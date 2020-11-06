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Дочь Юрия Гагарина решила приватизировать его имя

Дочь Юрия Гагарина решила приватизировать его имя (1 фото)

Автор:
06 ноября 2020 21:02
Метки: гагарие   имя   факты   
372
1

Россиянам придется доплачивать за первого космонавта

Вето на использование словосочетания "Юрий Гагарин" на сувенирной продукции может наложить в преддверии 60-летия первого полета в космос дочь легендарного космонавта Галина. товарах.

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Метки: гагарие   имя   факты   
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24  комментария
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15k
Олег 8 часов назад
Слышал легенду,
Будто когда-то
Эту страну населяли гиганты.
Будто бы жили
Странной судьбою:
Были готовы к работе и к бою,
От недостатка
Хлеба и мяса
Бредили Марксом, Победой и Марсом,
Снежной тайгою,
Арктикой хмурой,
Яркими звёздами над Байконуром,
Пламенем жарким,
Бездной бездонной...
Строили шахты, плотины и домны.
И заблуждались,
И побеждали.
Ждали гостей из немыслимой дали.
Сквозь канонаду
Бойни кровавой
Мчались, чтоб рухнуть в высокие травы,
В снег почерневший,
В воду и в глину...
Алый свой флаг вознесли над Берлином.
Шли от колхозной
Луковой грядки
К Олимпиаде, Афгану, разрядке.
Шли сквозь шаблоны
И трафареты,
Шли, за собой увлекая планету,
Кровью писали
Добрую сказку.
Даже ошибки их были гигантски.
Верили, веру
В сердце лелея,
В непогрешимость речей с Мавзолея,
Знали, что правы
Серп их и молот,
Знали, что мир лишь на время расколот,
Что не навечно
Боль и печали...

Но измельчали. Увы, измельчали...
Их же потомки
Прячутся робко
В затхлой тиши кабинетных коробок,
Мыслят стандартно,
Далью не бредят,
Сводят безжизненно с дебетом кредит,
Мелко мечтают,
Думают редко...
В них ничего не осталось от предков.
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361
DHCP 2 часа назад
единственное что осталось...
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78k
Taras Kozalupko 5 часов назад
Дочери правы. Хотя это давно было обязано сделать государство, на своём уровне!
Не только в отношении Юрия Гагарина.
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2k
Hallo FreeSpace 6 часов назад
ну че , правильно , его лицо частенько используют для наживы ... сколько футболок с ним выпускают например ...
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25k
Игорь 6 часов назад
Да пусть подавится! Сколько ей может быть лет? Около 60-ти... На мальчиков потянуло бабушку? Может стоило раньше поработать и на пенсию жить а не почивать на имени отца и теперь думать как урвать чего еще?
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263
Hexo4uha Игорь 4 часа назад
Она еще скромно. Вон дочь Королёва всю жизнь на его имени выезжает
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324
Папай 7 часов назад
Полину Гагарину поимеют? Раз ТЦ поимели
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12k
Наталья 7 часов назад
Монетизировать имя отца, память о нем - форменное свинство, ИМХО.
Знал бы Юрий Алексеевич, что вытворяют его детки...((
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2k
Hallo FreeSpace Наталья 6 часов назад
а продавать сувенирку и наживаться на этом норм ?
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12k
Наталья Hallo FreeSpace 6 часов назад
Нет. Вопрос только в степени.
Есть вещи, которыми не торгуют, ИМХО.
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2k
Hallo FreeSpace Наталья 6 часов назад
так не торгуй , делай сувенирку за свой счет и раздавай на 12 апреля детишкам в школах )
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12k
Наталья Hallo FreeSpace 5 часов назад
Своим детям я сделаю сувениры, а "раздавать в школах" - не вижу смысла.
Торговать же памятью своих родных я не буду.
Я понимаю, у меня нет знаменитых родственников. Но это по сути ничего не меняет.

Если Вы считаете, что монетизировать имя... или память родителей можно (нужно) - Ваше право.

Я выразила лишь своё. Сугубо частное мнение, которое не собираюсь навязывать кому-либо. Это всё.
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2k
Hallo FreeSpace Наталья 5 часов назад
А наживаться на памяти и заслугах можно ? Тебе было бы приятно , если бы на твоем знаменитом родственнике богатые дяди делали бы деньги ? Видела футболки с модельками ? Так вот поверь , за редким исключением этих людей не существует в принципе , все это фотошоп... А тут великий человек да еще при живой родне
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254
Evgeny 7 часов назад
Это бред полный!!! Кто есть Юрий Гагарин?! Первый человек, полетевший в космос и совершивший облет вокруг земли, по орбите! Но, кто ему это позволил и какими трагедиями и сколькими жертвами. То, те, кто обслуживал космодром, те, кто испытывал, те кто тушил пожары - они не достойны тех же привилегий как и Юрий? Из него сделали легенду, чтобы утереть нос Западу, но никак это не его заслуга. А теперь вспомним ВОВ.. если все родственники, внуки и внучки, сейчас затребуют того же самого, что и дочь Юрия... то, млять, в учебнике истории про ВОВ нельзя будет упомянуть слова даже он них. Есть такое понятие как народное достояние. Поэтому дочь Юрия либо свихнулась, либо....
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56k
Опиум для народа 7 часов назад
Вы меня извините,но можно подумать Юрий Алексеевич (при всём уважении) сам взял,решил с утреца и полетел. Так что комментатор ниже прав на все сто. Чтобы имя Юрия Гагарина узнал весь мир потрудилось великое множество людей.
Так что "Пусть сначала разработку Р-7 оплатят и строительство Байконура.")
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200
Евген Абв 7 часов назад
единственное, что хочется сказать:
Ссылка www.youtube.com
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401
Человек в железной маске 8 часов назад
Пусть сначала разработку Р-7 оплатят и строительство Байконура. Золотом.
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1k
Артур Будкин 8 часов назад
"Презервативы "Гагарин" будь и ты первым!"- как альтернативный вариант использования... и уже идея защитить имя от беспорядочного коммерческого использования не кажется такой глупой
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15k
Lynx 8 часов назад
Заправлены в планшеты
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
споем мы перед стартом:
У нас еще в запасе
Четырнадцать минут.

Я верю, друзья, караваны ракет
Помчат нас вперед от звезды до звезды.
На пыльных тропинках далеких планет
Останутся наши следы.
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5k
vitenok 8 часов назад
Я всегда утверждал, и утверждаю, - деньги превращают душу в говно.
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25k
Игорь vitenok 6 часов назад
Мир такой. Ну и что - сам я (хоть и не афиширую это, чтоб дурачком не считали) тоже деньги не люблю. Но в этом мире без денег не то что семью, и сам особенно не протянешь.
Приходится жить в поисках золотого тельца.
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66k
Фома 8 часов назад
На всем бабок срубить хотят, ведь может дойти до того, что например я, полный тезка известного человека и могу значит подать в суд за использование своих инициалов, а почему у меня не спросили? или ко мне, у родственников знаменитости, претензии возникнут, почему ношу его имя и т.д.? (это все гипотетически)
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2k
Allmaster 8 часов назад
Да собственно, меня это не трогает. Как простого обывателя. Для меня это первый космонавт. Больше его имя я никак не использую. Так что по большому мне пофуй.
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