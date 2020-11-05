FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2894 поста • 1633 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг"

Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг" (2 фото)

Автор:
05 ноября 2020 11:18
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: бизнес   друг   история   общение   переписка   реферальная ссылка   
31479
2

Когда ты не друг, а поросячий хвостик...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: бизнес   друг   история   общение   переписка   реферальная ссылка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
84
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
84  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Max Lu 21 час назад
заблокировать не вариант?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Сталкер 6 часов назад
За очередной "пост" из одной картинки – диз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Kim Martynov 8 часов назад
Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
russger 8 часов назад
Выдуманная куетень и столько плюсов. Неужели реально столько даунов на фишках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 8 часов назад
таких друзей за ух и в музей )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−32
Князь Курбский 12 часов назад
Пора браться за оружие и начинать партизанскую войну против власти вора и жулика Путина. Это - работает И с Китаем об эгиде договариваться Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Источник:Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей РоссииКнязь Курбский Полчаса назад Именем героя Жлобицкого назовут улицу на которой раньше стояло здание ФСБ в Архангельске Убивайте гестаповцев! Я поддерживаю и одобряю акт самопожертвования Так держать! И жертв надо побольше, среди гестаповцев, разумеется Убивайте силовиков и их детей! Данные и я тоже выложил. Адреса школы фото номера машин данные родственников где они будут прятать своих выпердышей Пора кому-то начинать Источник:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
820
Антон Князь Курбский 8 часов назад
сдох бы ты уже, во всем мире стало бы спокойно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Олег Князь Курбский 7 часов назад
Ты по жизни гнида? Или тебе плевать что вбрасывать за денюжку?.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Dobrovit 12 часов назад
А просто номер заблокировать - не судьба?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник Dobrovit 12 часов назад
на придуманной переписке номер не заблокируешь )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−12
Князь Курбский 12 часов назад
אуй
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Russo Turisto 12 часов назад
Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко.
Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−12
Князь Курбский 12 часов назад
Пора браться за оружие и начинать партизанскую войну против власти вора и жулика Путина. Это - работает И с Китаем об эгиде договариваться Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Источник:Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей РоссииКнязь Курбский Полчаса назад Именем героя Жлобицкого назовут улицу на которой раньше стояло здание ФСБ в Архангельске Убивайте гестаповцев! Я поддерживаю и одобряю акт самопожертвования Так держать! И жертв надо побольше, среди гестаповцев, разумеется Убивайте силовиков и их детей! Данные и я тоже выложил. Адреса школы фото номера машин данные родственников где они будут прятать своих выпердышей Пора кому-то начинать Источник:

Источник:
Политическая солянка. Часть 268
Политическая солянка. Часть 268Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
© Fishki.net
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Fat boy slim is * in a heaven Князь Курбский 12 часов назад
@Модератор Fishki.net опять фридому неймется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−3
Князь Курбский 13 часов назад
Вся ваша пропоганда разбивается в лепешку, как навозная муха об стекло рено, вот об это: Каждый народный сбор на спасение детей обнуляет все усилия государственной пропаганды и демонстрирует импотенцию федеральной власти. И об это Средние зарплаты в Евросоюзе Австрия AT 25.50 € 4'080.00 € 382'480.00 RUB 2 Бельгия BE 31.20 € 4'992.00 € 467'976.00 RUB 3 Болгария BG 5.00 € 800.00 € 74'996.00 RUB 4 Венгрия HU 7.90 € 1'264.00 € 118'494.00 RUB 5 Германия DE 27.70 € 4'432.00 € 415'478.00 RUB 6 Греция GR 12.80 € 2'048.00 € 191'990.00 RUB 7 Дания DK 38.30 € 6'128.00 € 574'470.00 RUB 8 Ирландия IE 28.00 € 4'480.00 € 419'978.00 RUB 9 Испания ES 16.20 € 2'592.00 € 242'988.00 RUB 10 Италия IT 20.50 € 3'280.00 € 307'484.00 RUB 11 Кипр CY 14.10 € 2'256.00 € 211'489.00 RUB 12 Латвия LV 7.80 € 1'248.00 € 116'994.00 RUB 13 Литва LT 8.80 € 1'408.00 € 131'993.00 RUB 14 Люксембург LU 36.90 € 5'904.00 € 553'471.00 RUB 15 Мальта MT 14.10 € 2'256.00 € 211'489.00 RUB 16 Нидерланды NL 27.80 € 4'448.00 € 416'978.00 RUB 17 Польша PL 8.70 € 1'392.00 € 130'494.00 RUB 18 Португалия PT 11.60 € 1'856.00 € 173'991.00 RUB 19 Румыния RO - - - 20 Словакия SK 9.20 € 1'472.00 € 137'993.00 RUB 21 Словения SI 16.00 € 2'560.00 € 239'988.00 RUB 22 Финляндия FI 27.00 € 4'320.00 € 404'979.00 RUB 23 Франция FR 24.60 € 3'936.00 € 368'981.00 RUB 24 Хорватия HR 9.50 € 1'520.00 € 142'493.00 RUB 25 Чешская Республика CZ 9.90 € 1'584.00 € 148'493.00 RUB 26 Швеция SE 24.60 € 3'936.00 € 368'981.00 RUB 27 Эстония EE 9.90 € 1'584.00 € 148'493.00 Курс евро в таблицах взят на 02 ноября 2020 года и составляет 93.75 рублей по курсу Европейского Центрального банка

