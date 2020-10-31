Топ 15 игр с самым крутым сюжетом

Из всех возможных источников вдохновения эстонская команда ZA/UM выбрала тот, который наиболее трудно поставить на консольные рельсы. Речь, конечно же, идет о легендарной и почти неизвестной современному геймеру Planescape: Torment. В Disco Elysium, как и в именитой RPG прошлого, ставка делается вовсе не на боевую систему (ее здесь считай нет), а на сюжет и разговоры. Шутка ли, здесь даже завязки схожи. Просто один герой очухивается в морге, а другой — в раздолбанном номере мотеля где-то у черта на рогах, предварительно побывав (сюрприз-сюрприз) на грани жизни и смерти. Ну и понеслась. Куча текстов, диалоги на добрых полчаса «ни о чем» и полнейшая свобода действий. Работа ZA/UM полна экивоков к славному прошлому одного из лучших жанров компьютерных игр. И это делает Disco Elysium одной из немногих сугубо писишных с точки зрения концепции проектов наших лет. Единственный минус для русскоязычных игроков — это отсутствие локализации.