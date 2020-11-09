Тухачевский. Мифы. Каратель

Решением правительства Тухачевский направляется для подавления восстаний. И вот тут его «полководческий талант» раскрылся в полной мере
Поражение под Варшавой Тухачевским переживалось тяжело и поражение не на фронте гражданской войны, где можно взять быстрый реванш - сорвалась гастроль на мировой сцене, и близкого реванша не предвиделось. По заключению мира с Польшей в 1921 году боевая карьера красного маршала Тухачевского умирала: больше не было фронтов. Решением правительства Тухачевский направляется для подавления восстаний. И вот тут его «полководческий талант» раскрылся в полной мере.
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Кронштадтское восстание
Подавление Кронштадтского восстания вошло в историю как одна из самых кровавых операций Красной армии. Возглавивший подавление восстания Тухачевский в своей излюбленной манере бросил части 7 армии в лобовую атаку на крепость. Но, как и следовало ожидать, первый штурм не принес успеха, атака «захлебнулась» в пулеметном и артиллерийском огне.
Защитники Кронштадта показали, что они готовы стоять до конца, они были сплочены и хорошо организованы. Тухачевскому после польского провала нельзя было проявлять слабину. Его приказы были ультимативны:
«Приступ вести стремительно и смело, подготовив его ураганным артиллерийским огнем».
Именно здесь Тухачевскому впервые пришла в голову идея использовать ядовитые газы для уничтожения противника. Он распорядился обстреливать химическими снарядами крепость и линкоры. Только неподходящие метеоусловия (туман) и близость финской границы остановили командарма.
Защитники Кронштадта показали, что они готовы стоять до конца, они были сплочены и хорошо организованы. Тухачевскому после польского провала нельзя было проявлять слабину. Его приказы были ультимативны:
«Приступ вести стремительно и смело, подготовив его ураганным артиллерийским огнем».
Именно здесь Тухачевскому впервые пришла в голову идея использовать ядовитые газы для уничтожения противника. Он распорядился обстреливать химическими снарядами крепость и линкоры. Только неподходящие метеоусловия (туман) и близость финской границы остановили командарма.
Итоговый штурм 17-18 марта был настоящей кровавой баней, десятки красноармейцев провалилось под лед, который был красным от крови. Отступать было нельзя, солдаты прекрасно понимали это. Первой ворвавшаяся в крепость бригада Рейтера поредела на треть. Невельской полк, потеряв один из батальонов, был спасен ценой гибели курсантов бригадной школы. Когда защитников вытеснили за пределы крепости, пошла в ход кавалерия. К концу дня, узнав, что «вожди» ушли в Финляндию, мятежники начали сдаваться…
Тамбовское восстание
После подавления кронштадтского восстания Тухачевского перебрасывают на другой, не менее важный участок. В Тамбовскую губернию. Для подавления восстания крестьян.
Восстание вспыхнуло 19 августа 1920 года, когда сразу в нескольких сёлах – Хитрово и Каменка Тамбовского уезда, Туголуково Борисоглебского уезда – крестьяне отказались сдавать хлеб и при поддержке партизан уничтожили продотряды, местных коммунистов и чекистов. Отряды антоновцев проводили налеты на совхозы и коммуны, ссыпные пункты, местные органы власти, повреждали средства связи, железные дороги, мосты, сжигали станции. На Тамбовщине было уничтожено свыше 50 совхозов и до десяти различных заводов. Источники указывают, что повстанцы казнили свыше двух тысяч советских работников и коммунистов.
Восстание вспыхнуло 19 августа 1920 года, когда сразу в нескольких сёлах – Хитрово и Каменка Тамбовского уезда, Туголуково Борисоглебского уезда – крестьяне отказались сдавать хлеб и при поддержке партизан уничтожили продотряды, местных коммунистов и чекистов. Отряды антоновцев проводили налеты на совхозы и коммуны, ссыпные пункты, местные органы власти, повреждали средства связи, железные дороги, мосты, сжигали станции. На Тамбовщине было уничтожено свыше 50 совхозов и до десяти различных заводов. Источники указывают, что повстанцы казнили свыше двух тысяч советских работников и коммунистов.
27 апреля 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) возложило подавление восстания на Тухачевского, на Тамбовщину также отправили Какурина, Уборевича, Котовского. От карательных органов были командированы Ягода и Ульрих.
