Американский футболист вляпался в секс-скандал, отказавшись платить проститутке за услуги

После публикации ролика полузащитник "Филадельфии Иглз" закрыл свои аккаунты в соцсетях, чтобы не отвечать на миллионы вопросов, как он докатился до такой жизни.

А под видео в комментариях болельщики «Иглз» предложили руководству клуба разорвать контракт с Льюисом и подписать - с девушкой, т.к. она почти не уступила в скорости «забега».