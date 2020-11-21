180-сантиметровый британец встал во весь рост в придорожной яме

Чтобы доказать обратное, Арон попросил своего 180-сантиметрового сына встать в яму в полный рост и сфотографировал его.



По словам британца, Льюису даже пришлось подняться на камень, чтобы его голова хотя бы выглядывала из ямы.



Кросс утверждает, что по обочине часто ходят люди и такая глубокая дыра для них крайне опасна. А тем временем чиновники ответили на обвинения и заявили, что это проселочная дорога с канавой по краям, так что люди и так ходят там осторожно, сообщает Manchester Evening News.