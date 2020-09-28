Приколы девушек на пляже

Уснуть прямо посреди дикого пляжа, на песке, с бутылкой пива в руке, да еще и в весьма неприглядном виде? Да запросто! Пьяному море по колено, а пьяной женщине тем более. Пить водку через отверстие в дыхательной трубке для плаванья? Без проблем, почему бы и нет? Это ведь весело!



Само собой, мужчины далеко не всегда спешат остановить перебравших дам сердца и предотвратить необдуманные поступки. Они зачастую сами же и делают такие фото приколы на пляже, со своими девушками. Которые позже смешат весь интернет.