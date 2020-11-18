Главный аферист в истории футбола. Ни одного гола за 10 лет карьеры

Этот человек известен многим под именем Карлос Кайзер.
В век, когда не существовало онлайн статистики любого футболиста, когда люди были доверчивее, процветали аферисты. Можно было создать себе любой образ и грамотно внушить это людям. Так и поступил герой сегодняшней статьи. На самом деле его зовут Карлос Энрике Рапосо, и он обманул целых 10 футбольных клубов. Как?
В 1972 году Карлос Рапосо поступил в академию известного бразильского клуба «Ботафого». С самого детства он мечтал быть футболистом, но, как выяснилось позже, играть в эту игру ему не суждено, у него напрочь отсутствовал талант. Но он оказался довольно предприимчивым. Вышел из ситуации довольно просто, он решил, что будет футболистом во что бы то ни стало, но при этом не будет играть в футбол.
Играя в академии, он как и многие футболисты ходил на различные вечеринки, заводил знакомства с различными звездами футбола и втирался к ним в доверие. Они доверяли ему настолько, что по его просьбе рекомендовали в клубы с которыми подписывали контракт. Мнение футболистов учитывали и недолго думая подписывали "восходящую звезду". Как же у него получалось задерживаться в клубах на длительное время?
Как только бразилец оказывался на базе, он незамедлительно сообщал тренеру о том, что не набрал форму и ему нужно время. Чтобы "набрать форму" он отправлялся в зал, игнорируя работу с мячом. Когда ему всё-таки приходилось выходить на тренировку с командой, он симулировал травму.
«Во время тренировок я занимался, как и все другие, а затем хватался за ногу, будто получил повреждение. В те времена не было томографии или других медицинских исследований, поэтому я спокойно проводил три-четыре недели в лазарете».
Он также использовал связи с доктором-стоматологом, который выписывал ему справки.
«Так, травма за травмой, и прошел мой первый год в команде. Я не сыграл ни одного матча, но в моем досье уже числился год профессиональной карьеры».
На то время вывести хитреца на чистую воду было практически невозможно, никому не было под силу доказать, что травма отсутствует.
Однажды Карлоса всё-таки раскусили, виной тому его неосмотрительность. Бразилец купил муляж телефона, редкую на то время вещь, и якобы вел переговоры на английском языке, который он вовсе не знал, придумывая слова на ходу, на базе клуба практически никто не владел английским, поэтому поначалу выглядело правдоподобно. Но однажды он решил седлать "звонок" в присутствии клубного врача, который владел этим языком. Вышла довольно комичная ситуация. Контракт с футболистом был расторгнут.
После этого случая он подписал контракт с "Фламенго". Он смог там задержаться аж на 3 сезона.
В 1988-м Карлос перешёл в клуб «Бангу». В одном из матчей случилось то, на что горе-футболист явно не рассчитывал, тренер приказал ему разминаться. Команда уступало и нужно было спасти игру. В этот момент болельщики начали выкрикивать с трибун оскорбления, Карлос смекнул, что это ему только на руку. Он подобрался ближе и начал оскорблять их в ответ, за что получил красную карточку и покинул поле.
Когда разозленный президент клуба вызвал его на разговор, Кайзер заявил, что не мог это терпеть, потому что тренер для него словно отец и он не мог позволить фанатам оскорблять его. Президента тронули слова Кайзера, и спустя несколько дней Карлосу предложили продлить контракт.
В 29 лет футболист-самозванец всё-таки решил закончить карьеру, в общей сложности он провёл 20 матчей и не забил ни одного гола. Сейчас ему 57 лет и он работает тренером в фитнес-клубе.
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