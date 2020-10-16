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Испанская деревня вымирает. Срочно требуется бармен для её возрождения

Испанская деревня вымирает. Срочно требуется бармен для её возрождения (3 фото)

Автор:
16 октября 2020 16:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бар   бармен   вакансия   деревня   испания   работа   
1334
3
Руководство деревни Ольвес обеспокоено тем фактом, что несколько недель назад предыдущий единственный бармен уехал в более крупный город со своей семьёй.
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Метки: бар   бармен   вакансия   деревня   испания   работа   
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14  комментариев
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Так вот что нужно для возрождения деревни! Один ,с"ка,бармен...)))
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6k
Barachek_Obachek 44 минуты назад
На роль бармена не потяну, но посетителем работать думаю смогу
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254
Nane First NameLast Час назад
Они не умеют сами бухло по рюмкам разливать?
Или там скрыта какая-то западлянка?


Бармен этой деревни должен наливать всем, кто не наливает себе сам. Должен ли бармен наливать сам себе?
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248
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Раньше я всегда пил в компании, но со временем научился пить один и прекрасно себя чувствую без конкурентов 3,14здунов-собеседников
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15k
nobody® Vladimirs Orlovskis Час назад
Вот и правильно! А то один уже заявил, что он не домашний алкоголик, а потом...
Вот и правильно! А то один уже заявил, что он не домашний алкоголик, а потом...
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248
Vladimirs Orlovskis nobody® Час назад
Ну, за понимание...
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14k
VIRO-PAX! Vladimirs Orlovskis 4 минуты назад
Как то я спросил у друга:
- Ты что пьёшь сам?

- А почему мне не выпить с хорошим человеком)))
С тех пор моя жена бывает не довольна
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−7
j.knyazk 2 часа назад
Русня, фас!
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Етить-колотить, единственное место общения людей в испанской деревушке это бар.
Звучит крайне печально.

Етить-колотить, единственное место общения людей в испанской деревушке это бар. Звучит крайне печально.
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Эх... я на испанском ни одного ругательства не знаю.
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1k
fraxinus Yasen_Perec 2 часа назад
А зря. Их там большое разнообразие.
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254
Nane First NameLast fraxinus Час назад
И как узнать это разнообразие? Наступить каблуком на палец испанцу?
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1k
fraxinus Nane First NameLast 6 минут назад
Таксссс, нашел на русском:

http://курсы-испанского-языка.рф/фразы-на-испанском/ругательства-на-испанском/http://курсы-испанского-языка.рф/фразы-на-испанском/ругательства-на-испанском/

Вот вам теоретический разбор (англ. яз.):
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_profanityhttps://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_profanity
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14k
VIRO-PAX! Yasen_Perec 9 секунд назад
Всегда рад помочь доброму самаритянину

Ссылка www.youtube.com
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