Источник:
Политическая солянка. Часть 269
Политическая солянка. Часть 269Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

268 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
© Fishki.net
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
muha 14 часов назад
А в чем проблема, если знакомый получит процент, не вы же больше заплатите. Мы с коллегой долго так развлекались, кншбее примерно пополам делили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Нихуахуа muha 10 часов назад
"кншбее примерно пополам делили."
Три копейки пополам делили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Дмитрий 14 часов назад
Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
smakido 15 часов назад
"Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так!...."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Георгий 15 часов назад
Таких друзей за нос и в музей )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Дед Мазай 15 часов назад
Жил некоторое время в одной из бывших союзных республик средней азии. Так там реально местные считают, что если ты "поимел" даже друга, то это вовсе не скотство и нисколько не постыдно. Просто ты показал, что "МУДРЕЕ" его. Вот так! Мудрость, это у некоторых, оказывается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
евгений 16 часов назад
как хорошо, что у меня нет друзей)
как хорошо, что у меня нет друзей)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
vova old 16 часов назад
НУ ЭТО ЕЩЁ СО ВРЕМЁН ГЕРБАЛАЙФА: НАЕпИ ВСЕХ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ И ОСТАНьСЯ ОДИН И БЕЗ ДЕНЕГ)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Куронека 17 часов назад
У меня тоже такой "друг" был в начале 90х. Появлялся только тогда, когда ему надо было пачку рекламных объявлений напечатать на халявной бумаге и принтере. Когда халявная бумага исчезла, количество появлений уменьшилось ровно вдвое. А когда я переехал - за 15 лет ни разу "привет" не написал. Таких друзей из адресной книги надо удалять не задумываясь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vampire 17 часов назад
У вас только друзья, а у меня и родственники, через одного ,такие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ditmar Von Riddel Vampire 16 часов назад
Рабы успешности млм фуфла?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ Vampire 16 часов назад
а чем они от друзей отличаются? я их баню не задумываясь..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 17 часов назад
Вот так и закончилась крепкая мужская дружба. Финансовый вопрос все испортил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 50 комментариев
Самая красивая стюардесса порадовала фанатов снимком голышом в ванной (5 фото) Самая красивая стюардесса порадовала фанатов снимком голышом в ванной (5 фото) Девушка бросила работу в продажах, и пришла к своей мечте Девушка бросила работу в продажах, и пришла к своей мечте Круизный бизнес плывет на кладбище Круизный бизнес плывет на кладбище Развод на деньги. Очередная фишка Развод на деньги. Очередная фишка На улице женщину окликнул бездомный, в котором она узнала друга детства На улице женщину окликнул бездомный, в котором она узнала друга детства Магазин видеокассет - стартап из прошлого Магазин видеокассет - стартап из прошлого
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94652



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Китае рушат мечети
7
399
В Китае рушат мечети
В Вене произошла серия спланированных терактов
2
297
В Вене произошла серия спланированных терактов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хватит шутки шутить, у нас, кажется, реальная проблема с вакциной от COVID–19
0
274
Хватит шутки шутить, у нас, кажется, реальная проблема с вакциной от COVID–19
Не бродит: почему не поднимается мезга, и можно ли спасти вино
1
4
Не бродит: почему не поднимается мезга, и можно ли спасти вино
Самая красивая стюардесса порадовала фанатов снимком голышом в ванной (5 фото)
Самая красивая стюардесса порадовала фанатов снимком голышом в ванной (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#россия#прикольные#дтп#фильм#дети#полиция#собаки
#юмор#интересно#история#сша#авария#разное#авто авария#комментарии#роль#СССР
#животные#прикол#интересное#gif#актеры#автомир#автомобили#новости#смешные#художник

На что жалуетесь?

Вернуться