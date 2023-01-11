«Там все в доле»: глава ХМАО проговорилась о коррупции при строительстве

Долгостроям — быть. Законы по ужесточению наказания за срыв сроков сдачи объектов чиновникам невыгоден.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, какие коррупционные схемы используются в строительной сфере региона и кто обогащается за счёт бесконечных долгостроев.
Встреча проходила 5 января в Когалыме, участие принимали глава города и все представители местной власти. Спикер гордумы Когалыма Алла Говорищева подняла вопрос о необходимости ужесточения ответственности подрядчиков за нарушение сроков строительства объектов по госконтрактам.
Губернатор в ответ сообщила наивной Говорищевой, что такие законы не выгодны заказчикам, ведь можно нанести ущерб самим себе, поскольку при нынешнем положении дел «все в доле».
«Ага, а вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра – мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле», — ответила Наталья Комарова.
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Только после сказанного Комарова спохватилась, спросив у операторов, выключили ли они камеры. Но камеры не отключали, поскольку встреча транслировалась в онлайн-режиме на местном телеканале. Но трансляцию всё же после её вопроса прервали. Впоследствии этот отрывок, конечно, вырезали из опубликованного официального видео, но интернет, как известно, помнит всё.
«Югра уже много лет славится своими бюджетными долгостроями, на которые выделяются миллиардные средства налогоплательщиков. Самый популярный из них, о котором известно уже на всю Россию, – это окружная больница в Нижневартовске. Ее не могут достроить уже более десяти лет. За это время власти сменили несколько подрядчиков, неоднократно менялась и проектная документация, в итоге сумма, потраченная из бюджета на этот объект, уже достигла рекордных 30 млрд рублей» — пишет местное издание "Два города".
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