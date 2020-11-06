Мутировавший у датских норок коронавирус уже обнаружили у 214 пациентов

Похоже, мышиный штамм COVID-19 вскоре сменится норковым. И планету ждет очередной песец... Датчане сообщают, что мутировавший ковид невосприимчив к вакцине.
Датский научно-исследовательский институт сообщил, что 214 человек в стране заразились новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен у норок.
Эти люди заразились с июня по октябрь текущего года, в период, когда наблюдалась вспышка ковида на норковых фермах. Причем 200 инфицированных человек живут в регионе Северная Ютландия. С 7 ноября правительство страны решило полностью изолировать эту область. Рестораны, кафе и пабы закроются. Перестанет курсировать даже общественный транспорт. Людям запрещено покидать регион, а школьники и студенты перейдут на дистанционное обучение.
Согласно данным государственного института SSI, который принимает основные решения в борьбе с коронавирусом, новый штамм ковида не нейтрализуется антителами, то есть мутировавший вирус норки менее восприимчив к вакцине. И это при том, что вакцинация населения еще не началась...
Ранее сообщалось, что Дания не смогла сдержать вирус на норковых фермах, и 4 ноября правительство приняло решение об уничтожении около 17 миллионов норок более чем на тысяче ферм.
Подобный шаг сильно ударит по экономике страны. Дания - крупнейший в мире производитель меха норки. Всего в стране около 1139 ферм, где живут от 12 до 17 миллионов норок. Таким образом, практически все животные будут убиты.
Но вернемся к делам нашим скорбным. На фоне роста числа заболевших, российский Минздрав рассказал об еще одном симптоме коронавируса. Помимо одного из самых очевидных - повышенной температуры, у большинства заболевших также закладывает уши.
"Здесь симптомы очень похожи на любые ОРВИ. Как минимум выше 37.5 - это удел 90% всех заболевших, на второе место я бы поставил слабость и утомляемость, кашель – примерно 40%, одышка – 30%, головная боль – 20%. Боли в горле –около 10%, ну и около 10% – нарушение стула, нарушение вкуса и обоняния - это примерно половина всех заболевших", - говорит главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Медики призывают внимательно следить за своим здоровьем и напомнили, что заболеть могут и домашние питомцы. Собаки и кошки чаще всего переносят болезнь бессимптомно и в легкой форме. Но если в семье есть больной, то питомцев лучше изолировать и не контактировать с ними. В конце концов, расставание с котиком выглядит куда гуманней, чем решение, которое приняли в Дании...
UPD: только что появилась информация, что у здания посольства Дании в Москве проходит одиночная акция протеста против убийства норок.
И вот как это выглядит:
Источник:
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Понравилось33
- А почему она вся в дырках?
- Это не дырки, это норки.
Впрочем они уже пришли, веря во всякие байки из склепа!
Стесняюсь спросит..... А у датчан уже есть вакцина?
И не путать народ.
У Европы пока НЕТ вакцины.
ВОЗ о ней точно не знает.
Яйца вырвать той гляди, которая запустила это говно в сми. И сожрать заставить