FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10734 поста • 2412 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО

"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО (12 фото)

Автор:
07 октября 2020 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Тайна третьей планеты   забавно   лицензионное ПО   прикол   фото   юмор   
509
12
Вопрос лицензионного программного обеспечения - дело для многих болезненное и сложное.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Тайна третьей планеты   забавно   лицензионное ПО   прикол   фото   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Aleksandr 4 минуты назад
Может прокатит изменение летоисчисления? Ключи снова станут свежими... :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
659
idhr 12 минут назад
так к вопросу же о лицензионном по, почему тогда он не накатает им пиртаку то ?!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Crechet idhr 6 минут назад
Кто будет взламывать? Весельчак У?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ал 15 минут назад
Намек на адоб что ли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) 15 неловких семейных фотографий с животными 15 неловких семейных фотографий с животными "У всех нас есть такой друг": Сиба-ину постоянно портит групповые снимки "У всех нас есть такой друг": Сиба-ину постоянно портит групповые снимки Иногда в объектив фотоловушки попадаются очень интересные экземпляры Иногда в объектив фотоловушки попадаются очень интересные экземпляры Смешные вывески и надписи, которые невозможно прочесть Смешные вывески и надписи, которые невозможно прочесть Родители делятся фотографиями своей жизни до и после рождения ребенка Родители делятся фотографиями своей жизни до и после рождения ребенка
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

785021



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать готовые дома
3
234
Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать готовые дома
В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами
1
276
В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бренд Gucci создал платье для мужчин
0
37
Бренд Gucci создал платье для мужчин
Проблема кулинара: мыть ли куриные яйца перед приготовлением?
0
13
Проблема кулинара: мыть ли куриные яйца перед приготовлением?
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#интересно#авто авария#в мире#автомобили#автомир#забавно#позитив
#юмор#интересное#дтп#кино#россия#картинки#конфликт#прикольные#комментарии#авария дня
#факты#прикол#авария#природа#СССР#москва#разное#дети#настроение#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться