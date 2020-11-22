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Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства

Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства (4 фото)

Автор:
22 ноября 2020 10:51
Сообщество : Истории
Метки: вакансия   истории   общение   переписка   привет из прошлого   трудоустройство   
2968
4

Хотя это уже и не так важно.

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Метки: вакансия   истории   общение   переписка   привет из прошлого   трудоустройство   
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17  комментариев
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13k
homerchik Час назад
Сочиняет же кто-то эти переписки...
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8k
Максим 7 минут назад
Скорее всего они его не удосужили даже шаблонным ответом, вот человек и послал их. Так что неуважение проявили первыми они.
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27k
Минчанин 15 минут назад
Бывает. Мне работодатель тоже позвонил больше чем через полгода после того, как я откликнулся на вакансию. Просто сказал, что неактуально уже.

А хамить не надо бы. Если планируется искать новую работу в той же отрасли, то следует учесть, что все всех знают. И позвонить - узнать, что за человек, чем дышит и как работает - не проблема.

Несколько раз потенциальные работодатели проговаривались, что обо мне наводили справки через своих знакомых, работавших или работающих со мной.

Да и мне самому не раз звонили мои знакомые, с которыми я когда-то работал, с просьбой рассказать о коллегах, которые сейчас ищут работу.
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17k
Аня Полчаса назад
Хамить тем, кто тебе ещё ничего плохого не сделал и изображать крутого пацана - по меньшей мере глупо и недальновидно. Где тебе это хамство вылезет и при каких обстоятельствах, неизвестно. Может твой новый начальник по понедельникам обедать выходит с тем, кого ты практически нах послал?
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6k
Саша Смирнов Полчаса назад
Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.
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9k
Василий Сургайло Саша Смирнов 6 минут назад
Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь
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9k
Антон Семёныч 45 минут назад
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
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71k
Броненосец Потелкам Антон Семёныч 19 минут назад
ст. 161 УК РФ - ГРАБЕЖ
открытое хищение имущества без насилия.
СОВЕРШЕННО НЕСМЕШНО БУДЕТ ПАРЕНЬКУ
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8k
Максим Броненосец Потелкам 13 минут назад
Она сама его дала со словами Продайте его мне. Временных и географических рамок не назначила, . Даже дела не заведут.
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25k
Acu900 51 минуту назад
Прикольно, конечно, но все таки , как тут уже заметили до меня, грубить не стоит. Работа такое дело, сегодня она есть, а завтра ее нет, и если придется снова искать работу, то на один шанс ее найти станет меньше. Да и изображать себя крутого пацана у которого есть на данный момент приличная работа тоже не стоит. Всякое может быть. Вдруг с той конторы хорошо знакомы с конторой нынешней, и мх начальники лучшие друзья? Ведь бывает так, конкуренты - конкурентами, но между собой дружат и рассказывают всякие истории о сотрудниках или о кандидатах в них. И может так случится что и про "парня на крутой работе" расскажут, что может привести к не очень приятным последствиям...
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9k
Schandmaul 52 минуты назад
а я б поговорил, обозначил бы хорошую оплату и запросил кучу всяких бонусов, типа одноразовой выплаты кругленькой суммы в случае увольнения и посмотреть на реакцию, как знать..
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32k
Элек Мек Час назад
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
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6k
Izrin Maria Час назад
Если приглашение на собеседование уже не актуально, можно просто не ответить.
Можно отписаться вежливо, мол, благодарю, но в настоящее время занят.
Хамить ничем не провинившмуся перед Вами сотруднику отдела кадров - себя не уважать.
Хамить лично обратившемуся к Вам начальнику/хозяину конторы/предприятия - глупо. Мир тесен. Неизвестно, при каких обстоятельствах вы встретитесь.
Наоборот, я бы сказала, что сообщу подходящим знакомым, что ищут работника на эту должность. И даже сообщила бы, если предприятие приличное. (Или предупредила бы, что "контора гнилая, зарплату зажимают".)
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13k
Юрий Izrin Maria Полчаса назад
В каких словах хамство? Ответил вежливо - "не подойду, у меня нормальная работа."
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