Как выглядит известный мальчик-качок 10 лет спустя

При этом отец ребенка, Иулиэн Строе, сам бывший спортсмен-гимнаст, утверждал, что он не заставлял мальчика ( и, уж тем более, насильно) заниматься спортом. Просто малыш все время находился рядом с ним, и даже когда папа шел в спортзал. Вместо игрушек ребенок видел гири и гантели, а потому уже в два года малыш стал тренироваться с отягощениями. Разумеется, под присмотром отца-тренера.