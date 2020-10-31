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Не новый логотип Windows, a галобактерия Haloquadratum walsbyi

Не новый логотип Windows, a галобактерия Haloquadratum walsbyi (1 фото)

Автор:
31 октября 2020 12:44
Сообщество : Факты
Метки: Haloquadratum walsbyi   windows   археи   логотип   странные клетки   
711
1

Галобактерия интересна тем, что её клетки имеют плоскую квадратную форму

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Метки: Haloquadratum walsbyi   windows   археи   логотип   странные клетки   
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