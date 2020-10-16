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Деньги в труселях: бразильский политик опозорился на весь мир

Деньги в труселях: бразильский политик опозорился на весь мир (5 фото)

Автор:
16 октября 2020 11:02
Сообщество : Политика
Метки: бразилия   деньги   конфуз   коррупция   политика   трусы   чиновник   
1921
5
Один из единомышленников президента Бразилии Жаира Болсонару подвергся обыску, и самая неожиданная находка была в нижнем белье.
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Метки: бразилия   деньги   конфуз   коррупция   политика   трусы   чиновник   
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9  комментариев
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−11
Князь Курбский 57 минут назад
Чет мало. Там населения как 2,5 России и уровень жизни повыше, кстати
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6k
Фельдъегерь Князь Курбский 51 минуту назад
там такой высокий уровень жизни, что на улица грабят средь бела дня
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2k
Дарвин и аморальная премия 5 минут назад
Он раньше стриптизером работал-это у него привычка
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97
Igors 17 минут назад
Грязные бабки.Теперь надо отмыть.
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−11
Князь Курбский 46 минут назад
Выше чем в рашке. А в рашке не грабят? Но в Бразилии ты хотя бы можешь защититься
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9k
Serg2001 Князь Курбский Полчаса назад
Деньги в труселях: бразильский политик опозорился на весь мирПосмотреть
Деньги в труселях: бразильский политик опозорился на весь мир
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19k
Батончик с маком Час назад
короче денег у чувака до жопы или хоть жопой ешь
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Russo Turisto Батончик с маком 47 минут назад
Если бы можно было каждому засунуть в жопу награбленное....
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