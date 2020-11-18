Главный аферист в истории футбола. Ни одного гола за 10 лет карьеры

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сколько просят наши артисты за выступление на новогоднем корпоративе (4 фото) Сколько просят наши артисты за выступление на новогоднем... Учительница, соблазнившая 14-летнего ученика, осталась почти безнаказанной Учительница, соблазнившая 14-летнего ученика, осталась почти... Об изменах с юмором. Подборка самых нелепых ситуаций Об изменах с юмором. Подборка самых нелепых ситуаций Решение одно: добавить такого "друга" в чёрный список Решение одно: добавить такого "друга" в чёрный список Автолюбитель несколько раз отправил противника в нокдаун во время дорожного конфликта Автолюбитель несколько раз отправил противника в нокдаун во время... Есть пробитие! В Волгограде жители многоэтажки жестко проучили автомобилиста Есть пробитие! В Волгограде жители многоэтажки жестко проучили... Глава Якутска ради экономии решила продать здание мэрии Глава Якутска ради экономии решила продать здание мэрии "Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух азербайджанцев "Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и... 35 увлекательных снимков из Reddit-сообщества "Interesting As Fuck" 35 увлекательных снимков из Reddit-сообщества "Interesting As Fuck" Когда время и личный автомобиль менее дороги, чем справедливость Когда время и личный автомобиль менее дороги, чем справедливость Расступись, холопы, росгвардеец приехал заправляться! Случай на АЗС в Ханты-Мансийске Расступись, холопы, росгвардеец приехал заправляться! Случай на... Жители Таиланда отбили кошку у питона Жители Таиланда отбили кошку у питона Ударим позитивом по... негативу! Ударим позитивом по... негативу! Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая... Зиновий Гердт. Байки и анекдоты Зиновий Гердт. Байки и анекдоты Концептуальный пост о парковках Концептуальный пост о парковках Слабоумие и отвага, или Технику безопасности придумали трусы! Слабоумие и отвага, или Технику безопасности придумали трусы! В Индонезии метеорит проломил крышу дома и сделал его владельца миллионером В Индонезии метеорит проломил крышу дома и сделал его владельца... Реалистичные секс-роботы - конец человеческих отношений Реалистичные секс-роботы - конец человеческих отношений
Главный аферист в истории футбола. Ни одного гола за 10 лет карьеры

Главный аферист в истории футбола. Ни одного гола за 10 лет карьеры (4 фото)

Автор:
18 ноября 2020 17:14
Метки: аферисты   интересно   спорт   
2429
4

Этот человек известен многим под именем Карлос Кайзер.
В век, когда не существовало онлайн статистики любого футболиста, когда люди были доверчивее, процветали аферисты. Можно было создать себе любой образ и грамотно внушить это людям. Так и поступил герой сегодняшней статьи. На самом деле его зовут Карлос Энрике Рапосо, и он обманул целых 10 футбольных клубов. Как?

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: аферисты   интересно   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
x3matic 6 часов назад
В сборной России, таких десять человек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
181
Олег Час назад
В недавнем матче Молдова-Россия коментатор выдал фразу - Ничего не получается у наших форвардов, хотя их ценность определяется не забитыми мячами и голевыми передачами. Тут играют роль множество других показателей// Минут пять обдумывал этот пассаж но так ничего и не понял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Гёз Уленшпигель Час назад
На фото щенок. вРотенберг - главный международный футбольный аферист. Который успел ещё и стать Чемпионом России!!!
На фото щенок. вРотенберг - главный международный футбольный аферист. Который успел ещё и стать Чемпионом России!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Гёз Уленшпигель Час назад
Вот главный аферист российского и международного футбола!
Вот главный аферист российского и международного футбола!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Татьянин день 2 часа назад
"Ботафого" - это же Рио-де-Жанейро

"Ботафого" - это же Рио-де-Жанейро
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Проктолог-иллюзионист 3 часа назад
Какой сюжет для фильма) Можно настоящий блокбастер снять, типа того где Дикаприо чеки подделывал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hallo FreeSpace Проктолог-иллюзионист Час назад
кстати да
, пиши сценарий , хорошая история
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Саша Смирнов 3 часа назад
Ну, есть куча футболистов, которые реально все матчи бегали по полю, но не забили ни единого гола.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hallo FreeSpace Саша Смирнов Час назад
это да , но он просто не играл )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−21
nabaal 5 часов назад
Афер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
etheral 5 часов назад
Самый-самый главный аферист футбола - Марадона. Забивал голы руками и с другими нарушениями, вплоть до атаки голкипера. И ему всё прощалось, он же под кокаином был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM etheral 4 часа назад
Что это, зависть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
etheral RoseM 3 часа назад
Нет, это не зависть, это другое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hallo FreeSpace etheral Час назад
ну вместе с этим всем он реально был гением этой игры , так что ... не в эту корзину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
etheral Hallo FreeSpace 13 минут назад
Ага, а сейчас в теннисе негроска под допингом - истинный гений. Но это - другое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
владимир etheral 59 секунд назад
Тут понимать надо- это другое!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Чем кормят в школьных столовых (15 фото) Чем кормят в школьных столовых (15 фото) Сквош – что это такое и в чем его польза Сквош – что это такое и в чем его польза Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия" Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия" Лучшие фильмы про спорт: список топ-10 самых интересных кинокартин, основанных на реальных событиях Лучшие фильмы про спорт: список топ-10 самых интересных кинокартин, основанных на реальных событиях Воркаут - что это? Воркаут - что это? Тайсону предложили миллион за бой с бывшим соперником Тайсону предложили миллион за бой с бывшим соперником
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2931870



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
17 фотографий удивительных вещей из прошлого
3
86
17 фотографий удивительных вещей из прошлого
"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым
1
177
"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым
﻿
Набирающие популярность
15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег
1
21
15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег
«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов
1
26
«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов
Чем кормят в школьных столовых (15 фото)
Чем кормят в школьных столовых (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#кино#прикольные#дтп#СССР#новости#коронавирус#позитив
#юмор#интересно#люди#автомобили#авария#картинки#автомир#подборка#забавно#психология
#прикол#интересное#животные#советы#авто авария#смешные#на различный вкус#россия#знаменитости#сша

На что жалуетесь?

Вернуться