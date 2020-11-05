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"Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата Госдумы

"Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата Госдумы (11 фото)

Автор:
05 ноября 2020 12:21
Сообщество : Спорт
Метки: госдума   звание   звезда героя   интересно   спорт   хабиб   чемпион   
11666
11
Гаджимурад Омаров предложил наградить чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Многие спортсмены и общественные деятели изумились: ну, победил, ну чемпион - а звание-то тут причем?
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Метки: госдума   звание   звезда героя   интересно   спорт   хабиб   чемпион   
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3k
Александр Зотов 20 часов назад
А что вы думаете об этом?
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выгнать Омарова из Думы к х*ям за такие инициативы, раз вместо предложений по улучшению соц-эк положения того же Дагестана хернёй мается
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5k
Roman 6 минут назад
Это просто п.и.з.д.е.ц, нет слов. Если ему дадут звезду, значит она уже ничего не стоит.
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180k
MASK 55 минут назад
Всегда участвовал в коммерческих поединках, набивал свой карман. Ни одну победу не посвятил России. На свадьбе его будущая жена сидела в хиджабе. Пример для подражания молодежи ? О.х.у.е.н.н.ы.й герой России !
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774
Hellscream Час назад
я бы дал ему звание "Высший генерал джедай всея Руси"
если поддаваться бреду , дак ни в чем себе не отказывать
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−120
kazakh Час назад
Кадыров убил русского в 16 лет. Вот он был достоин звезды. Расул Мирзаев тоже достоин. А что Хабиб? Он убил хоть одного русского?
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3k
AMD 2 часа назад
А где герои Труда с выслугой 40 лет?
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1k
Евгений 2 часа назад
Помню, после обнимашек с Конором, Хабиба с папой пригласили к Путину. И Путин его похвалил такой, при этом добавив, что было бы неплохо выходить с флагом России. На что Хабиб благополучно забил в дальнейшем, кстати. А теперь он "отстаивал честь России".
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87
Vladi Sav 3 часа назад
Ни когда за него не болел.....пофиг
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2k
RelaniumZ 3 часа назад
Может это просто вброс для срача, но если действительно кто-то хочет дать Героя за спортивный победы, то нужно напомнить что для этого существуют медали, звания, кубки, пояса и прочее, очень важное для спортсмена. Героя дают за другое, не за достижения в какой-то области, а за поступки героического достойного масштаба.
Спас, защитил людей рискуя собственной жизнью - Поступок и Герой. Накосил больше всех пшеницы, набил лучше всех другим морды на ринге, поднял самый большой вес, прыгнул выше всех, станцевал всех круче - медали, почёт, уважение и звания. При чём здесь Герой Страны?!!!!
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10k
Клим Чугункин 3 часа назад
Этого депутата за саму инициативу нужно лишить депутатского мандата, как человека не квалифицированного и не соответствующего занимаемой должности
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3k
Майкл 3 часа назад
Честно говоря, не удивлюсь если ему и героя дадут, и еще какую-нибудь медальку "за заслуги". Наша власть ну очень любит прогибаться перед чурками.
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5k
disevenvis Майкл 2 часа назад
Академиком спорта сделают еще.
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1k
Олег 4 часа назад
"Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата Госдумы
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2k
Алиса 5 часов назад
Судя по его высказываниям в поддержку террористов, он не относится ни к России, ни к героям. Статью ему надо, а не медаль...
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41k
Михалыч 6 часов назад
Потеряю истинную веру -
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насера -
Не подходит к ордену Насер!

Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя - это брось!

Почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили.
Лучше бы давали на войне,
А Насеры после б нас простили!
(с)Высоцкий. 1964. О присуждении египетскому политику звания героя Советского Союза.
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943
Руслан Новак 7 часов назад
А ещё смеялись когда нигерам американцы жопы целуют. А сами то своим темнозадым?
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4k
Bhaal 7 часов назад
Да уже пофиг. Награда уже давно ничего не стоит. Скоро будут раздавать посасушкам наших чиновников.
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3k
Майкл Bhaal 3 часа назад
Это давно уже практикуется, с советских времен еще. Может, не так явно, но есть.
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3k
rusdorf 7 часов назад
Так может его к лику святых сразу? Монумент метров в 30 метров в центре Москвы и в мавзолей на красной площади вместо Ленина положим?
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3k
Майкл rusdorf 3 часа назад
Зачем вместо? На пару. Пусть обнимаются.
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180k
MASK rusdorf 52 минуты назад
К лику святых и сорок гурий - девственниц в придачу ! :)
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465
Симплекс 8 часов назад
Борцу и лыжницам героев уже давали. Будет ещё и этот. Ничего страшного. Награда давно потеряла свою ценность.
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3k
Майкл Симплекс 3 часа назад
Да ладно, не сравнивайте. Те - многократные Олимпийские чемпионы. Немного все же есть разница.
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1k
Ertin 8 часов назад
...посмертно?..
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85
А Васильев 8 часов назад
Вообще овцеё.. берега потеряли, в край. Один считает, что может указывать президенту Франции, то есть формировать внешнюю политику России, другой ему вторит, видя безнаказанность этого деяния, третий с легкой руки госнаграды, Высшая БОЕВАЯ НАГРАДА, раздает. Охерели в хлам, что тут скажешь. А ЭТОТ сквозь пальцы на это всё смотрит, похер ему видимо....
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3k
Майкл А Васильев 3 часа назад
Не похер, а чурки - лучшие его друзья.
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107
The Sinner 8 часов назад
Ты берёшь с собой на борт не то манки не то в рот.
Вот оно с тобой живёт, смотрит в рот, в него берёт.
Пляшет, пишет, спамит он с удом срамным за щекой. Спал, дышал и рвался в бой, и теперь он б.л.ядь герой! Может тоже, нам сосать? И медали получать!?
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