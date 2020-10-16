Деньги в труселях: бразильский политик опозорился на весь мир

Один из единомышленников президента Бразилии Жаира Болсонару подвергся обыску, и самая неожиданная находка была в нижнем белье.
Заместитель председателя Федерального сената Бразилии был заподозрен в хищении средств, направленных на борьбу с коронавирусом. Поэтому правоохранительные органы пришли к Чико Родригесу с обыском.
Антикоррупционный комитет осмотрел не только дом политика, но и его самого. Вишенкой на торте оказались деньги, которые были найдены в трусах 69-летнего мужчины, в том числе и между ягодицами.
Находка была размером около 30 000 реалов (чуть более 400 000 рублей).
После подтверждения фактов хищения, президент уволил Чико Родригеса.
В вот пользователи соцсетей даже придумали хэштег #PropinaNaBunda (взятка в задницу) и шутят, что это событие останется "в аналах истории".
Антикоррупционный комитет осмотрел не только дом политика, но и его самого. Вишенкой на торте оказались деньги, которые были найдены в трусах 69-летнего мужчины, в том числе и между ягодицами.
Находка была размером около 30 000 реалов (чуть более 400 000 рублей).
После подтверждения фактов хищения, президент уволил Чико Родригеса.
В вот пользователи соцсетей даже придумали хэштег #PropinaNaBunda (взятка в задницу) и шутят, что это событие останется "в аналах истории".
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Propina gostosa essa né? Hahahahaha 💚#PropinaNaBunda pic.twitter.com/wqWfjgGddU— Kisurimu (@Kisurimu_art) October 16, 2020
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#propinanabunda Agora o Golden Shower iria ser com cedulas e moedinhas. O governo que gosta de um BURACO pic.twitter.com/PHUqOWIceP— Pindorama Invadida . (@LuizAlechandre) October 16, 2020
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Неужели это такие большие деньги, что их стоило прятать в трусы? А Вы как думаете?
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