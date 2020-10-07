Голосование за звание "Народный логотип 2020 года"

Текущий год подкинул нам много сюрпризов, поэтому на просторах интернета уже продолжительное время витает мысль наградить его подходящей символикой. В данном посте собраны все самые ТОПовые варианты логотипа 2020 года, главный из которых выберут пользователи Фишек!
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Метки: 2020 голосование коронавирус логотип прикол россия юмор
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