Бразильский пианист сыграл гимн Советского Союза при помощи АК-47

Убийственный инструмент!
Бразильский пианист и блогер Фабрицио Андре Бернар ди Паоло, известный в Сети как Lord Vinheteiro выложил на своем YouTube-канале ролик, в котором исполняет гимн СССР при помощи АК-47.
Видео с весьма
патриотичным необычным исполнением гимна за четыре дня собрало почти полтора миллиона просмотров.
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Фабрицио в свое время выучился на ветеринара, но впоследствии избрал для себя другой путь. С 2008 года он начал выкладывать на YouTube фортепьянные каверы на популярные саундтреки из кино и мультфильмов, став одним из пионеров этого жанра на видеохостинге.
Прославился он благодаря своему творческому подходу при исполнении каверов. Фабрицио часто одевается в наряды из фильмов или выдумывает другие креативные вещи, как, например, с автоматом Калашникова.
Так выглядит типичный контент канала "Лорда Винетейро"
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"Производство новых автоматов было решено налаживать на заводе в Ижевске, куда Калашников и был командирован из Коврова в конце 1947 года. Первые партии новых автоматов были собраны в Ижевске в середине 1948 года, а в конце 1949 года по результатам войсковых испытаний новый автомат был принят на вооружение Советской армии в двух вариантах под обозначениями "7.62мм автомат Калашникова АК" и "7.62мм автомат Калашникова со складным прикладом АКС" (для воздушно-десантных войск)."