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Неприятности случаются: люди, у которых был неудачный день

Неприятности случаются: люди, у которых был неудачный день (17 фото)

Автор:
26 сентября 2020 13:32
Сообщество : Юмор
Метки: неудача   неудачный день   прикол   фото   юмор   
2040
17
Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас в повседневной жизни!

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Метки: неудача   неудачный день   прикол   фото   юмор   
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6  комментариев
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1k
americos 2 часа назад
Прораб показывает заказчику объект: огромный глубокий колодец с горящей на дне лампой.
И что это такое? спрашивает заказчик.
Да вот, все по техзаданию, отвечает прораб и подает ему чертеж.
Заказчик переворачивает чертеж вверх ногами и орет:
Идиоты, это маяк!
Прораб показывает заказчику объект: огромный глубокий колодец с горящей на дне лампой. И что это такое? спрашивает заказчик. Да вот, все по техзаданию, отвечает прораб и подает ему чертеж. Заказчик переворачивает чертеж вверх ногами и орет: Идиоты, это маяк!
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Какой четеж - такой и слив.
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8k
Гуляка Дмитрий Полчаса назад
Чертёж-то как раз нормальный.
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4k
Дмитрий Гуляка 17 минут назад
Я имел ввиду, что это рисунок, а не чертеж.
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2k
Евгений 3 часа назад
Правильно. Сначала надо сфотографировать залитый ноут, а потом уже обесточивать. А еще лучше, подождать пока он задымиться. Фото будет гораздо эффектнее.
Правильно. Сначала надо сфотографировать залитый ноут, а потом уже обесточивать. А еще лучше, подождать пока он задымиться. Фото будет гораздо эффектнее.
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