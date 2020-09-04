СидИ - не ПиЭсДи: когда твой маркетинг на грани

Сейчас огромное количество компаний, которые занимаются разработкой логотипов, фирменного стиля и прочих вещей для бизнеса. Перед вами очень крутые работы креативщиков, созданные ими ради прикола. Как считаете, это слишком жестко или можно взять на вооружение?