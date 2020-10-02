Фотошоп: «Пока ты спал…»

Женщина попросила людей отредактировать фото своего мужа, чтобы показать ему, что он пропустил во время сна.
Все мы спим в дороге, особенно если путь неблизкий и организм требует отдыха.
Однако у такого сна в дороге всегда есть обратная сторона медали, заключающаяся во всём том множестве разных интересных вещей, которые вы можете пропустить, пока будете пребывать в отключке. И одна женщина по имени Шареа Оверман прекрасно это знает, иначе зачем она тогда пошла на то, чтобы проучить своего уснувшего в пути мужа.
В итоге Шареа сделала снимок своего спящего в машине муженька, разместив в дальнейшем его в Facebook-группе. Шареа захотела, чтобы пользователи Сети, умеющие обращаться с Photoshop, отредактировали кадр так, чтобы она могла показать мужу, что он упустил, пока спал в кресле авто.
Однако у такого сна в дороге всегда есть обратная сторона медали, заключающаяся во всём том множестве разных интересных вещей, которые вы можете пропустить, пока будете пребывать в отключке. И одна женщина по имени Шареа Оверман прекрасно это знает, иначе зачем она тогда пошла на то, чтобы проучить своего уснувшего в пути мужа.
В итоге Шареа сделала снимок своего спящего в машине муженька, разместив в дальнейшем его в Facebook-группе. Шареа захотела, чтобы пользователи Сети, умеющие обращаться с Photoshop, отредактировали кадр так, чтобы она могла показать мужу, что он упустил, пока спал в кресле авто.
Этот пост женщины стал вирусным, и люди из Южной Африки, Австралии, Новой Зеландии и Аляски стали наводнять сообщение комментариями со своими забавными обработками: от танцующего клоуна Пеннивайза до Джо Экзотика, обнимающего своего тигра. Оказалось, что за время, пока мужчина пребывал в Стране снов, он пропустил целую кучу различных безумных вещей.
Шареа Оверман сфотографировала своего мужа Нейта (Nate) во время их семейной поездки в Индиану, которая состоялась 28 августа. В тот момент, когда был сделан кадр, Нейт не спал — он просто разминал шею, но женщине показалось, что фотография получилась смешной, отчего ей захотелось поделиться ею в соцсети.
Шареа Оверман сфотографировала своего мужа Нейта (Nate) во время их семейной поездки в Индиану, которая состоялась 28 августа. В тот момент, когда был сделан кадр, Нейт не спал — он просто разминал шею, но женщине показалось, что фотография получилась смешной, отчего ей захотелось поделиться ею в соцсети.
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Шареа сообщила прессе, что на снимке очень хорошо видно, насколько Нейт был утомлён, ведь он работает водителем грузовика и много времени проводит за рулем, а поскольку у них трое маленьких детей, это сказывается.
Сам же Нейт вполне нормально отнёсся к шутке своей супруги, мало того, из всего того разнообразия фотожаб, которое было получено, он выделил для себя любимую — та, на которой изображена сидящей в кабриолете модель Кристи Бринкли (Christie Brinkley).
Ниже вы можете посмотреть во что превратили люди поездку "спящего" Нейта.
Сам же Нейт вполне нормально отнёсся к шутке своей супруги, мало того, из всего того разнообразия фотожаб, которое было получено, он выделил для себя любимую — та, на которой изображена сидящей в кабриолете модель Кристи Бринкли (Christie Brinkley).
Ниже вы можете посмотреть во что превратили люди поездку "спящего" Нейта.
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Может кто-то объяснить логику вот этого предложения?
С тех пор он старался в м.етро с открытым ртом не засыпать.