Неприятности случаются: люди, у которых был неудачный день

Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас в повседневной жизни!
«Человек, у которого сегодня был первый рабочий день, разбил 40 тарелок у меня на глазах».
«Я увидел фрукты на тарелке в офисе, схватил один и укусил. Это было не настоящее яблоко».
«Мне пришлось проверить сушилку, чтобы увидеть, нет ли в ней пульта дистанционного управления».
«Я решил сделать татуировку давным-давно. Подумал, что это означает «не сдавайся». Уже после того, как я набил тату, узнал, что там написано «зеленый лук»».
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Метки: неудача неудачный день прикол фото юмор
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И что это такое? спрашивает заказчик.
Да вот, все по техзаданию, отвечает прораб и подает ему чертеж.
Заказчик переворачивает чертеж вверх ногами и орет:
Идиоты, это маяк!