Не новый логотип Windows, a галобактерия Haloquadratum walsbyi

Галобактерия интересна тем, что её клетки имеют плоскую квадратную форму
Этот вид архей был обнаружен в бассейне с солёной водой на Синайском полуострове. А вообще Haloquadratum walsbyi широко распространены во всех солёных водоёмах планеты, но большей концентрации достигают в местах с жарким климатом.
Эти археи являются экстремофилами и предпочитают растворы с повышенным содержанием хлорида натрия и хлорида магния.
Отличительной особенностью Haloquadratum walsbyi являются квадратные формы галобактерий.
Название Haloquadratum буквально переводится с латыни как "квадрат соли".
Учёные также пытались культивировать эти галобактерии в 2004 году.
Клетки большие: от 2 до 5 мкм, толщина клетки но очень маленькая — приблизительно 150 нанометров.
Археи Haloquadratum walsbyi начинают размножать при температуре 40 °С в сильно солёных растворах. Вот такие вот удивительные существа. Кстати, недавно был интересный пост о бактериях и галобактериях, предпочитающих жизнь среди металлов
Поделитесь своим компетентным мнением в комментарием
Источник:
- Сбербанк наконец-таки занялся самым важным – сменил свой логотип. И потратил на это $ 300 млн
- "Где карту делали, туда и идите": реакция на историческое обновление Сбербанка
- Какие шрифты использовались для создания некоторых известных логотипов
- Крупная ювелирная сеть подала в суд на Сбербанк из-за плагиата
- СидИ - не ПиЭсДи: когда твой маркетинг на грани
Понравилось26