Не новый логотип Windows, a галобактерия Haloquadratum walsbyi

Этот вид архей был обнаружен в бассейне с солёной водой на Синайском полуострове. А вообще Haloquadratum walsbyi широко распространены во всех солёных водоёмах планеты, но большей концентрации достигают в местах с жарким климатом.

Эти археи являются экстремофилами и предпочитают растворы с повышенным содержанием хлорида натрия и хлорида магния.

Отличительной особенностью Haloquadratum walsbyi являются квадратные формы галобактерий.

Название Haloquadratum буквально переводится с латыни как "квадрат соли".

Учёные также пытались культивировать эти галобактерии в 2004 году.

Клетки большие: от 2 до 5 мкм, толщина клетки но очень маленькая — приблизительно 150 нанометров.

Археи Haloquadratum walsbyi начинают размножать при температуре 40 °С в сильно солёных растворах. Вот такие вот удивительные существа. Кстати, недавно был интересный пост о бактериях и галобактериях, предпочитающих жизнь среди металлов

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