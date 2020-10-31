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Бразильский пианист сыграл гимн Советского Союза при помощи АК-47

Бразильский пианист сыграл гимн Советского Союза при помощи АК-47 (1 фото + 2 видео)

Автор:
31 октября 2020 14:33
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: ак-47   гимн СССР   кавер   пианист   фортепьяно   
654
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Убийственный инструмент!

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Метки: ак-47   гимн СССР   кавер   пианист   фортепьяно   
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8  комментариев
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30k
Опаньки 48 минут назад
Под дулом АК-47 пианино должно само играть так то
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1k
vasja 17 минут назад
Играет хорошо, но я когда заголовок увидел думал что он с АК стрелять будет и разным темпом стрельбы мотив гимна на стреляет.
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6k
Агент Безопасной Национальности 44 минуты назад
Ну, хоть на предохранителе.
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8k
Андрей Ватрушкин 48 минут назад
Зеленский членом играл, а это покруче будет, если кто не пробовал. Опять сарказм, если что.
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416
Nane First NameLast 58 минут назад
Дайте мне автомат и он не только сыграет, но и спляшет
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11k
Corvus Corax 59 минут назад
Ну вот очень умиляет АК-47 везде.. у пиндосов-та мож и так.. а реально 47-е - опытные, серийно не было..
"Производство новых автоматов было решено налаживать на заводе в Ижевске, куда Калашников и был командирован из Коврова в конце 1947 года. Первые партии новых автоматов были собраны в Ижевске в середине 1948 года, а в конце 1949 года по результатам войсковых испытаний новый автомат был принят на вооружение Советской армии в двух вариантах под обозначениями "7.62мм автомат Калашникова АК" и "7.62мм автомат Калашникова со складным прикладом АКС" (для воздушно-десантных войск)."
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5k
vitenok Час назад
Мне он нравится. Давно на него подписан.
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Domax3000 Час назад
Очень креативный дядька, я подписан на оба его канала на тытрубе.
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