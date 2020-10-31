FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Игромир 280 постов • 238 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Игромир 
Топ 15 игр с самым крутым сюжетом

Топ 15 игр с самым крутым сюжетом (31 фото + 15 видео)

Автор:
31 октября 2020 10:05
Сообщество : Игромир
Метки: видео   во что поиграть   геймер   игромир   игры   подборка   фото   
1279
31
15
Мы прекрасно понимаем, что «сюжетные игры» — это не только линейные истории с киношным сценарием. Поэтому, выбирая лучших, мы смотрели на игру в целом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: видео   во что поиграть   геймер   игромир   игры   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
190
vlasmc 3 часа назад
Серию Mass Effect явно забыли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Евгений 11 минут назад
Где Ведьмак 3?
Где Одни из нас?
Где Бог войны?
Где Horizon?
Рейтинг херня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CynepCTepBa Полчаса назад
The Evil Within
SOMA
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Arvo Laar 39 минут назад
The Lust of us. 1 часть. Классика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CynepCTepBa 47 минут назад
"Скрытая" реклама плойки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
au3 53 минуты назад
Exodus покупать теперь неплохой момент -60%. Хотя как по мне, то и 22 бакса много за часов 30 игры. Да и озвучка раздражающая ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Терапевт au3 19 минут назад
Топ 15 игр с самым крутым сюжетом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
russger Час назад
И всё новое, свежее. И правда, рекламой воняет за км.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Акакий 2 часа назад
серьезно стим пиарит the outer worlds.
ждал год пока выйдет в стиме, купил.
сказать что какой то восторг - нет. игра как игра. графоний и оптимизация страдают дико что странно для проекта которому больше года.
metro - люблю как творчество глуховского так и миры им созданные. игра - также на 1 раз ввиду своей абсолютной линейности. но проходил запоем (на графоне ультра на том же компе на котором проблемы с the outer world - fps ниже 80 не падал). Скорее советую чем нет. Атмосфера передано круто.
диско элизиум - пошел в стим отзывы читать, может и куплю. Хотя блин у меня ведьмак год стоит не запущенный даже)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео) Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео) Прятки пошли не по плану: 3 ребенка застряли между стенами Прятки пошли не по плану: 3 ребенка застряли между стенами Японский ютубер воссоздал видеоигру в реальной жизни Японский ютубер воссоздал видеоигру в реальной жизни Белый медведь и работник зоопарка поиграли через стекло вольера Белый медведь и работник зоопарка поиграли через стекло вольера Приколы девушек на пляже Приколы девушек на пляже 20 лет спустя: учёные показали, что ждёт заядлого геймера 20 лет спустя: учёные показали, что ждёт заядлого геймера
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1041710



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 возможностей увидеть течение времени воочию
1
33
20 возможностей увидеть течение времени воочию
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
0
179
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
﻿
Набирающие популярность в сообществах
15 примеров, доказывающих, что в интернете нужно держать ухо востро
0
10
15 примеров, доказывающих, что в интернете нужно держать ухо востро
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
4
78
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото)
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#россия#кино#подборка#в мире#пандемия#актеры#кот
#факты#история#интересное#СССР#авария#природа#девушки#фильм#дикая природа#красота
#юмор#прикол#люди#дтп#картинки#прикольные#дети#авто авария#китай#повезло

На что жалуетесь?

Вернуться