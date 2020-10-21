Сквош – что это такое и в чем его польза

Суть игры сводится к поочередному обмену ударами ракетки по мячу каждым из игроков. Важно так отбить мяч, чтобы сопернику было трудно нанести ответный удар. Нужно, чтобы мяч попал в зону между звуковой доской и линией аута. Бить можно не только по лицевой стене, но и по другим стенкам. Исключение составляет подача – это всегда удар по лицевой стене.



Игра начинается с жеребьевки – вращения ракетки, которая напоминает игру в “бутылочку”.



Подающий выбирает правый или левый квадрат подачи, а после каждого результативного удара квадрат меняется. Бить по мячу можно и с лета, и с первого отскока мяча от пола. Удар после второго отскока не засчитывается.



Наиболее предпочтительной для успешной игры считается центральная зона или зона Т. После удара игроки предпочитают возвращаться в центр, так как там легче контролировать площадку и наносить результативные удары. Важно обладать умением изменять полет мяча в самый последний момент – это затрудняет игру соперника и позволяет игроку набирать вожделенные очки.





В зависимости от регламента, игра может состоять из трех или пяти сетов. В основном счет ведется до 11 очков. При равном счете в конце игры, продолжают играть до 12 или 13 очков. Побеждает тот, кто первым наберет установленное количество очков. Очко не засчитывается, если мяч коснется одежды или ракетки игрока до очередного удара соперника.



Учитывая размеры игровой площадки, помехи нередки, и в случае протеста очко переигрывается. А если соперник загораживает линию удара или препятствует замаху ракетки, он теряет очко.