Тухачевский получил директиву – ликвидировать тамбовское восстание не позже чем в месячный срок. Командующий войсками Тамбовской губернии Тухачевский и председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко установили в Тамбовской губернии оккупационный режим, применяя такие меры, как массовые взятия заложников, смертные казни, заключение в концлагеря, атаки отравляющими боевыми веществами и депортации целых деревень, заподозренных в помощи «бандитам». О «гении» Тухачевского говорят методы, которыми он пользовался для усмирения крестьян. Выданный им и Антоновым-Овсеенко приказ № 171 от 11 июня 1921 года очень наглядно их демонстрируют:
Граждан, отказывающихся называть свое имя, расстреливать на месте, без суда.
Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.
В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.
Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество ее конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.
Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.
В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.
Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно».
На следующий день после объявления этого приказа командующий Тухачевский приказал применить газы против повстанцев:
«Остатки разбитых банд и отдельные бандиты продолжают собираться в лесах. …Леса, в которых укрываются бандиты, должны быть очищены с помощью удушающих газов. Все должно быть рассчитано так, чтобы газовая завеса, проникая в лес, уничтожала там все живое. Начальник артиллерии и специалисты, компетентные в такого рода операциях, должны обеспечить достаточное количество газов».
Стоит сказать пару слов в защиту Тухачевского, которого обвиняют в газовых атаках. Обвинения эти строятся целиком на приказах, а не на реальных фактах. Обращений пораженных не зафиксировано, да и специальных химчастей не было. Следует учесть, что и красными, и белыми использовались химснаряды довольно активно. В то время, грехом это не считалось.
Тухачевский получил директиву – ликвидировать тамбовское восстание не позже чем в месячный срок. Командующий войсками Тамбовской губернии Тухачевский и председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко установили в Тамбовской губернии оккупационный режим, применяя такие меры, как массовые взятия заложников, смертные казни, заключение в концлагеря, атаки отравляющими боевыми веществами и депортации целых деревень, заподозренных в помощи «бандитам». О «гении» Тухачевского говорят методы, которыми он пользовался для усмирения крестьян. Выданный им и Антоновым-Овсеенко приказ № 171 от 11 июня 1921 года очень наглядно их демонстрируют:
Граждан, отказывающихся называть свое имя, расстреливать на месте, без суда.
Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.
В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.
Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество ее конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.
Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.
В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.
Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно».
На следующий день после объявления этого приказа командующий Тухачевский приказал применить газы против повстанцев:
«Остатки разбитых банд и отдельные бандиты продолжают собираться в лесах. …Леса, в которых укрываются бандиты, должны быть очищены с помощью удушающих газов. Все должно быть рассчитано так, чтобы газовая завеса, проникая в лес, уничтожала там все живое. Начальник артиллерии и специалисты, компетентные в такого рода операциях, должны обеспечить достаточное количество газов».
Стоит сказать пару слов в защиту Тухачевского, которого обвиняют в газовых атаках. Обвинения эти строятся целиком на приказах, а не на реальных фактах. Обращений пораженных не зафиксировано, да и специальных химчастей не было. Следует учесть, что и красными, и белыми использовались химснаряды довольно активно. В то время, грехом это не считалось.
К июлю 1921 года военные власти, которыми и руководил Тухачевский М.Н., уже приготовили семь концентрационных лагерей, где было размещено более 50 тыс. человек, главным образом стариков, женщин и детей, «заложников» и членов семей крестьян-дезертиров. Обстановка в этих лагерях была ужасающей: свирепствовали тиф и холера, и полуодетые узники страдали от всех возможных бед. Летом 1921 года дал о себе знать голод. Смертность к осени поднялась до 15-20% в месяц!
В основу своих операций Тухачевский террор против населения Тамбовщины. Артиллерийским огнём были полностью уничтожены сёла Тамбовского уезда - Коптево, Хитрово, Верхнеспасское. Из архивных материалов вырисовывается картина того, как приводилось в покорность население бунтовавших деревень. Репрессии обрушивались тотально на всех, от детей до стариков. Особенно широко использовалось взятие заложников (одиночками и целыми семьями), по существу, каравшее мирных, не причастных к восстанию людей. Повсеместно практиковалось уничтожение хозяйств и разрушение домов участников мятежа и их семей. Так, по отчетам политкомиссий,
«от 1 июня по 2 июля всего извлечено бандитов – 12301. Заложников взято одиночек – 3430, семей – 913. Конфисковано хозяйств - 157, сожжено или разобрано 85 домов. За последнюю неделю число изъятых бандит – дезертиров возросло до 16 000, семей – до 1500, конфискованных хозяйств – до 500, сожженных и разобранных домов – до 250».
