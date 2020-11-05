Жители Нигерии обвинили пастора в краже пенисов

Семеро мужчин африканской страны лишились детородных органов, обвинили в этом священника и сожгли его дома.
В общине Дауду, в Нигерии, семеро мужчин обвинили пастора и его помощника в том, что они, с помощью черной магии украли их пенисы. Кража, по их мнению, была произведена с целью отпраздновать Рождество.
Разозленная молодежь, лишившаяся детородных органов, вышла на улицы в знак протеста. Придя в окончательную ярость они сожгли пасторские дома, после чего в дело о якобы пропавших гениталиях вмешались власти.
Разозленная молодежь, лишившаяся детородных органов, вышла на улицы в знак протеста. Придя в окончательную ярость они сожгли пасторские дома, после чего в дело о якобы пропавших гениталиях вмешались власти.
В общине собрали совет, чтобы понять, как можно решить внезапно возникшую проблему.
В итоге обсуждений, совет решил, что пастор по имени Джошуа Ухембе таки "несет ответственность" за пропавшие пенисы (доказательств этого факта предоставлено, кстати, не было). После чего пастора задержали и доставили в полицию. Теперь он ждет встречи с губернатором.
В итоге обсуждений, совет решил, что пастор по имени Джошуа Ухембе таки "несет ответственность" за пропавшие пенисы (доказательств этого факта предоставлено, кстати, не было). После чего пастора задержали и доставили в полицию. Теперь он ждет встречи с губернатором.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неприятности случаются: люди, у которых был неудачный день
- "Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
- 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды
- Фотошоп: «Пока ты спал…»
- Рабочие вытащили из канализации огромную крысу
Метки: нигерия новости новости мира прикол треш фото черная магия юмор
26
Понравилось26
Новости партнёров
Как такое может быть?