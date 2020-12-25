Как выглядит известный мальчик-качок 10 лет спустя

В 2010 году в Сети мгновенно стал вирусным ролик с шестилетним ребенком с изумительной физической формой. Ребенок вытворял потрясающие вещи со своим телом и, казалось, его ждет необыкновенное будущее. Что же стало с этим атлетом?
Мальчик по имени Джулиано Строе в одночасье стал знаменитостью после видео, в котором он показал потрясающее владение своим телом. Ребенок 2004 года рождения ходил на руках, отжимался в стойке на не только на полу, но и на перекладине и проделывал другие сложные вещи, которые не всем взрослым под силу.
Румынский чудо-бодибилдер был даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самую быструю в истории десятиметровую проходку на руках с зажатым между ног гимнастическим мячом весом пятнадцать килограммов.
При этом отец ребенка, Иулиэн Строе, сам бывший спортсмен-гимнаст, утверждал, что он не заставлял мальчика ( и, уж тем более, насильно) заниматься спортом. Просто малыш все время находился рядом с ним, и даже когда папа шел в спортзал. Вместо игрушек ребенок видел гири и гантели, а потому уже в два года малыш стал тренироваться с отягощениями. Разумеется, под присмотром отца-тренера.
Отец дозировал нагрузки и, как только видел, что мальчик уставал, завершал тренировку и отправлял сына из спортзала домой.
В результате такого режима уже к шести годам ребенок приобрел невероятную физическую форму, а кубикам пресса и мускулам вполне могли позавидовать взрослые мужчины.
Прошло десять лет. Как ребенок выглядит сейчас и чем занимается?
Конечно, после небывалого интереса публики, который стал преследовать мальчика после появления роликов о нем в Сети, ребенка стали приглашать на всевозможные шоу, соревнования. Парнишка стал настоящей звездой, однако, как часто это бывает, интерес к одному виду спорта - гимнастике - прошел и Джулиано увлек бокс.
Последние 5 лет упорно тренируется, боксирует со своим братом и делится своими успехами на Ютубе и Фейсбуке.
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А у меня гантели пыль в углу собирают и турник ржавеет, лишние килограммы уже по лестнице ходить мешают. Лень зад оторвать, чтоб утром пробежаться. Мотивации, хоть отбавляй, но лень сильнее.
Ну, во всяком случае, его чморить в школе и институте не будут.