Испанская деревня вымирает. Срочно требуется бармен для её возрождения

Теперь маленький населённый пункт пытается привлечь нового кандидата, сообщает Idealista.



Руководство деревни готово предоставить новому бармену бесплатное жильё, а районное начальство согласно полностью оплачивать отопление и частично электроэнергию. Кандидат должен быть профессиональным барменом и, желательно, с семьёй. Его супруге также предоставят работу, а детей будут возить на школьном автобусе в школу в соседнем населённом пункте. Также от кандидата требуется статус самозанятого, чтобы не было проблем с законом.



Зачем же так заморачиваться? Оказывается, бар является единственным местом, где могут собраться все местные жители, а без бармена – бар закрыт и людям не хватает общения.