш общенародный символ. Мало кто знает, но воспроизводить «словесный знак» «Юрий Гагарин» в виде надписи на тортах, названий шоколадных конфет, орешков, шоколадно-молочных напитков нельзя с конца 2019 года до 3 апреля 2029-го.

С одной стороны, все понятно: родственникам обидно, что какие-то посторонние коммерсанты наживаются на имени их отца, уж лучше бы деньги шли в семью. То есть, они тоже хотят извлекать из этого пользу - хоть с тортиков, хоть с сувениров...

И грамотней всего это делать непосредственно перед юбилейной датой, когда имя героя будет употребляться чаще, чем когда-либо.

Все логично, понятно, законно, но... Есть в этом товарном знаке что-то, что не дает принять его. Само словосочетание: «товарный знак»! Не хочу я думать о Юрии Алексеевиче в привязке к «товарному знаку». Он как космос, Вселенная, Циолковский и Королев давно стал общенародным достоянием. А сейчас, значит, надо произносить это имя с оглядкой — вдруг завтра после ювелирки и шоколадок кто-то решит запретить свободное использование его имени в статьях, школьных сочинениях, в названиях тех же школ?

Пока подобного вроде бы не случалось. Но ведь по мере того, как быстро все в нашей стране переходит в разряд услуг, у родственников знаменитого космонавта может зародиться мысль о взимании платы и с образовательных учреждений, носящих его имя, и с названий благотворительных фондов. Тем более, что в свое время организаторам Континентальной хоккейной лиги уже пришлось договариваться со старшей дочерью Юрия Алексеевича Еленой по поводу использования имени ее отца в названии «Кубка Гагарина».

Многие помнят об иске Гагариных к торговому центру «Гагаринский», расположенному в одноименном районе Москвы. Как владельцы ни доказывали, что назвали свой магазин в соответствие с наименованием района, в котором он находится, суд выиграть им не удалось. Эксперты пришли к выводу, что название «Гагаринский» ассоциируется у посетителей именно с космическим первопроходцем. Тяжба вышла на уровень Верховного суда, и тот принял решение о незаконности использования названия с учетом статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, которая гласит о невозможности регистрации товарных знаков, тождественных имени известного в Российской Федерации лица без согласия этого лица или его наследника.

Торговая марка «Юрий Гагарин», как я понимаю, тогда не была еще оформлена дочерями в отношении наименований торговых центров, а потому им надо было только доказать, что речь идет именно об их родственнике, а не, скажем о представителе древнего дворянского рода Гагариных. Аргументом, согласно которому они были не согласны с его использованием на торговом центре, стало заявление жены Юрия Алексеевича Валентины Ивановны о том, что использование имени ее мужа в коммерческих целях она считает оскорблением памяти о его великом подвиге, совершенном во благо всего человечества.

А что изменилось сейчас? Бренд «Юрий Гагарин» теперь может отдельно «поработать» исключительно для семьи?

Мне стало интересно, есть ли что-то подобное за рубежом. К примеру, торговая марка первого человека, шагнувшего на Луну, - «Нил Армстронг»? Вот, что выдал Интернет: «В честь Нила Армстронга назван небольшой кратер на Луне, исследовательское судно «RV Neil Armstrong».. В общем, как это было до последнего времени и у нас: улица им. Гагарина, школа имени Гагарина, судно «Космонавт Юрий Гагарин».

Совершенно нет вопросов к наследникам изобретателей, к примеру, детям Михаила Калашникова. Все-таки этот человек, благодаря своему таланту, создал автомат, равному которому нет в мире и имел моральное право запатентовать свое изобретение, чтобы потом передать родственникам все права на него.

Нет, я не собираюсь нивелировать значимость и героизм Юрия Гагарина, он, безусловно, выдающийся наш соотечественник, который совершил подвиг, бесстрашно, с улыбкой на лице отправился на встречу с неизведанным... Но все-таки, справедливости ради, надо отметить, что полет его был подготовлен усилиями множества наших соотечественников, например, конструктора Сергея Павловича Королева и его соратников: Валентина Глушко, Ивановского, Тихонравова…

Не известно, состоялся бы полет, если бы не зампредседателя Совета министров СССР Дмитрий Устинов, по инициативе которого было принято решение об утверждении комплекса «Восток», если бы не летчик-испытатель, герой Советского Союзе Марк Галлай, который руководил летными испытаниями членов первого отряда космонавтов... Кстати, знаменитая фраза Гагарина «Поехали!» заимствована именно из лексикона Галлая, который применял ее перед началом всех тренировок штатных и нештатных ситуаций космического полета.

Предположим, какой-то кондитерский цех захочет теперь выпустить к следующему, юбилейном году конфеты «Юрий Гагарин», заплатит за это правообладательнице «торговой марки» Галине Юрьевне миллион-другой, повысит в связи с этим стоимость конфет для покупателей. И вот представьте ситуацию: заходит в магазин, чтобы купить юбилейных конфет сын, дочь, внук Сергея Павловича Королева, Марка Галлая или Германа Титова, который страховал Юрия Гагарина... Разве справедлива будет завышенная стоимость конфет для этих людей?

Не секрет, что дочери Юрия Гагарина, оставившие себе, несмотря на замужество, его знаменитую фамилию, довольно обеспеченные люди. Например, старшую Елену в свое время определили на должность генерального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Она, по данным "Интерфакса", самый высокооплачиваемый руководитель государственных учреждений культуры, зарабатывающая в среднем 1,2 миллиона рублей в месяц.

Младшая Галина тоже занимает не последнюю должность — она профессор, заведующая кафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета академии им. Г. В. Плеханова.

Получить еще больше денег, если у вас есть на это законное право, - это, в принципе, нормальное человеческое желание. Но не приведет ли оно в данном случае к тому, что, не желая переплачивать за «товарный знак», отечественный производитель будет все меньше и меньше обращаться к имени Юрия Гагарина, а последующие поколения и вовсе о нем забудут? Не хотелось бы...

СПРАВКА

Если кто-то использует товарный знак без разрешения правообладателя, тот вправе обратиться в суд.

Все товары и услуги, выпущенные до регистрации права на товарный знак, не подпадают под запрет для использования.

Если кто-то захочет выпустить продукт и поставить на него товарный знак, то должен выплатить владельцу знака установленное им вознаграждение. Размер его обычно зависит от известности бренда. К примеру, за выпуск продукции под маркой самой известной газировки в мире, можно заплатить сотни миллионов долларов в год. А какой-нибудь менее известный лимонад под условным брендом «Мишка», будет стоить намного дешевле. Наверняка торговая марка «Юрий Гагарин» будет стоить дорого.

В случае, если объявится другой Юрий Гагарин, который захочет выпустить продукт под своим именем, он должен будет обратиться за разрешением к Галине Гагариной, потому что она первая зарегистрировала эту марку.