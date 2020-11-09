Тухачевский. Мифы. Каратель

К июлю 1921 года военные власти, которыми и руководил Тухачевский М.Н., уже приготовили семь концентрационных лагерей, где было размещено более 50 тыс. человек, главным образом стариков, женщин и детей, «заложников» и членов семей крестьян-дезертиров. Обстановка в этих лагерях была ужасающей: свирепствовали тиф и холера, и полуодетые узники страдали от всех возможных бед. Летом 1921 года дал о себе знать голод. Смертность к осени поднялась до 15-20% в месяц!



В основу своих операций Тухачевский террор против населения Тамбовщины. Артиллерийским огнём были полностью уничтожены сёла Тамбовского уезда - Коптево, Хитрово, Верхнеспасское. Из архивных материалов вырисовывается картина того, как приводилось в покорность население бунтовавших деревень. Репрессии обрушивались тотально на всех, от детей до стариков. Особенно широко использовалось взятие заложников (одиночками и целыми семьями), по существу, каравшее мирных, не причастных к восстанию людей. Повсеместно практиковалось уничтожение хозяйств и разрушение домов участников мятежа и их семей. Так, по отчетам политкомиссий,



«от 1 июня по 2 июля всего извлечено бандитов – 12301. Заложников взято одиночек – 3430, семей – 913. Конфисковано хозяйств - 157, сожжено или разобрано 85 домов. За последнюю неделю число изъятых бандит – дезертиров возросло до 16 000, семей – до 1500, конфискованных хозяйств – до 500, сожженных и разобранных домов – до 250».



В июле 1921 г. потребовалось издать специальное распоряжение Тамбовской уполиткомиссии о запрете ареста в качестве заложников детей, беременных женщин и женщин с малолетними детьми. Однако в докладе уполномоченной по улучшению жизни детей при Тамбовском губисполкоме приводятся сведения о количестве детей, содержащихся в концлагерях Тамбовской губернии на 1 августа 1921 г., отдельно до 3-х лет - 397, а до 5-ти лет - 758 детей. Это еще более ожесточало повстанцев, которые в качестве ответной меры брали в заложники семьи коммунистов, красноармейцев, советских служащих.



На повстанцев, помимо жестоких репрессий, обрушили всю мощь регулярной Красной армии: артиллерию, авиацию и бронетехнику. Летом 1921 года после ожесточённых боёв основные силы повстанцев потерпели поражение. В начале июля руководством восстания был издан приказ, согласно которому боевым отрядам предлагалось разделиться на группы, скрыться в лесах и перейти к партизанским действиям или разойтись по домам. Восстание распалось на ряд мелких изолированных очагов, и повстанцы вернулись к партизанской тактике, которую они использовали до августа 1920 года. Боевые действия на Тамбовщине продолжались до лета 1922 года и постепенно сошли на нет.



На этом «славный боевой путь» «полководческого гения» М.Н. Тухачевского закончился. Военный гений больше не воевал, а «строил армию»… После подавления тамбовского восстания, Миша стал начальником Военной академии РККА. Данный факт пытаются представить, что он усиленно занимался обучением лучших офицеров. Хотя должность начальника обучение не предусматривает.