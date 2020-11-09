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Тухачевский. Мифы. Каратель

Тухачевский. Мифы. Каратель (4 фото)

Автор:
09 ноября 2020 09:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Кронштадт   Подавление   Тухачевский   восстание   газы   каратель   тамбов   
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4
Решением правительства Тухачевский направляется для подавления восстаний. И вот тут его «полководческий талант» раскрылся в полной мере
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Метки: Кронштадт   Подавление   Тухачевский   восстание   газы   каратель   тамбов   
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Тухачевский полководцем не был. Доказательство: польскую кампанию он позорно просрал, потом нигде ничем не отличился. А был он обычным карателем. Расстреливать заложников, травить крестьян газами,сжигать деревни - в этомон был хорош. На посту замнаркома был не только бесполезен, но и вреден. Поэтому Сталин решил перед войной избавится от этого балласта, вместе с другими некомпетентными и подозрительными высшими военными. А поскольку они слишком много знали, то оставлять их в живых было нельзя. Отсюда и расстрелы в 1937 году. Время показало, что Сталин был прав: всю войну советские генералы не смели поднять хвост на Сталина, даже в тяжелейший период 1941-42 г.
А вот Гитлер не почистил своих генералов, и получил генеральский путч в 1944 году. Ему подложили бомбу и чуть не разорвали на куски.
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1k
nikam 3 часа назад
историк Спицын точно о нем сказал на ютубе.
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65
Дядя Витя 3 часа назад
Не берусь судить. Очень сложный вопросю.
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8k
Иван Акимов 3 часа назад
А что творили эти "повстанцы"? Они полностью заслужили то что они сделали!
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29k
Volga_34 Иван Акимов 3 часа назад
"Повстанцы", т.е. срочники уже Кр. Армии, офицеры, признавшие Сов. власть хотели просто жрать и чтобы прекратили убивать их родственников-крестьян из мест, откуда они были призваны в Кронштад. Есть ещё вопросы? И что они такого сделали, чтобы заслужили ТОТАЛЬНОЕ вырезание мирных жителей и гарнизона крепости? Именно тотальное - женщины и дети..
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8k
krivsan 4 часа назад
херрой
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32k
Элек Мек 4 часа назад
Пшек и есть пшек.
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9
Сергей Элек Мек 3 часа назад
Какую смысловую нагрузку несёт твой комментарий?)
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12k
DjnZ Элек Мек 3 часа назад
Тухачевский поляком не был...
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3k
Заметки на манжетах Автор поста DjnZ 3 часа назад
Родился в семье обедневшего смоленского потомственного дворянина Николая Николаевича Тухачевского (1866 1914), мать Мавра Петровна Милохова (1869 1941), крестьянка. Происхождение фамилии Тухачевских достоверно не определено. Биограф М. Тухачевского Б. В. Соколов сообщает, что происхождение рода Тухачевских (из группы предполагаемых потомков Индриса) окутано легендами не меньше, чем гибель М. Тухачевского[2]. Герб Тухачевских совершенно несходен с гербами потомства Индриса, скорее напоминает о польских Тухачевских, которые пользовались гербами Гриф и Погоня IV. Версия о польском происхождении Тухачевского также не имеет под собой документальных обоснований
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DjnZ Заметки на манжетах Час назад
И что?
Я кажется именно это и сказал.
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Заметки на манжетах Автор поста DjnZ 15 минут назад
правильно. я для более развернутого ответа
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