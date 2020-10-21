Сквош – что это такое и в чем его польза

На протяжение последних лет сквош претендует на участие в программе Олимпийских игр. Это достойный повод обратить на него внимание и познакомиться поближе.
Что такое сквош
Если вы когда-нибудь играли в теннис “у стеночки”, можете заявить, что у вас есть навыки сквоша.
Сквош (squash) в переводе с английского означает “сжимать”. Это игра на основе тенниса, и, на первый взгляд, несильно от него отличается. Те же ракетки, мячик, удары и зашкаливающие эмоции.
Сквош (squash) в переводе с английского означает “сжимать”. Это игра на основе тенниса, и, на первый взгляд, несильно от него отличается. Те же ракетки, мячик, удары и зашкаливающие эмоции.
Отличие сквоша и тенниса
Принципиальная разница в том, что в сквоше нет сетки. Еще одно отличие: все значительные теннисные турниры проводятся на открытом воздухе, а сквош – это игра “в четырех стенах”.
В прозрачном стеклянном кубе располагается игровая площадка размерами 9,75 х 6,40 м. Высота куба – 5,64 м. Лицевая стенка, куда и направляют мяч, разделена на зоны снизу вверх:
звуковая доска или “жестянка”;
нижняя линия;
линия подачи;
аут.
Зона аута есть и на боковых стенках, а на задней стенке тот же аут и звуковая доска.
На полу разметка – квадраты подачи, передняя и средняя линии.
Звуковая доска издает специфический звук, когда в нее попадает мяч.
Стены куба сделаны из специального закаленного стекла. Такое же стекло используют при изготовлении хоккейных бортов.
Играют в сквош, как и в теннис, один на один или пара на пару. Используют ракетки, похожие на теннисные, и резиновые мячи, но, в отличие от теннисных, они мягче.
В прозрачном стеклянном кубе располагается игровая площадка размерами 9,75 х 6,40 м. Высота куба – 5,64 м. Лицевая стенка, куда и направляют мяч, разделена на зоны снизу вверх:
звуковая доска или “жестянка”;
нижняя линия;
линия подачи;
аут.
Зона аута есть и на боковых стенках, а на задней стенке тот же аут и звуковая доска.
На полу разметка – квадраты подачи, передняя и средняя линии.
Звуковая доска издает специфический звук, когда в нее попадает мяч.
Стены куба сделаны из специального закаленного стекла. Такое же стекло используют при изготовлении хоккейных бортов.
Играют в сквош, как и в теннис, один на один или пара на пару. Используют ракетки, похожие на теннисные, и резиновые мячи, но, в отличие от теннисных, они мягче.
Как появился сквош
Первые неясные упоминания о чем-то подобном сквошу относятся к ХVI веку, когда французские дети якобы играли с мячами, отбивая их от стен ракетками.
Официальное упоминание о первых попытках играть с мячом у стены относится к 1807 году. В одной из английских тюрем заключенные придумали свой вариант тенниса – без сетки, используя для ударов высокую тюремную стену. Английские тюрьмы всегда отличались лояльностью, и руководство тюрьмы поощряло физическую активность подопечных.
Сквош начал набирать обороты, им стали увлекаться дети и взрослые, так как он не требовал специальных кортов, и можно было играть даже во дворе. В то время игра называлась “рэкетс” от слова “ракетка”.
Официальное упоминание о первых попытках играть с мячом у стены относится к 1807 году. В одной из английских тюрем заключенные придумали свой вариант тенниса – без сетки, используя для ударов высокую тюремную стену. Английские тюрьмы всегда отличались лояльностью, и руководство тюрьмы поощряло физическую активность подопечных.
Сквош начал набирать обороты, им стали увлекаться дети и взрослые, так как он не требовал специальных кортов, и можно было играть даже во дворе. В то время игра называлась “рэкетс” от слова “ракетка”.
Американцы подхватили увлечение и придали игре цивилизованный вид. В 1904 году они создали первую ассоциацию сквоша. Прародители игры – британцы – обзавелись собственной ассоциацией только в 1928 году.
Это было начало. Сквош завоевывал новые территории и в 1967 году учредили Международная федерация сквоша.
Игра популярна в 190 странах. Она входит в программу Панамериканских и Азиатских Игр, а также Игр Содружества и Всеафриканских Игр.
