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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 274 поста • 185 подписчиков подписаться
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Фотошоп: «Пока ты спал…»

Фотошоп: «Пока ты спал…» (24 фото)

Автор:
02 октября 2020 08:19
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: забавно   мужчина   прикол   сон   фото   фотошоп   юмор   
1568
24
Женщина попросила людей отредактировать фото своего мужа, чтобы показать ему, что он пропустил во время сна.
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Метки: забавно   мужчина   прикол   сон   фото   фотошоп   юмор   
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6  комментариев
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263
чокнутый 2 часа назад
херня! разучились нынче делать фотожабы, вот раньше на старых фишках (со свиньей) вот были фотожабы, и народ был что надо, а сейчас одни боты тролли и прочая сволочь
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4k
Vallek 2 минуты назад
пара-тройка есть жаб неплохих, которые стоило бы поместить в ОДИН коммент в солянке. Пост - г#вно.
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10k
Проктолог-иллюзионист 11 минут назад
ведь он работает водителем грузовика и много времени проводит за рулем, а поскольку у них трое маленьких детей, это сказывается.

---------------

Может кто-то объяснить логику вот этого предложения?
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4k
ПЕТР Полчаса назад
Николай проснулся от неожиданного утреннего м.инета.
С тех пор он старался в м.етро с открытым ртом не засыпать.
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778
Акан 39 минут назад
Ой я тоже в паинт умею
Ой я тоже в паинт умею
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25k
Игорь 2 часа назад
Интернет-то работает. Осечка что-ли?
Интернет-то работает. Осечка что-ли?
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Snezhinka

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784766



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