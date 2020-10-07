"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО

Вопрос лицензионного программного обеспечения - дело для многих болезненное и сложное.
Вот что может быть, если производитель оборудования закрылся, а у его девайсов теперь заканчивается срок действия сертификатов.
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