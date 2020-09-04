FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10526 постов • 2376 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
СидИ - не ПиЭсДи: когда твой маркетинг на грани

СидИ - не ПиЭсДи: когда твой маркетинг на грани (20 фото)

Автор:
04 сентября 2020 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: бизнес   бренд   дизайн   креатив   логотип   маркетинг   прикол   юмор   
1710
20
Сейчас огромное количество компаний, которые занимаются разработкой логотипов, фирменного стиля и прочих вещей для бизнеса. Перед вами очень крутые работы креативщиков, созданные ими ради прикола. Как считаете, это слишком жестко или можно взять на вооружение?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: бизнес   бренд   дизайн   креатив   логотип   маркетинг   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ых 24 минуты назад
Работал я в компании НИПИ Н, дали задание на разработку логотипа. Был предложен такой вариант.
Работал я в компании НИПИ Н, дали задание на разработку логотипа. Был предложен такой вариант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Raush 2 минуты назад
А что, у нас есть PSD Bank...
А что, у нас есть PSD Bank...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Е-Лена 4 минуты назад
Да... ещё в эпоху компакт-дисков я придумала шутку:
Вам нечего сказать? - Так СиДите и не ДиВиДите!
)))
(правильное написание спам-фильтр не пропустил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Diesel 19 минут назад
Супер! Отличный пост!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России Маркетологи малого бизнеса и их профессиональные шедевры Маркетологи малого бизнеса и их профессиональные шедевры 20 кровожадных кружек, получив которые вы поймёте, что вы в этом доме не самый желанный гость 20 кровожадных кружек, получив которые вы поймёте, что вы в этом доме не самый желанный гость Шедевры наружной рекламы, пройти мимо которых невозможно Шедевры наружной рекламы, пройти мимо которых невозможно 20 инженерных и дизайнерских решений, которые удивляют и вызывают много вопросов 20 инженерных и дизайнерских решений, которые удивляют и вызывают много вопросов Маркетинг, нейминг, дизайн и прочая чепуха, которая заставляет улыбаться на улицах Маркетинг, нейминг, дизайн и прочая чепуха, которая заставляет улыбаться на улицах
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1005880



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
3
255
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
Что это за штука: самые странные находки
0
44
Что это за штука: самые странные находки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
NASA делится захватывающим 10 - летним замедленным видео Солнца
0
6
NASA делится захватывающим 10 - летним замедленным видео Солнца
С продажи б/у вещей на Avito предложили взимать налоги
1
51
С продажи б/у вещей на Avito предложили взимать налоги
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#кино#дтп#фотографии#германия#новинки#gif#картинки
#фото#животные#подборка#авария#фильмы#навальный#дети#природа#автомобили#комментарии
#прикол#интересно#история#актеры#разное#в мире#забавно#movienews.film#автоприкол#красота

На что жалуетесь?

Вернуться