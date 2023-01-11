«Там все в доле»: глава ХМАО проговорилась о коррупции при строительстве

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, какие коррупционные схемы используются в строительной сфере региона и кто обогащается за счёт бесконечных долгостроев.



Встреча проходила 5 января в Когалыме, участие принимали глава города и все представители местной власти. Спикер гордумы Когалыма Алла Говорищева подняла вопрос о необходимости ужесточения ответственности подрядчиков за нарушение сроков строительства объектов по госконтрактам.

Губернатор в ответ сообщила наивной Говорищевой, что такие законы не выгодны заказчикам, ведь можно нанести ущерб самим себе, поскольку при нынешнем положении дел «все в доле».



«Ага, а вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра – мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле», — ответила Наталья Комарова.