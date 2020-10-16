Деньги в труселях: бразильский политик опозорился на весь мир

Заместитель председателя Федерального сената Бразилии был заподозрен в хищении средств, направленных на борьбу с коронавирусом. Поэтому правоохранительные органы пришли к Чико Родригесу с обыском.



Антикоррупционный комитет осмотрел не только дом политика, но и его самого. Вишенкой на торте оказались деньги, которые были найдены в трусах 69-летнего мужчины, в том числе и между ягодицами.

Находка была размером около 30 000 реалов (чуть более 400 000 рублей).



После подтверждения фактов хищения, президент уволил Чико Родригеса.



В вот пользователи соцсетей даже придумали хэштег #PropinaNaBunda (взятка в задницу) и шутят, что это событие останется "в аналах истории".