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Американский футболист вляпался в секс-скандал, отказавшись платить проститутке за услуги

Американский футболист вляпался в секс-скандал, отказавшись платить проститутке за услуги

Автор:
17 июня 2024 12:56
Сообщество : Спорт
Метки: nfl   Видео   Спорт   Терелл Льюис   американский футбол   проститутки   секс-скандал   
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Бравый футболист убежал из номера отеля, где предавался интимным шалостям. Разгневанная голая женщина помчалась за Тереллом Льюисом, но догнать не смогла.

Игрок «Филадельфии Иглз» попал в скандальную историю, отказавшись оплатить услуги проституток.


Видео с убегающим лайнбэкером Тереллом Льюисом и мчащимся за ним обнажённой афроамериканкой набрало больше 12 миллионов просмотров за сутки.


И хотя спортсмен виден в ролике со спины, рассерженные дамы полусвета отметили аккаунты лиги НФЛ, а также тренерского штаба "Филадельфии Иглз", потребовав от клуба покрыть долги их игрока.


После публикации ролика полузащитник "Филадельфии Иглз" закрыл свои аккаунты в соцсетях, чтобы не отвечать на миллионы вопросов, как он докатился до такой жизни.


А под видео в комментариях болельщики «Иглз» предложили руководству клуба разорвать контракт с Льюисом и подписать - с девушкой, т.к. она почти не уступила в скорости «забега».


Терелл Льюис выступает в НФЛ с 2020 года. В 2022 году он выиграл Супербоул в составе «Лос-Анджелес Рэмс». А в этом сезоне спортсмен уже в составе «Филадельфии Иглз» снова вышел в финал Супербоула, но уступил там команде «Канзас-Сити Чифс».

Источник:

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Метки: nfl   Видео   Спорт   Терелл Льюис   американский футбол   проститутки   секс-скандал   
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18  комментариев
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risti 2 часа назад
это была тренировка по бегу, а всё остальное придумали журналисты ))))
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2k
Миша 6 минут назад
Напоминает древний анекдот:
Проститутка сдает деньги в парижский банк.
Мадам, говорит ей служащий, пардон, но эти деньги фальшивые!
Боже мой, выходит, меня изнасиловали!
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7k
мемфрид 16 минут назад
"как он докатился до такой жизни.." Как как... Обезьяна слезла с пальмы, вот и результат
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1k
Quantimus 17 минут назад
Может он узнал, что эта "дама" была недавно вовсе не "дамой", а "джентльменом".... Вот и рванул в шоке.
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56k
Aleksandr 48 минут назад
Это "лутинг", это по-афроамерикански!
Если должен меньше 900 баксов-вообще не преступление...
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8k
Marlboro 48 минут назад
Погоди, я кредитку дома забыл, сейчас сбегаю за ней :))
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41k
russger 52 минуты назад
Им так мало платят?)
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43k
Сергей 55 минут назад
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20k
Роберт Шекли Час назад
Скорее всего они планировали "заработать" гораздо больше, засняв его на камеру телефона. Он все это понял и дал деру
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7k
livaneth Час назад
Он черный - его не осудят.
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473
gvg Час назад
В России деньги берут сначала, мне друг рассказывал.
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6k
Владимир Час назад
Да и по комплекции девушка не особо уступает...
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14k
gavrosh Час назад
Как показывает практика американского правосудия, заплатив тоже скандала не избежать)))
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28k
Sheir 2 часа назад
Ничего себе у нее язычок! Ниже подбородка свисает.
Фантазия прекрати!!!!
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5k
Владимир 2 часа назад
а-деньги???гусары денег не берут!!!
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Schreibikus
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