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180-сантиметровый британец встал во весь рост в придорожной яме

180-сантиметровый британец встал во весь рост в придорожной яме (2 фото)

Автор:
21 ноября 2020 09:17
Сообщество : Истории
Метки: британец   дорожные службы   придорожная яма   прикол   фото   юмор   яма   
461
2
Таким образом они с отцом пытались привлечь внимание дорожной службы.

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Метки: британец   дорожные службы   придорожная яма   прикол   фото   юмор   яма   
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5  комментариев
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32k
Элек Мек 2 часа назад
Пусть стоит,лишь бы собаки не обоссали.
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6k
rustent Полчаса назад
Дело было недавно в пригороде Лондона. Очень хотелось отлить. Остановил машину на сельской дороге, вышел на обочину и... ушел вглубь как на этой фотографии
. Спасло то что я был немного нетрезвым.
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17k
Карлсончек rustent Минуту назад
Дааа, когда немного нетрезвый - там вообще земля поднимается и бьет по морде очень сильно.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 50 минут назад
Лопата и 10 минут работы, а шуму на весь мир
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Залить бетоном, будет придорожный бюст. Типа не сиски а
Залить бетоном, будет придорожный бюст. Типа не сиски а
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