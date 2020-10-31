Бразильский пианист сыграл гимн Советского Союза при помощи АК-47

Бразильский пианист и блогер Фабрицио Андре Бернар ди Паоло, известный в Сети как Lord Vinheteiro выложил на своем YouTube-канале ролик, в котором исполняет гимн СССР при помощи АК-47.

Видео с весьма патриотичным необычным исполнением гимна за четыре дня собрало почти полтора миллиона просмотров.