Топ 15 игр с самым крутым сюжетом

Мы прекрасно понимаем, что «сюжетные игры» — это не только линейные истории с киношным сценарием. Поэтому, выбирая лучших, мы смотрели на игру в целом.
The Outer Worlds
И открывает его игра от трагически проданной Microsoft Obsidian Entertainment. Так уж вышло, что The Outer Worlds объединяет в себе и самые лучшие черты жанра, и все его болячки. С одной стороны, авторы не смогли придумать действительно увлекательной завязки. Но с другой, умудрились наполнить вот эту откровенно ватную и вторичную историю таким количеством интересных текстов и сюжетных перипетий, что глобальная цель «разбуди их всех» как-то уходит на второй план.
Итак, вы — самый обычный болванчик, которого после долгого сна будет полусумасшедший профессор. Разумеется, делает это он не из прилива альтруизма. Ученый хочет, чтобы вы помогли ему спасти космическую колонию. А что для этого нужно сделать? Ну, вон там в капсулах еще десяток вот таких бедолаг валяется… На этом сюжетную завязку можно и нужно забыть — лучше сосредоточиться на квестах. И вот они без пяти минут гениальны. Отличные диалоги, хорошо написанные персонажи, задачи, дневники — в этом мире цепляет буквально все. В особенности, если вы фанатеете от фантастики второй половины XX века.
Star Wars Jedi: Fallen Order
Это может показаться странным, но порой видеоигра способна нащелкать по носу не просто конкурентам, но киношникам. История Star Wars Jedi: Fallen Order — как раз такой пример. Работа Respawn Entertainment — это не просто очень хорошая приключенческая игра в стиле Dark Souls, но еще и практически полноценный эпизод именитой саги. Местами совсем не идеальный, но намного более интересный и качественный, чем вся новая трилогия Star Wars вместе взятая.
Игроку дают под управление бывшего члена ордена джедаев, который не успел стать мастером и застрял в ранге падавана. Продвижению по карьерной лестнице помешал финал «Мести ситхов» и фактическое уничтожение ордена. Однажды паренек неосмотрительно палит свою принадлежность к силе... Ну и понеслось: приключения, благая цель, интересные персонажи, интрига, хорошие (в рамках формата) диалоги — все для ценителей. В общем, как минимум с сюжетной точки зрения Fallen Order удалась. Благо у игры есть и другие достоинства. Но о них лучше прочесть вот в этой подборке.
Metro Exodus
С продолжением саги о московском метрополитене и людях, что пережили благодаря ему ядерную бомбежку, вышла очень странная фигня. Если смотреть на историю Metro Exodus с глобальной точки зрения, то получается полная фигня. Главный герой внезапно узнает, что жизнь за пределами МКАДа все-таки есть, угоняет поезд и устремляется в дальнее странствие. И вот эпизоды этого странствия — это буквально экранизация очень плохих политических анекдотов. Людоедское правительство оказывается в буквальном смысле людоедами и нелюдями, пионеры-переростки, загнанные в рабство малые народности, построившие свой быт по принципу «жили в лесу — молились колесу» селяне... Наблюдать за всем этим, говоря по правде, просто противно — еще гаже, чем смотреть выпуски новостей по государственному телевидению.
И тут бы вроде сказочке конец, но сценаристы в буквальном смысле реабилитируются, вводя в сценарий дополнительные истории. Буквально на каждом уровне, за вычетом приснопамятного бункера, действительно интересно наблюдать за жизнью NPC. 4A Games удалось очень филигранно передать бытовуху — бывшие обитатели пионерлагеря, например, разбились на две кучки, пионеров и пиратов, а население деревни не такую уж и плохое, у него просто свой взгляд на происходящее. Еще лучше вышли не связанные с глобальными событиями сюжетные вставки: свадьба двух персонажей на мчащемся в никуда поезде, история родителей Гульнары, мироощущение Барона, который, конечно, гад по умолчанию, но в потоке его речи нет-нет да проскакивают разумные мысли. И вот все эти детали в конечном счете перевешивают. Metro Exodus — это безусловно одна из главных сюжетных игр этого года, однако ее сценарий хорош в деталях, но абсолютно отвратителен с точки зрения сквозной сюжетной линии. Игра-парадокс, ей-богу.
Blacksad: Under the Skin
В нашей рецензии на Blacksad: Under the Skin мы писали, что разработчикам удалось создать великолепный трибьют всему жанру американских криминальных романов. Ну, это тех, чьи главные герои носят широкополые шляпы, курят сигары, живут в полном лжи и коррупции мире, но, несмотря на все трудности, остаются людьми и делают свое дело, попутно рискуя словит пулю в голову.
Игра от Pendulo Studios, собственно как и комиксный первоисточник, как раз про это. Джон Блэксэд — кот-детектив и он должен распутать целый клубок интриг, состоящий из то ли самоубийства, то ли убийства владельца боксерского клуба и побега его любимого ученика накануне боя за звание чемпиона. Разумеется, изначальное расследования заведет сыщика в такие дебри политики и криминала, что… Blacksad: Under the Skin — это одна из лучших игр года, пройти которую стоит всем любителям хороших криминальных историй.
Devil May Cry 5
Игры сериала Devil May Cry всегда славились среди фанатов не только своей филигранной боевой системой, сбалансированной сложностью и отличными боссами. DmC еще ценили за абсолютно безбашенные видеоролики, рассказывающие, в общем-то, довольно простую, но жутко эффектную историю. Достаточно вспомнить диалог Данте с Цербером из третьей части — вроде, и слов не слишком много, но каждое — точно в цель.
Так вот, Devil May Cry 5 от традиций не отошла. Слово в агентство приходит незнакомец, опять заваривается каша из демонов, инфернальщины, головокружительной постановки и юмора. Да, возможно, это и не самая крутая история из всех возможных, но она цельная, интересная и по-хорошему захватывающая. В век, когда сюжет в боевиках идет пунктиром, это как никогда ценно.
Days Gone
Новую игру Bend Studio нередко сравнивают с легендарной The Last of Us. Вполне справедливо. И там, и тут привычный людям мир накрылся медным тазом. По улицам некогда процветающих городов бродят толпы опасных существо, но главные монстры — это вовсе не щелкуны или фрикеры, а самые обычные люди. Именно они способны творить самую настоящую жестокость, прикрываясь доводами сомнительного толка.
Разница — в исполнении. The Last of Us — это полноценное, выверенное от первого до последнего кадра кину. А вот Days Gone — это типичный современный телесериал. Некоторые события там проседают, есть филлеры, но в целом история держит от первого до последнего кадра — она действительно хороша. Ну и клиффхэнгер в конце, куда уж без него.
Death Stranding
Хидео Кодзима (Hideo Kojima) не был бы собой, если бы не превратил Death Stranding в филиал большого кинематографа. Правда, если прежде маэстро заигрывал с популярными жанрами, то нынче ударился в откровенный арт-хаус. Его новая игра, простите за такое сравнение, — это как фестивальное кино, замаскированное под блокбастер и показанное в самом массовом кинотеатре города в самое хлебное время.
Самое удивительное, что публике такой подход нравится. Они с удовольствием скупают Death Stranding, вникают в детали истории, выполняют курьерские задания, вместе обустраивают мир — в общем, занимаются всем тем, чем хотел их увлечь Кодзима. Безусловно, назвать работу японца «новым жанром» язык не поворачивается, но он, как и прежде, гениально совместил в ней черты уже имеющихся жанров. И не прогадал.
Judgment
Если посмотреть на то, сколько раньше поклонники Yakuza ждали локализации очередной части серии, то можно было сделать вывод: большие боссы в Японии были совсем не уверены в успехе сериала среди гайдзинов. Но он — успех этот — таки настиг франшизу, и сегодня с переводом на английский язык у сериала все более-менее в порядке. Judgment — плоть от плоти известной серии. Спин-офф, рассказывающий о работе частного детектива в неблагополучном районе Токио.
Геймплейно Judgment — это смесь из упомянутой выше Yakuza, детективных квестов из цикла Phoenix Wright: Ace Attorney, мини-игр и сайд-квестов. Главный герой вынужден опрашивать свидетелей, искать доказательства, драться. Вот только главное не это. Ключевая особенность Judgment — это ее сюжет. Новые проект авторов Yakuza рассказывает захватывающую историю о бывшем адвокате, который после собственной ошибки превратился в частного сыщика и теперь разыскивает человека, который убивает бандитов. Идеальный коктейль для всех поклонников жанра. Только будьте осторожны: русской локализации в Judgment не завезли.
A Plague Tale: Innocence
Давайте посмотрим правде в глаза: современные видеоигры не так часто дают повод посмотреть на некие события глазами обычных людей. Не тренированных спецназовцев, искателей приключений или профессиональных убийц, а, скажем, плотника или сельского жителя. Да, существует такие игры, как Brothers: A Tale of Two Sons и Valiant Hearts: The Great War. Однако они — лишь капля в море. Теперь вот появилась A Plague Tale: Innocence.
В общем-то, история Innocence проста как две копейки. Есть брат и сестра. Они живут в средневековой Франции во времена чумы. Местные крысы в буквальном смысле жрут людей, но боятся света, а инквизиция — идет по следу детей. Но то, как авторы умудряются раскрыть отношения брата и сестры — наше почтение. Пройти Plague Tale стоит хотя бы из-за химии между персонажами.
Luigi's Mansion 3
Эту игру нельзя в полной мере назвать строго сюжетной, так как ее главный герой даже и говорить толком не умеет, изъясняясь лишь несколькими простыми, но крайне милыми фразами вроде «М-м-м-арио». Да и сама история довольно проста. Тем не менее, каждая минута игрового процесса пронизана небольшими, но классными моментами. Встреча с каждым новым персонажем, начало и конец уровня, победа над боссом — все это сопровождается забавными заставками на движке.
Благодаря этому Luigi's Mansion 3 лучше всего раскрывается при прохождении в гордом одиночестве без раздражающих факторов вроде просмотра сериала на фоне — чтобы полностью прочувствовать игру, нужно погрузиться в нее полностью, не отвлекаясь. А это как раз то, что отличает хорошие сюжетные тайтлы, не так ли? Если вы являетесь обладателем Nintendo Switch и цените мощное повествование в играх, то Luigi's Mansion 3 — одна из первых игр, которые стоит пройти.
GreedFall
Возможно, GreedFall не тянет на звание лучшей ролевой игры года, во многом уступая The Outer Worlds, но в сюжетной плане это, пожалуй, лучшая заявка от студии Spiders. Их игры и раньше имели вполне годные истории, но именно с GreedFall разработчики сделали качественный шаг вперед. Особенно во всем, что касается проработки сеттинга, который сочетает в себе лоу-фэнтези в духе «Ведьмака» и викторианский колониальный конфликт.
Но по-настоящему GreedFall раскрывается в деталях, являясь не просто смесью жанров, но и в целом довольно стройной историей о борьбе старого и нового, дикого и упорядоченного. Но не добра и зла, так как мораль тут серая, а мотивы фракций и отдельных персонажей диктуются не черно-белым восприятием, а взвешенной позицией, которая имеет четкое обоснование. Ах, если бы вся игра была так хороша, как ее сюжет, то цены бы ей не было!
The Sinking City
Хороших адвенчур в последнее время выходит не так уж и много, а интересных детективов — еще меньше. The Sinking City от украинцев из Frogwares вполне могла и не попасть ни в один из наших итоговых топов, если бы не сюжет и атмосфера. Итак, знакомьтесь, Чарлз Рид — частный сыщик, живущий в Америке образца 20-х годов прошлого века и желающий найти разгадку своих ночных кошмаров.
С этой целью герой приезжает в небольшой городок Окмонт. Приезжает, и с ходу влипает в череду приключений. Да, вы все верно поняли: за основу игры разработчики взяли мифологию гениального Говарда Лавкрафта (Howard Phillips Lovecraft). Рыболюди, подводный бог, давящая атмосфера безумия — всего этого у The Sinking City не отнять. А еще игра может похвастаться занимательным сюжетом и действительно интересными со сценарной точки зрения расследования. Игровой процесс же получился просто средним. В той же Sherlock Holmes: The Devil's Daughter искать преступников было интереснее. Но это совершенно не мешает попасть новой работы Frogware в нашу сегодняшнюю подборку. Игра-то вышла самобытная.
Astral Chain
Astral Chain — это как если в блендере смешали в правильных пропорциях аниме Psycho-Pass, Ergo Proxy, Ghost in the Shell и ещё с десяток культовых научно-фантастических произведений из страны Восходящего солнца. Судя по заметкам гейм-директора игры, Такахиса Таура (Takahisa Taura), сделано это было целенаправленно и с большой любовью к источникам вдохновения.
Помимо расставленных по основному сюжету отсылок к классике для насмотренного и начитанного игрока, в Astral Chain нашлось место по-хорошему безумной японщине. Ураганный экшен с необычной механикой боя чередуется с забавными мини-играми и случайными встречами. Где вы ещё за один день надерете зад двухэтажному монстру, познакомитесь с туалетной феей и соберете кучу банок в костюме пса-талисмана? Такое возможно только в Astral Chain.
Disco Elysium
Не так много в этом мире осталось видеоигры, которые напоминали бы о славном прошлом PC как игровой платформы. Большая часть сегодняшних релизов изначально рассчитаны на то, чтобы выйти сразу на нескольких платформах — пусть и с возможным перерывом в несколько месяцев или даже лет. Формально Disco Elysium уже анонсирована в версиях для PlayStation 4 и Xbox One, но сделано это скорее денег для и галочки ради. Не верите? Тогда просто попробуйте запустить эту игру и вы увидите, что…
Из всех возможных источников вдохновения эстонская команда ZA/UM выбрала тот, который наиболее трудно поставить на консольные рельсы. Речь, конечно же, идет о легендарной и почти неизвестной современному геймеру Planescape: Torment. В Disco Elysium, как и в именитой RPG прошлого, ставка делается вовсе не на боевую систему (ее здесь считай нет), а на сюжет и разговоры. Шутка ли, здесь даже завязки схожи. Просто один герой очухивается в морге, а другой — в раздолбанном номере мотеля где-то у черта на рогах, предварительно побывав (сюрприз-сюрприз) на грани жизни и смерти. Ну и понеслась. Куча текстов, диалоги на добрых полчаса «ни о чем» и полнейшая свобода действий. Работа ZA/UM полна экивоков к славному прошлому одного из лучших жанров компьютерных игр. И это делает Disco Elysium одной из немногих сугубо писишных с точки зрения концепции проектов наших лет. Единственный минус для русскоязычных игроков — это отсутствие локализации.
Life is Strange 2
Закрывает этот топ продолжение игры, которое поделило геймерскую аудиторию ровно надвое. Пока одни поносят по чем свет стоит Life is Strange 2 за отвязную леволиберальная повестку, другие — напротив — восхищаются смелостью автора. Увы, но разработчики из Dontnod Entertainment действительно собрали политическую агитки на окружающую их реальность. Совсем другое дело, насколько плохой или хорошей она оказалась.
И вот этот вопрос — предмет горячей дискуссии между фанатами и хейтерами. Давайте честно: разработчики второй LiS сделали все, чтобы в них полетели камни от консервативно настроенной публики. Тут тебе и положительные ЛГБТ-персонажи, и постоянное упоминание тирана-Трампа, и злобные реднеки — в общем, классика жанра. Даже главные герои и те наполовину мексиканцы. Но тут вот какая штука. Несмотря на откровенно черно-белую моральную карту, Life is Strange 2 — это крепко сделанная игра «про сюжет». И потому ей самое место в этом ТОПе.
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Рейтинг херня!
SOMA
ждал год пока выйдет в стиме, купил.
сказать что какой то восторг - нет. игра как игра. графоний и оптимизация страдают дико что странно для проекта которому больше года.
metro - люблю как творчество глуховского так и миры им созданные. игра - также на 1 раз ввиду своей абсолютной линейности. но проходил запоем (на графоне ультра на том же компе на котором проблемы с the outer world - fps ниже 80 не падал). Скорее советую чем нет. Атмосфера передано круто.
диско элизиум - пошел в стим отзывы читать, может и куплю. Хотя блин у меня ведьмак год стоит не запущенный даже)