В июле 1921 г. потребовалось издать специальное распоряжение Тамбовской уполиткомиссии о запрете ареста в качестве заложников детей, беременных женщин и женщин с малолетними детьми. Однако в докладе уполномоченной по улучшению жизни детей при Тамбовском губисполкоме приводятся сведения о количестве детей, содержащихся в концлагерях Тамбовской губернии на 1 августа 1921 г., отдельно до 3-х лет - 397, а до 5-ти лет - 758 детей. Это еще более ожесточало повстанцев, которые в качестве ответной меры брали в заложники семьи коммунистов, красноармейцев, советских служащих.
На повстанцев, помимо жестоких репрессий, обрушили всю мощь регулярной Красной армии: артиллерию, авиацию и бронетехнику. Летом 1921 года после ожесточённых боёв основные силы повстанцев потерпели поражение. В начале июля руководством восстания был издан приказ, согласно которому боевым отрядам предлагалось разделиться на группы, скрыться в лесах и перейти к партизанским действиям или разойтись по домам. Восстание распалось на ряд мелких изолированных очагов, и повстанцы вернулись к партизанской тактике, которую они использовали до августа 1920 года. Боевые действия на Тамбовщине продолжались до лета 1922 года и постепенно сошли на нет.
На этом «славный боевой путь» «полководческого гения» М.Н. Тухачевского закончился. Военный гений больше не воевал, а «строил армию»… После подавления тамбовского восстания, Миша стал начальником Военной академии РККА. Данный факт пытаются представить, что он усиленно занимался обучением лучших офицеров. Хотя должность начальника обучение не предусматривает.
В основу своих операций Тухачевский террор против населения Тамбовщины. Артиллерийским огнём были полностью уничтожены сёла Тамбовского уезда - Коптево, Хитрово, Верхнеспасское. Из архивных материалов вырисовывается картина того, как приводилось в покорность население бунтовавших деревень. Репрессии обрушивались тотально на всех, от детей до стариков. Особенно широко использовалось взятие заложников (одиночками и целыми семьями), по существу, каравшее мирных, не причастных к восстанию людей. Повсеместно практиковалось уничтожение хозяйств и разрушение домов участников мятежа и их семей. Так, по отчетам политкомиссий,
«от 1 июня по 2 июля всего извлечено бандитов – 12301. Заложников взято одиночек – 3430, семей – 913. Конфисковано хозяйств - 157, сожжено или разобрано 85 домов. За последнюю неделю число изъятых бандит – дезертиров возросло до 16 000, семей – до 1500, конфискованных хозяйств – до 500, сожженных и разобранных домов – до 250».
В июле 1921 г. потребовалось издать специальное распоряжение Тамбовской уполиткомиссии о запрете ареста в качестве заложников детей, беременных женщин и женщин с малолетними детьми. Однако в докладе уполномоченной по улучшению жизни детей при Тамбовском губисполкоме приводятся сведения о количестве детей, содержащихся в концлагерях Тамбовской губернии на 1 августа 1921 г., отдельно до 3-х лет - 397, а до 5-ти лет - 758 детей. Это еще более ожесточало повстанцев, которые в качестве ответной меры брали в заложники семьи коммунистов, красноармейцев, советских служащих.
На повстанцев, помимо жестоких репрессий, обрушили всю мощь регулярной Красной армии: артиллерию, авиацию и бронетехнику. Летом 1921 года после ожесточённых боёв основные силы повстанцев потерпели поражение. В начале июля руководством восстания был издан приказ, согласно которому боевым отрядам предлагалось разделиться на группы, скрыться в лесах и перейти к партизанским действиям или разойтись по домам. Восстание распалось на ряд мелких изолированных очагов, и повстанцы вернулись к партизанской тактике, которую они использовали до августа 1920 года. Боевые действия на Тамбовщине продолжались до лета 1922 года и постепенно сошли на нет.
На этом «славный боевой путь» «полководческого гения» М.Н. Тухачевского закончился. Военный гений больше не воевал, а «строил армию»… После подавления тамбовского восстания, Миша стал начальником Военной академии РККА. Данный факт пытаются представить, что он усиленно занимался обучением лучших офицеров. Хотя должность начальника обучение не предусматривает.
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А вот Гитлер не почистил своих генералов, и получил генеральский путч в 1944 году. Ему подложили бомбу и чуть не разорвали на куски.
Я кажется именно это и сказал.