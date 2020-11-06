FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 535 постов • 92 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Мутировавший у датских норок коронавирус уже обнаружили у 214 пациентов

Мутировавший у датских норок коронавирус уже обнаружили у 214 пациентов (4 фото)

Автор:
06 ноября 2020 17:16
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   вакцина   дания   заболевшие   новый штамм вируса   норки   симптомы   
4416
4

Похоже, мышиный штамм COVID-19 вскоре сменится норковым. И планету ждет очередной песец... Датчане сообщают, что мутировавший ковид невосприимчив к вакцине.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: COVID-19   вакцина   дания   заболевшие   новый штамм вируса   норки   симптомы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
37
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
183
Alex 5 часов назад
Мутировавший у датских норок коронавирус уже обнаружили у 214 пациентов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
169
Игорь Меншиков 2 часа назад
До 17миллионов норок е.паать!! Это ж сколько бабла сгорит???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Мойша 2 часа назад
Срочно выкатываем Дании претензию за создание КОВИДа-20.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 3 часа назад
Обнаружили после того как съели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
802
Шурман 4 часа назад
Жена на ДР попросила норку , копаю второй день вдруг не понравиться :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
kaboza 4 часа назад
Я тебе шубу норковую купил.
- А почему она вся в дырках?
- Это не дырки, это норки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Garpia121 4 часа назад
Может хоть так эти дуры шубы просить перестанут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
596
Сыр 4 часа назад
А за норками придут хомячки!

Впрочем они уже пришли, веря во всякие байки из склепа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Артур Будкин 4 часа назад
Норки это не только ценный мех, но и полкилограмма диетического, легкоусвояемого мяса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Артемыч 5 часов назад
Уже видео есть на котором экскаваторами тысячи норок сгребают. Вот где жесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кира 5 часов назад
Ну что, теперь норковые шубки в Дании подешевеют? Эх, жаль, что границы закрыты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana кира 4 часа назад
Не подешевеют. Они убитых норок просто в печках сожгут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кира Tiana 4 часа назад
Ну и зря, при обработке вирус десять раз сдохнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana кира 23 минуты назад
Так народ позаражается пока обрабатывать будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
etheral 5 часов назад
Ага, не восприимчив к вакцине, которой у них еще нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387
Виталий 5 часов назад
Это они европейцам сказали что утилизируют, а на самом деле пустят на мясо, что добру пропадать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
----- Виталий 2 часа назад
там вам не здесь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алекс 5 часов назад
- что мутировавший ковид невосприимчив к вакцине.

Стесняюсь спросит..... А у датчан уже есть вакцина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
11k
Алекс Tiana 4 часа назад
Уточним. Идет разработка вакцины. Конечного продукта еще нет. Тогда надо сказать - к разрабатываемой вакцине.
И не путать народ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana Алекс 4 часа назад
У народа свои мозги есть. Все уже в курсе этапов производства вакцины. Не разработки (разработали уже), а испытаний безопасности, переносимости, побочек на большом числе здоровых добровольцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алекс Tiana 3 часа назад
Мадмуазель... не хочу вдаваться в полемику.... Вакцина это конечный ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ продукт. Все что до этого - разработка, пробы, модификации и проче...
У Европы пока НЕТ вакцины.
ВОЗ о ней точно не знает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim Алекс 3 часа назад
ныняшняя заражает только тех кто привился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana Алекс Час назад
Вакина это с самого начала вакцина, а не "мутная жидкость претендующая на роль лекарства"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 5 часов назад
Я нашел 4 бредовых несоответствия. Кто найдет больше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ухалус Посовиномус 5 часов назад
Дети триперной ослицы и сифозного гамадрила! коронавирус кошек и собак не передается человеку! Медики-педики, ссука. ну теперь ждем вал выброшенных параноиками-истеричками животных.
Яйца вырвать той гляди, которая запустила это говно в сми. И сожрать заставить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Garpia121 Ухалус Посовиномус 4 часа назад
Золотые слова! А то психопатов много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Raush 6 часов назад
То ка это выглядит, закончится тем, что мы еще с этой коронахренью и половину видов животных истребим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony 6 часов назад
ну пипец .... 2020 кончится вообще ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core 6 часов назад
а что это у нас зеленые и греточка молчат? 12-17 млн норок выращиваются только для того, чтобы стать шкурками. или это другое и языки из жоп вытаскивать без команды не положено?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 6 часов назад
бедные зверюшки....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Азат Баширов 6 часов назад
Интересно, а этих людей так же как этих норок утилизируют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) В Томске переполнена медсанчасть и новым пациентам предлагают сидячие места В Томске переполнена медсанчасть и новым пациентам предлагают сидячие места Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ Альтернативные вакцины от коронавируса, о которых еще не все знают Альтернативные вакцины от коронавируса, о которых еще не все знают Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса Мемы о российской вакцине Sputnik V от COVID-19 Мемы о российской вакцине Sputnik V от COVID-19
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

232868



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ
7
143
Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка...
120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян
2
506
120 рублей за доллар: информация от экспертов опять вызвала серию инфарктов у россиян
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Итальянцы выпустили электрический рестомод Alfa Romeo Giulia GT
0
3
Итальянцы выпустили электрический рестомод Alfa Romeo Giulia GT
Когда немного пригорело
0
11
Когда немного пригорело
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#разное#кино#автомобили#дети#СССР#абсурд#gif
#фото#факты#дтп#авария#россия#автомир#подборка#Душевное#маразм#авария дня
#прикол#животные#интересное#авто авария#сша#прикольные#смешные#на различный вкус#новости#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться