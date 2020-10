Топ 15 игр с самым крутым сюжетом

Разница — в исполнении. The Last of Us — это полноценное, выверенное от первого до последнего кадра кину. А вот Days Gone — это типичный современный телесериал. Некоторые события там проседают, есть филлеры, но в целом история держит от первого до последнего кадра — она действительно хороша. Ну и клиффхэнгер в конце, куда уж без него.