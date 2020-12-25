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Как выглядит известный мальчик-качок 10 лет спустя

Как выглядит известный мальчик-качок 10 лет спустя (11 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 12:02
Сообщество : Спорт
Метки: Физкультура   атлеты   дети   интересно   качок   спорт   
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В 2010 году в Сети мгновенно стал вирусным ролик с шестилетним ребенком с изумительной физической формой. Ребенок вытворял потрясающие вещи со своим телом и, казалось, его ждет необыкновенное будущее. Что же стало с этим атлетом?

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Метки: Физкультура   атлеты   дети   интересно   качок   спорт   
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7  комментариев
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8k
Kucher 44 минуты назад
Смотрю на него и говорю: "Ах какой молодец!" А он действительно молодец.
А у меня гантели пыль в углу собирают и турник ржавеет, лишние килограммы уже по лестнице ходить мешают. Лень зад оторвать, чтоб утром пробежаться. Мотивации, хоть отбавляй, но лень сильнее.
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7k
Лещ 3 минуты назад
Я конечно не специалист по качкам, но по моему без химии такие рельефные мышцы не наростить, тем более в 6 лет...
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2k
Mellivora 14 минут назад
Папаша решил из ребенка боевую машину сделать.
Ну, во всяком случае, его чморить в школе и институте не будут.
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2k
Чиуауа Полчаса назад
папаша Гитлер какой то, лишить парня детства...это зашквар какой то!
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1k
Александр Полчаса назад
Видеть в своем сыне только мясо (пусть и тренированное, и ловкое) - это печально.
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10k
Сибирячка 44 минуты назад
А потом окажется, что надо было тренировать мозги , а не мускулатуру. И инвалидность лет в 30
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