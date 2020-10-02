Фотошоп: «Пока ты спал…»

Шареа сообщила прессе, что на снимке очень хорошо видно, насколько Нейт был утомлён, ведь он работает водителем грузовика и много времени проводит за рулем, а поскольку у них трое маленьких детей, это сказывается.



Сам же Нейт вполне нормально отнёсся к шутке своей супруги, мало того, из всего того разнообразия фотожаб, которое было получено, он выделил для себя любимую — та, на которой изображена сидящей в кабриолете модель Кристи Бринкли (Christie Brinkley).



Ниже вы можете посмотреть во что превратили люди поездку "спящего" Нейта.