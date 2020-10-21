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Сквош – что это такое и в чем его польза

Сквош – что это такое и в чем его польза (6 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 09:07
Сообщество : Спорт
Метки: Сквош   занятия   здоровые   интересно   спорт   фото   
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На протяжение последних лет сквош претендует на участие в программе Олимпийских игр. Это достойный повод обратить на него внимание и познакомиться поближе.

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Метки: Сквош   занятия   здоровые   интересно   спорт   фото   
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Max Lu 53 минуты назад
в моей памяти поле и мячик для игры в сквош побольше. а вот на фото больше смахивает на ricochet. но спорт хороший. я никогда так не уставал и у меня не болели так мышцы, как после ricochet =)
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