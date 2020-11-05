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Жители Нигерии обвинили пастора в краже пенисов

Жители Нигерии обвинили пастора в краже пенисов (2 фото)

Автор:
05 ноября 2020 22:52
Сообщество : Юмор
Метки: нигерия   новости   новости мира   прикол   треш   фото   черная магия   юмор   
1583
2
Семеро мужчин африканской страны лишились детородных органов, обвинили в этом священника и сожгли его дома.

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Метки: нигерия   новости   новости мира   прикол   треш   фото   черная магия   юмор   
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27  комментариев
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1k
Brevnault 9 часов назад
Black Penis Matter
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9k
Олегbl4 24 минуты назад
А пастор каким-то ху@вым вором оказался.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Полчаса назад
Обезьяны умнее
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5k
disevenvis Час назад
По какой статье пойдет?
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5k
Конрад Карлович 4 часа назад
Настоящий священник: у него были дома, а не дом.
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13k
vikklu 5 часов назад
Таких пасторов нужно миллионами взрастить и всех в Африку и в ниггерские гетто на окучивание паствы. Глядишь, и мир лучше станет...
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7k
KOSTELLO 6 часов назад
Ахтыж писькокрад!
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3k
Мих 6 часов назад
Это хорошо, а лучше бы сразу у всей африки члены пропали, или у всей расы. Навсегда. Для мира бы очень полезно было.
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2k
Tiana 7 часов назад
Выгодно быть идиотом. Неси на голубом глазу любую хрень с чувством 100% уверенности, а парятся пусть другие.
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4k
Bhaal 7 часов назад
Страшные дела у нигирил творятся.
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4k
Летучий Мыш 7 часов назад
"Кража, по их мнению, была произведена с целью отпраздновать Рождество."

"Кража, по их мнению, была произведена с целью отпраздновать Рождество."
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2k
au3 7 часов назад
"семеро мужчин обвинили пастора и его помощника в том, что они, с помощью черной магии украли их пенисы"

Как такое может быть?
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8k
Андрей Ватрушкин 8 часов назад
Жители Нигерии обвинили пастора в краже пенисов
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12k
Владислав Грецов 9 часов назад
не трогай чужой уй.....здоровее будешь
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11k
Алекс 9 часов назад
Жители Нигерии обвинили пастора в краже пенисов
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28k
parallax 9 часов назад
Если бы украли мозги, ни кто бы даже не заметил.
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9k
Bill 9 часов назад
Хайли лайкли Ухембе виноват.
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578k
XoCTeJI 9 часов назад
Жители Нигерии обвинили пастора в краже пенисов
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22k
Павел Плеханов XoCTeJI 9 часов назад
Только вот "деревянный член" - это не то, о чём Вы подумали, а деревянные матрёшки с лицами членов политбюро. Слэнг времени, однако.
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4k
Борис Павел Плеханов 7 часов назад
Вот это поворот!)
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13k
vikklu Павел Плеханов 5 часов назад
Даже не сленг, а типа члены политбюро и правительства.
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7k
Фантом 9 часов назад
весело живется
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78k
Taras Kozalupko 9 часов назад
Ху*вая история!
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3k
lexa Taras Kozalupko 9 часов назад
посадить его и дело с концом!
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Denissg lexa 6 часов назад
На стул с украденным?
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