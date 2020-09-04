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Семья министра владеет пятизвёздочным отелем около Кремля

Семья министра владеет пятизвёздочным отелем около Кремля (3 фото)

Автор:
04 сентября 2020 14:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Кремль   Мантуров   Отель   деньги   министр   москва   политика   
2257
3
Издание "Ведомости" провело собственное расследование и нашло у родителей Дениса Мантурова отель стоимостью более 2 млрд рублей.

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Метки: Кремль   Мантуров   Отель   деньги   министр   москва   политика   
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47  комментариев
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2k
Юрий Злой 2 часа назад
вот видите ? правительство работает хорошо, это народ живет плохо, потому что не работает в правительстве
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15k
бат св 5 минут назад
"завидовать нехорошо"
-искренне Ваш. Денис В. Мантуров ( всего лишь 38 место в "Российском Форбс")
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26k
a.fey 8 минут назад
Ага. И поменял фамилию с Мантурова на Hilton!
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−101
радонеж 20 минут назад
голосуем за Единую Росию!
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364
im240 радонеж 8 минут назад
да хоть трампа голосуй.
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17k
Vital Idol 20 минут назад
Ничего удивительного! Но, это всего отель, надо было вложиться. А, вот пока Навальный в отходняке, вышло 2 видео, о том как едросы на местах отжали/украли ЖКХ и застраивают домами из говна и палок!!! Ознакомьтесь! Навального не обсуждаем, обсуждаем только инфу!!!
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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137
DoctorBetruger 21 минуту назад
Россия - страна возможностей!
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5k
Rus77 Полчаса назад
Там всё давно прогнило, эти сытые питоры жируют с утра до ночи, а на страну им плевать!
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364
im240 Rus77 6 минут назад
вы бы на их месте, вели себя естественно по другому
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504
Павел Астахов 36 минут назад
Как то "слуги народа" сказочно богатеют, оказавшись в числе тех, кто управляет страной....
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4k
Барт Симпсон 42 минуты назад
а вы думаете, что они в правительстве ради народа сидят и думают о процветании страны? хе-хе, ничего личного, это просто бизнес!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 49 минут назад
Мистер
Твистер,
Бывший министр,
Мистер
Твистер,
Миллионер,
Владелец заводов,
Газет, пароходов,
Входит в гостиницу
«Англетер».
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7k
ГородДомов 50 минут назад
А как правильно написать .
На работал
Или
Заработал ???
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197
Nane First NameLast ГородДомов 15 минут назад
Пишите "насосал". От слова кровосос.
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1k
Show Must Go On 54 минуты назад
Каким боком там вдруг Хилтоны приплелись к названию отеля?! Они же явно ни сном ни духом, что их фамилию и бренд используют для раскрутки бизнеса отеля какого то там в Москве.
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11k
Павел 56 минут назад
Прогнило все
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2k
Frank Borman 56 минут назад
Великая Либеральная Капиталистическая Революция 1991 года была произведена, чтобы в России наконец то воцарилась демократия. А демократия - это власть народа. Список народа можно прочесть в журнале Форбс, в разделе "Россиянинские миллиардеры".
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12k
Ligov Frank Borman 17 минут назад
Вы ошиблись. Вместо криминальной написали почему то капиталистическая...
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1k
Alphyn Час назад
Проблема не в том, что богатые во власти, проблема в том, что они идут во власть, что бы стать богатыми.
Я не против богатых людей, среди них есть много приличных людей. Но вот когда они уже не скрывают своих доходов на государственной службе, при том как выясняется, что зарабатывают именно благодаря близости к власти. Тогда начинает смущать. Кто же у власти?
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1k
Show Must Go On Alphyn 53 минуты назад
Бандюки из 90ых
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31k
Антон Час назад
Фиг его знает, вон агент Дональд Трамп тоже далеко не бедный человек и вроде тоже при должности.
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2k
Kot Matvey Антон 47 минут назад
«Агент» Дональд Трамп баллотировался на пост будучи уже богатым очень человеком, а не СТАЛ богатым на посту. Разделяйте муз и пчёл.
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15k
бат св Kot Matvey 14 минут назад
ага, типа только в РФ воруют,а в Америке "не то что вы думаете"?
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2k
Урий Урьевич Час назад
Тут нужно быть поосторожней! Могут и травануть, прецеденты уже были Германии с Шарте на всех не хватит, а мид с Захаровой будет уверять, что это просто банальное несварение желудка.
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6k
Перст Указующий Час назад
очень, кстати, демократичные цены. надо как-нибудь снять номер на день, а то профурсеток водить некуда.
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5k
Вася Час назад
Семья министра владеет пятизвёздочным отелем около Кремля
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28k
Элек Мек Час назад
Семья министра владеет пятизвёздочным отелем около Кремля
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3k
Дмитрий Горчилин Час назад
Та да, государственный человек должен быть дурным и голожопым. Украинский депутат казак Гаврилюк (двоешник из западенского захолустья)- идеальный образец.
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