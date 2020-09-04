Семья министра владеет пятизвёздочным отелем около Кремля

Оказывается, несколько лет назад отель был выкуплен и полностью отремонтирован. Было изменено название с Golden Apple на Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton. За возможность снять номер в центре Москвы и недалеко от Кремля в сентябре нужно выложить всего-то от 7 000 до 20000 рублей за 1 день за 1 человека.