FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1798 постов • 358 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Воркаут - что это?

Воркаут - что это? (4 фото)

Автор:
31 октября 2020 10:16
Сообщество : Спорт
Метки: воркаут   интересно   полезно   спорт   факты   фигура   фото   
613
4
Для получения хороших результатов от занятий спортом необязательно посещать спортзал, что доказывает воркаут. Заниматься им могут все, у кого отсутствуют проблемы со здоровьем. Для видимости прогресса важно знать особенности и правила тренировок.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: воркаут   интересно   полезно   спорт   факты   фигура   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
КешаИванов 2 часа назад
Пришло в 2009. Нормы ГТО появились в середине прошлого века. В каждом дворе стояли турники, на каждой школьной площадке лестницы. Качались на них и в те времена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
128
Леший 13 минут назад
Завтра пойду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
291
Человек в железной маске 57 минут назад
Обыкновенная калька. Дословно: работа снаружи (помещения). Как КДПЗУ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Дядя Витя 2 часа назад
Минус. Ещё одно навязывание противного нагло-сакского. Ну просто [мат]..и Вы простите в какой семье воспитываелтись? Если вообще воспитываелтись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
мистер Конвей Твитти Дядя Витя 2 часа назад
Дядя,не будь идиотом.В русском языке со времен Петра первого так много заимствований с англосакских и романских языков (и это не считая более ранних,преимущественно тюркских),что подобные тебе,используют их даже этого не осознавая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 2 часа назад
Бредовое объяснение. Воркаут - любая силовая тренировка. Не важно, а зале, на улице или дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей Ватрушкин RomaXz 2 часа назад
Воркаут - это круто, а силовая тренировка - отстой, не тренд. Важно тусить, а не быть. Для невосприимчивых к юмору - это сарказм, близко к сердцу и всерьез не принимайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео) Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео) Как избавиться от пигментных пятен: лучшие проверенные способы Как избавиться от пигментных пятен: лучшие проверенные способы Подогрел, блин: 15 провалов с микроволновкой Подогрел, блин: 15 провалов с микроволновкой 17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому 17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно знать каждому Дегтярное мыло: польза и вред Дегтярное мыло: польза и вред Как убрать живот: руководство для мужчин и женщин Как убрать живот: руководство для мужчин и женщин
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1041710



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов
1
170
"Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов
Нет, дорогая, это я вам соболезную
3
121
Нет, дорогая, это я вам соболезную
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?
0
14
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?
Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube
1
29
Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото)
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#россия#кино#подборка#в мире#пандемия#актеры#кот
#факты#история#интересное#СССР#авария#природа#девушки#фильм#дикая природа#красота
#юмор#прикол#люди#дтп#картинки#прикольные#дети#авто авария#китай#повезло

На что жалуетесь?

Вернуться