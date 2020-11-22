Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства

Хотя это уже и не так важно.
А как проходили ваши собеседования?
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На что жалуетесь?
А хамить не надо бы. Если планируется искать новую работу в той же отрасли, то следует учесть, что все всех знают. И позвонить - узнать, что за человек, чем дышит и как работает - не проблема.
Несколько раз потенциальные работодатели проговаривались, что обо мне наводили справки через своих знакомых, работавших или работающих со мной.
Да и мне самому не раз звонили мои знакомые, с которыми я когда-то работал, с просьбой рассказать о коллегах, которые сейчас ищут работу.
открытое хищение имущества без насилия.
СОВЕРШЕННО НЕСМЕШНО БУДЕТ ПАРЕНЬКУ
Можно отписаться вежливо, мол, благодарю, но в настоящее время занят.
Хамить ничем не провинившмуся перед Вами сотруднику отдела кадров - себя не уважать.
Хамить лично обратившемуся к Вам начальнику/хозяину конторы/предприятия - глупо. Мир тесен. Неизвестно, при каких обстоятельствах вы встретитесь.
Наоборот, я бы сказала, что сообщу подходящим знакомым, что ищут работника на эту должность. И даже сообщила бы, если предприятие приличное. (Или предупредила бы, что "контора гнилая, зарплату зажимают".)