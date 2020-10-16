Испанская деревня вымирает. Срочно требуется бармен для её возрождения

Руководство деревни Ольвес обеспокоено тем фактом, что несколько недель назад предыдущий единственный бармен уехал в более крупный город со своей семьёй.
Теперь маленький населённый пункт пытается привлечь нового кандидата, сообщает Idealista.
Руководство деревни готово предоставить новому бармену бесплатное жильё, а районное начальство согласно полностью оплачивать отопление и частично электроэнергию. Кандидат должен быть профессиональным барменом и, желательно, с семьёй. Его супруге также предоставят работу, а детей будут возить на школьном автобусе в школу в соседнем населённом пункте. Также от кандидата требуется статус самозанятого, чтобы не было проблем с законом.
Зачем же так заморачиваться? Оказывается, бар является единственным местом, где могут собраться все местные жители, а без бармена – бар закрыт и людям не хватает общения.
Руководство деревни готово предоставить новому бармену бесплатное жильё, а районное начальство согласно полностью оплачивать отопление и частично электроэнергию. Кандидат должен быть профессиональным барменом и, желательно, с семьёй. Его супруге также предоставят работу, а детей будут возить на школьном автобусе в школу в соседнем населённом пункте. Также от кандидата требуется статус самозанятого, чтобы не было проблем с законом.
Зачем же так заморачиваться? Оказывается, бар является единственным местом, где могут собраться все местные жители, а без бармена – бар закрыт и людям не хватает общения.
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Руководство надеется, что уволенные из-за коронавируса люди согласятся приехать за работой даже в их маленькую деревеньку.
Уже несколько десятков семей и просто одиноких испанцев откликнулись на это заманчивое предложение. И пусть победит сильнейший!
Уже несколько десятков семей и просто одиноких испанцев откликнулись на это заманчивое предложение. И пусть победит сильнейший!
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Бармен этой деревни должен наливать всем, кто не наливает себе сам. Должен ли бармен наливать сам себе?
- Ты что пьёшь сам?
- А почему мне не выпить с хорошим человеком)))
С тех пор моя жена бывает не довольна
Звучит крайне печально.
http://курсы-испанского-языка.рф/фразы-на-испанском/ругательства-на-испанском/http://курсы-испанского-языка.рф/фразы-на-испанском/ругательства-на-испанском/
Вот вам теоретический разбор (англ. яз.):
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_profanityhttps://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_profanity