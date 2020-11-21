180-сантиметровый британец встал во весь рост в придорожной яме

Таким образом они с отцом пытались привлечь внимание дорожной службы.
52-летний водитель Арон Кросс из британского графства Ланкашир вместе со своим 27-летним сыном Льюисом провел необычную акцию протеста против бездействия местных чиновников.
Еще год назад Кросс написал запросы в Совет графства Ланкашир, а также дорожный департамент, с целью засыпать гигантскую яму возле дороги. Мужчина утверждает, что сначала от него отмахивались, а сейчас и вовсе ответили, что «все проверили и ничего не нашли».
Еще год назад Кросс написал запросы в Совет графства Ланкашир, а также дорожный департамент, с целью засыпать гигантскую яму возле дороги. Мужчина утверждает, что сначала от него отмахивались, а сейчас и вовсе ответили, что «все проверили и ничего не нашли».
Чтобы доказать обратное, Арон попросил своего 180-сантиметрового сына встать в яму в полный рост и сфотографировал его.
По словам британца, Льюису даже пришлось подняться на камень, чтобы его голова хотя бы выглядывала из ямы.
Кросс утверждает, что по обочине часто ходят люди и такая глубокая дыра для них крайне опасна. А тем временем чиновники ответили на обвинения и заявили, что это проселочная дорога с канавой по краям, так что люди и так ходят там осторожно, сообщает Manchester Evening News.
По словам британца, Льюису даже пришлось подняться на камень, чтобы его голова хотя бы выглядывала из ямы.
Кросс утверждает, что по обочине часто ходят люди и такая глубокая дыра для них крайне опасна. А тем временем чиновники ответили на обвинения и заявили, что это проселочная дорога с канавой по краям, так что люди и так ходят там осторожно, сообщает Manchester Evening News.
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