Это было начало. Сквош завоевывал новые территории и в 1967 году учредили Международная федерация сквоша.
Игра популярна в 190 странах. Она входит в программу Панамериканских и Азиатских Игр, а также Игр Содружества и Всеафриканских Игр.
Правила игры в сквош
Суть игры сводится к поочередному обмену ударами ракетки по мячу каждым из игроков. Важно так отбить мяч, чтобы сопернику было трудно нанести ответный удар. Нужно, чтобы мяч попал в зону между звуковой доской и линией аута. Бить можно не только по лицевой стене, но и по другим стенкам. Исключение составляет подача – это всегда удар по лицевой стене.
Игра начинается с жеребьевки – вращения ракетки, которая напоминает игру в “бутылочку”.
Подающий выбирает правый или левый квадрат подачи, а после каждого результативного удара квадрат меняется. Бить по мячу можно и с лета, и с первого отскока мяча от пола. Удар после второго отскока не засчитывается.
Наиболее предпочтительной для успешной игры считается центральная зона или зона Т. После удара игроки предпочитают возвращаться в центр, так как там легче контролировать площадку и наносить результативные удары. Важно обладать умением изменять полет мяча в самый последний момент – это затрудняет игру соперника и позволяет игроку набирать вожделенные очки.
В зависимости от регламента, игра может состоять из трех или пяти сетов. В основном счет ведется до 11 очков. При равном счете в конце игры, продолжают играть до 12 или 13 очков. Побеждает тот, кто первым наберет установленное количество очков. Очко не засчитывается, если мяч коснется одежды или ракетки игрока до очередного удара соперника.
Учитывая размеры игровой площадки, помехи нередки, и в случае протеста очко переигрывается. А если соперник загораживает линию удара или препятствует замаху ракетки, он теряет очко.
Игра начинается с жеребьевки – вращения ракетки, которая напоминает игру в “бутылочку”.
Подающий выбирает правый или левый квадрат подачи, а после каждого результативного удара квадрат меняется. Бить по мячу можно и с лета, и с первого отскока мяча от пола. Удар после второго отскока не засчитывается.
Наиболее предпочтительной для успешной игры считается центральная зона или зона Т. После удара игроки предпочитают возвращаться в центр, так как там легче контролировать площадку и наносить результативные удары. Важно обладать умением изменять полет мяча в самый последний момент – это затрудняет игру соперника и позволяет игроку набирать вожделенные очки.
В зависимости от регламента, игра может состоять из трех или пяти сетов. В основном счет ведется до 11 очков. При равном счете в конце игры, продолжают играть до 12 или 13 очков. Побеждает тот, кто первым наберет установленное количество очков. Очко не засчитывается, если мяч коснется одежды или ракетки игрока до очередного удара соперника.
Учитывая размеры игровой площадки, помехи нередки, и в случае протеста очко переигрывается. А если соперник загораживает линию удара или препятствует замаху ракетки, он теряет очко.
Что нужно для игры в сквош
Ответ очевиден: ракетка и мяч. Если вы новичок, не бегите за ракеткой в первый попавшийся магазин. Ракетка должна подойти именно вам, поэтому не стесняйтесь попросить ракетку у друзей или на какой-нибудь сквош-сессии, и опробуйте ее.
Как выбрать ракетку для сквоша
Для начала не покупайте дорогую ракетку. Она может вам не подойти, сломаться от энтузиазма или неправильного удара по мячу, например, когда мяч летит “впритирку” к стене. На первых порах остановите выбор на ракетке весом до 150 граммов.
Обратите внимание на показатель баланса. Он указывает, куда смещен центр тяжести ракетки. Для начинающих предпочтительнее ракетки с нейтральным балансом – 350-360 мм. В процессе совершенствования вы поймете свои сильные и слабые стороны и будете совершать выбор осознанно.
По форме головы ракетки бывают каплевидные и овальные, тут тоже требуется практика, чтобы понять, какая форма позволит вам играть эффективно. Площадь головы ракетки может влиять на игру. Чем больше площадь, тем лучше попадать по мячу, но, с другой стороны, это провоцирует сильные удары и легко потерять контроль над игрой.
Струны ракетки – уязвимая ее часть. Основные параметры – толщина и натяжение. Ракетка с тонкими струнами обеспечит сильный удар, но такая струна и порвется быстрее. А принцип тот же: сильнее удар – хуже контроль.
