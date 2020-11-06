Мутировавший у датских норок коронавирус уже обнаружили у 214 пациентов

Но вернемся к делам нашим скорбным. На фоне роста числа заболевших, российский Минздрав рассказал об еще одном симптоме коронавируса. Помимо одного из самых очевидных - повышенной температуры, у большинства заболевших также закладывает уши.





"Здесь симптомы очень похожи на любые ОРВИ. Как минимум выше 37.5 - это удел 90% всех заболевших, на второе место я бы поставил слабость и утомляемость, кашель – примерно 40%, одышка – 30%, головная боль – 20%. Боли в горле –около 10%, ну и около 10% – нарушение стула, нарушение вкуса и обоняния - это примерно половина всех заболевших", - говорит главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.





Медики призывают внимательно следить за своим здоровьем и напомнили, что заболеть могут и домашние питомцы. Собаки и кошки чаще всего переносят болезнь бессимптомно и в легкой форме. Но если в семье есть больной, то питомцев лучше изолировать и не контактировать с ними. В конце концов, расставание с котиком выглядит куда гуманней, чем решение, которое приняли в Дании...