СидИ - не ПиЭсДи: когда твой маркетинг на грани

Сейчас огромное количество компаний, которые занимаются разработкой логотипов, фирменного стиля и прочих вещей для бизнеса. Перед вами очень крутые работы креативщиков, созданные ими ради прикола. Как считаете, это слишком жестко или можно взять на вооружение?
1. Реп нынче в тренде
2. Запоминающееся название - это половина успеха любого бизнеса
3. Ребята, это пять!
4. Минутка черного юмора
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6. К - каламбур
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9. Лучшее место - факт
10. Филологи, сейчас будет порция заведений для вас
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15. Казалось бы, причем здесь Беларусь
16. Когда название магазина располагает к доверию
17. Ну что, какая идея вам понравилась больше всего?
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