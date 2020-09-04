Семья министра владеет пятизвёздочным отелем около Кремля

Издание "Ведомости" провело собственное расследование и нашло у родителей Дениса Мантурова отель стоимостью более 2 млрд рублей.
Оказывается, несколько лет назад отель был выкуплен и полностью отремонтирован. Было изменено название с Golden Apple на Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton. За возможность снять номер в центре Москвы и недалеко от Кремля в сентябре нужно выложить всего-то от 7 000 до 20000 рублей за 1 день за 1 человека.
Владельцами фирмы, которой принадлежит отель, являлись Тамара и Валентин Мантуровы. В начале 2019 года Валентин Мантуров умер. Связаться с Тамарой Мантуровой или получить ответы у компании "Ведомостям" не удалось.
Интересно, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров является одним из самых богатых членов правительства. Его доход за 2019 год составил 586 млн рублей.
Интересно, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров является одним из самых богатых членов правительства. Его доход за 2019 год составил 586 млн рублей.
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-искренне Ваш. Денис В. Мантуров ( всего лишь 38 место в "Российском Форбс")
Твистер,
Бывший министр,
Мистер
Твистер,
Миллионер,
Владелец заводов,
Газет, пароходов,
Входит в гостиницу
«Англетер».
На работал
Или
Заработал ???
Я не против богатых людей, среди них есть много приличных людей. Но вот когда они уже не скрывают своих доходов на государственной службе, при том как выясняется, что зарабатывают именно благодаря близости к власти. Тогда начинает смущать. Кто же у власти?