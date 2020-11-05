"Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата Госдумы

Гаджимурад Омаров предложил наградить чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Многие спортсмены и общественные деятели изумились: ну, победил, ну чемпион - а звание-то тут причем?
32-летний Хабиб Нурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гэтжи, после чего заявил о завершении своей карьеры. Таким образом, спортсмен ушел из UFC в качестве непобедимого бойца, выиграв за все годы, отданные спорту, 29 поединков.
В Госдуме обратились к президенту РФ с предложением оценить заслуги Хабиба перед Россией, присвоив ему звание Героя - с таким предложением к главе государства обратился депутат Омаров. Парламентарий считает, что спортсмен достоен этой высокой оценки своего труда и преданности стране.
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Текст письма Омаров опубликовал на своей страничке в Фейсбук. "Сегодня я обратился к Президенту России с инициативой присвоения Хабибу Нурмагомедову звания Героя Российской Федерации. На мой взгляд, Хабиб в своём ещё молодом возрасте уже вписал своё имя в историю страны, причем не только своими спортивными достижениями. В наше не простое время, когда уровень нравственности среди молодежи стремительно падает, он своим примером показывает, что любой мальчишка, если будет усердно заниматься и тренироваться, может достичь невероятных высот. Кроме того, его отношение к семье и семейным ценностям заслуживает глубокого уважения и почетания. Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры!" - написал он в сопровождении к фото документа.
Инициативу депутата поддержали далеко не все. Да что там - большинство здравомыслящих людей, мягко говоря, удивились этому предложению. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, "что "ничего героического в победе Хабиба нет". Спортсменка считает, что Хабиб просто показал профессиональную работу, а звание Героя достойны люди, совершающие какой-то подвиг. Иначе всем, кто завоевывал медали для России, следовало бы давать звезду Героя.
Боец ММА Шлеменко солидарен с Родниной. "Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть. <…> Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта", — цитирует" спортсмена агентство РИА.
Абсолютный чемпион мира, член Международного зала боксерской славы Константин Цзю тоже был удивлен " этой инициативе: "Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи."
В соцсетях также развернулась бурная дискуссия относительно того, достоин или нет Хабиб высокого звания.
Абдулаху Анзорову приготовиться🙈 https://t.co/VcVQH3DfX0— Елена Щербакова (@elenash0500) November 4, 2020
Ну, чувства земляка Хабиба понять можно - гордость и все такое. Но он вообще в курсе, за что присваивается звание Героя страны?
А чего мелочится, дайте ему Орден Святого апостола Андрея Первозванного. Если и сходить с ума, то по полной. pic.twitter.com/H8RsxoSLhO— 🇺🇦🇨🇿🇺🇸 ◬ Democrat Illuminat ◬ 🇺🇸🇨🇿🇺🇦 (@Alhimikon) November 4, 2020
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выгнать Омарова из Думы к х*ям за такие инициативы, раз вместо предложений по улучшению соц-эк положения того же Дагестана хернёй мается
если поддаваться бреду , дак ни в чем себе не отказывать
Спас, защитил людей рискуя собственной жизнью - Поступок и Герой. Накосил больше всех пшеницы, набил лучше всех другим морды на ринге, поднял самый большой вес, прыгнул выше всех, станцевал всех круче - медали, почёт, уважение и звания. При чём здесь Герой Страны?!!!!
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насера -
Не подходит к ордену Насер!
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя - это брось!
Почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили.
Лучше бы давали на войне,
А Насеры после б нас простили!
(с)Высоцкий. 1964. О присуждении египетскому политику звания героя Советского Союза.
Вот оно с тобой живёт, смотрит в рот, в него берёт.
Пляшет, пишет, спамит он с удом срамным за щекой. Спал, дышал и рвался в бой, и теперь он б.л.ядь герой! Может тоже, нам сосать? И медали получать!?