Обратите внимание на показатель баланса. Он указывает, куда смещен центр тяжести ракетки. Для начинающих предпочтительнее ракетки с нейтральным балансом – 350-360 мм. В процессе совершенствования вы поймете свои сильные и слабые стороны и будете совершать выбор осознанно.
По форме головы ракетки бывают каплевидные и овальные, тут тоже требуется практика, чтобы понять, какая форма позволит вам играть эффективно. Площадь головы ракетки может влиять на игру. Чем больше площадь, тем лучше попадать по мячу, но, с другой стороны, это провоцирует сильные удары и легко потерять контроль над игрой.
Струны ракетки – уязвимая ее часть. Основные параметры – толщина и натяжение. Ракетка с тонкими струнами обеспечит сильный удар, но такая струна и порвется быстрее. А принцип тот же: сильнее удар – хуже контроль.
Мяч для сквоша
Мячи для сквоша различаются по упругости. Они помечаются точками. Две желтых точки означают экстра медленный мяч. Им играют на чемпионатах. Дальше идут супер медленные и медленные. Есть даже специальный высокогорный мяч, помеченный оранжевой точкой.
Для новичков рекомендован голубой мяч. Он на 12% крупнее собратьев и, соответственно, попасть по нему легче.
Для новичков рекомендован голубой мяч. Он на 12% крупнее собратьев и, соответственно, попасть по нему легче.
Кроссовки
Немаловажное значение имеют кроссовки для сквоша. При их выборе обращайте внимание на
легкость;
устойчивость подошвы. Она должна быть широкой, невысокой, у пятки чуть выше. Важно, чтобы подошва была сплошной и лучше светлой, чтобы не оставлять темных полосок на площадке;
амортизацию пятки. Это позволит избежать травм;
плотность верхней поверхности. Отдавайте предпочтение прорезиненному материалу;
прочность и жесткость носовой и задней частей.
легкость;
устойчивость подошвы. Она должна быть широкой, невысокой, у пятки чуть выше. Важно, чтобы подошва была сплошной и лучше светлой, чтобы не оставлять темных полосок на площадке;
амортизацию пятки. Это позволит избежать травм;
плотность верхней поверхности. Отдавайте предпочтение прорезиненному материалу;
прочность и жесткость носовой и задней частей.
Чем полезен сквош
Игра быстрая, динамичная, требующая немалой физической подготовки и выносливости. Играя в сквош, вы улучшаете обменные процессы, теряете калории, а с ними и лишний вес. Специалисты приравнивают игру в сквош к двум часам тренировки на беговой дорожке и утверждают, что он более полезен, чем фитнес. За час вы израсходуете около 1000 калорий.
При игре в сквош тренируется все мышцы тела.
Физическая активность благотворно влияет и на сердечно-сосудистую систему: потребляя больше кислорода, вы улучшаете вентиляцию легких, повышается тонус сосудов, а это благотворно сказывается на общем состоянии.
При игре в сквош тренируется все мышцы тела.
Физическая активность благотворно влияет и на сердечно-сосудистую систему: потребляя больше кислорода, вы улучшаете вентиляцию легких, повышается тонус сосудов, а это благотворно сказывается на общем состоянии.
Противопоказания сквоша
Если у вас сердечная недостаточность или тяжелая форма гипертонии, излишние нагрузки могут вам навредить.
Играть или не играть
Сквош – игра, пока не очень популярная в России. Профессиональный сквош все еще остается элитным и дорогостоящим. Журнал “Форбс” обратил на него внимание, назвав “самым здоровым видом спорта”.
Эта игра демократичная – играть в сквош могут и дети, и взрослые. Если у вас нет возможности присоединиться к профессионалам, бейте по стенке мячом в свое удовольствие!
Эта игра демократичная – играть в сквош могут и дети, и взрослые. Если у вас нет возможности присоединиться к профессионалам, бейте по стенке мячом в свое удовольствие!
Источник:
Ссылки по теме:
- Российский боец ММА заявил, что коронавирус ему не страшен и отказался соблюдать карантин
- 25 черно-белых снимков, показывающих лицо советского спорта
- Камерунский боец ММА показал свою тренировку в стиле Ван Дамма
- Как занятия спортом могут сделать вас умнее?
- Боец UFC, не знающий поражений, рассказал о последствиях ударов в голову
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...