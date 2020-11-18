Главный аферист в истории футбола. Ни одного гола за 10 лет карьеры

В 1972 году Карлос Рапосо поступил в академию известного бразильского клуба «Ботафого». С самого детства он мечтал быть футболистом, но, как выяснилось позже, играть в эту игру ему не суждено, у него напрочь отсутствовал талант. Но он оказался довольно предприимчивым. Вышел из ситуации довольно просто, он решил, что будет футболистом во что бы то ни стало, но при этом не будет играть в футбол.

Играя в академии, он как и многие футболисты ходил на различные вечеринки, заводил знакомства с различными звездами футбола и втирался к ним в доверие. Они доверяли ему настолько, что по его просьбе рекомендовали в клубы с которыми подписывали контракт. Мнение футболистов учитывали и недолго думая подписывали "восходящую звезду". Как же у него получалось задерживаться в клубах на длительное время?