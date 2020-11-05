Жители Нигерии обвинили пастора в краже пенисов

В общине Дауду, в Нигерии, семеро мужчин обвинили пастора и его помощника в том, что они, с помощью черной магии украли их пенисы. Кража, по их мнению, была произведена с целью отпраздновать Рождество.

Разозленная молодежь, лишившаяся детородных органов, вышла на улицы в знак протеста. Придя в окончательную ярость они сожгли пасторские дома, после чего в дело о якобы пропавших гениталиях вмешались власти.