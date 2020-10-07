Голосование за звание "Народный логотип 2020 года"

Текущий год подкинул нам много сюрпризов, поэтому на просторах интернета уже продолжительное время витает мысль наградить его подходящей символикой. В данном посте собраны все самые ТОПовые варианты логотипа 2020 года, главный из которых выберут пользователи Фишек!

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Вариант №1. Символизирует отсутствие положительных событий 0 Источник:

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Вариант №2. Помните этот ажиотаж в начале пандемии? 0 Источник:

Вариант №3. Для российской валюты 2020 год стал настоящим испытанием 0 Источник:

Вариант №4. Тут все понятно без слов 0 Источник:

Вариант №5. С - символизм 0 Источник:

Вариант №6. Есть идея сделать логотипом собаку. Как вам? 0 Источник:

Вариант №7. Декабрь? Под вопросом! 0 Источник:

Вариант №8. "На фантазию" 0 Источник:

Вариант №9. "Еще на фантазию" 0 Источник:

Вариант №10. "И еще на фантазию" 0 Источник:

Дальше представлены работы вне конкурса. И открывает этот раздел... 0 Источник:

Перенесли олимпиаду, ага 0 Источник:

Вариант, который бы всех победил 0 Источник:

Если есть логотип, то должен быть и флаг 0 Источник: