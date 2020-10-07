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Голосование за звание "Народный логотип 2020 года"

Голосование за звание "Народный логотип 2020 года"

Автор:
07 октября 2020 10:59
Сообщество : Юмор
Метки: 2020   голосование   коронавирус   логотип   прикол   россия   юмор   
958
16
Текущий год подкинул нам много сюрпризов, поэтому на просторах интернета уже продолжительное время витает мысль наградить его подходящей символикой. В данном посте собраны все самые ТОПовые варианты логотипа 2020 года, главный из которых выберут пользователи Фишек!
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Какой логотип вам нравится больше?
Вариант №1. Символизирует отсутствие положительных событий

sun7-9.userapi.com

Вариант №1. Символизирует отсутствие положительных событий
Вариант №2. Помните этот ажиотаж в начале пандемии?

sun7-6.userapi.com

Вариант №2. Помните этот ажиотаж в начале пандемии?
Вариант №3. Для российской валюты 2020 год стал настоящим испытанием

sun7-7.userapi.com

Вариант №3. Для российской валюты 2020 год стал настоящим испытанием
Вариант №4. Тут все понятно без слов

sun7-8.userapi.com

Вариант №4. Тут все понятно без слов
Вариант №5. С - символизм

sun7-8.userapi.com

Вариант №5. С - символизм
Вариант №6. Есть идея сделать логотипом собаку. Как вам?

sun7-9.userapi.com

Вариант №6. Есть идея сделать логотипом собаку. Как вам?
Вариант №7. Декабрь? Под вопросом!

sun7-9.userapi.com

Вариант №7. Декабрь? Под вопросом!
Вариант №8. "На фантазию"

sun7-8.userapi.com

Вариант №8. "На фантазию"
Вариант №9. "Еще на фантазию"

sun7-8.userapi.com

Вариант №9. "Еще на фантазию"
Вариант №10. "И еще на фантазию"

sun7-7.userapi.com

Вариант №10. "И еще на фантазию"

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Метки: 2020   голосование   коронавирус   логотип   прикол   россия   юмор   
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 45 минут назад
Голосование за звание "Народный логотип 2020 года"
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43k
noName 37 минут назад
Я что то подобное предложил бы:
Я что то подобное предложил бы:
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24k
Acu900 37 минут назад
Слишком лишком оптимистично. Если оставаться все таки оптимистами, правильнее будет "Январь, Февраль, карантин,2025"

Слишком лишком оптимистично. Если оставаться все таки оптимистами, правильнее будет "Январь, Февраль, карантин,2025"
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