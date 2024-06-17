Американский футболист вляпался в секс-скандал, отказавшись платить проститутке за услуги

Бравый футболист убежал из номера отеля, где предавался интимным шалостям. Разгневанная голая женщина помчалась за Тереллом Льюисом, но догнать не смогла.
Видео с убегающим лайнбэкером Тереллом Льюисом и мчащимся за ним обнажённой афроамериканкой набрало больше 12 миллионов просмотров за сутки.
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И хотя спортсмен виден в ролике со спины, рассерженные дамы полусвета отметили аккаунты лиги НФЛ, а также тренерского штаба "Филадельфии Иглз", потребовав от клуба покрыть долги их игрока.
После публикации ролика полузащитник "Филадельфии Иглз" закрыл свои аккаунты в соцсетях, чтобы не отвечать на миллионы вопросов, как он докатился до такой жизни.
А под видео в комментариях болельщики «Иглз» предложили руководству клуба разорвать контракт с Льюисом и подписать - с девушкой, т.к. она почти не уступила в скорости «забега».
Терелл Льюис выступает в НФЛ с 2020 года. В 2022 году он выиграл Супербоул в составе «Лос-Анджелес Рэмс». А в этом сезоне спортсмен уже в составе «Филадельфии Иглз» снова вышел в финал Супербоула, но уступил там команде «Канзас-Сити Чифс».
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Проститутка сдает деньги в парижский банк.
Мадам, говорит ей служащий, пардон, но эти деньги фальшивые!
Боже мой, выходит, меня изнасиловали!
Если должен меньше 900 баксов-вообще не преступление...
Фантазия прекрати!!!!