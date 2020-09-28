Приколы девушек на пляже

Пьяные девушки на пляже нередко смешат сторонних наблюдателей. Особенно, если это дикий пляж без комплексов. Что же говорить о тех случаях, когда они уже навеселе и выглядят со стороны еще более забавно, чем обычно.
Пьяных девушек снимают скрытой камерой
Фото приколы пьяных девушек на пляже наглядно показывают, что выпивших дамочек ни в коем случае нельзя пускать в общественные места, чтобы они не натворили дел. А уж тем более – на пляж, где этих дел можно натворить гораздо больше.
Несомненно, в местах скопления девушек работают любители фото и видео скрытой камерой.
Несомненно, в местах скопления девушек работают любители фото и видео скрытой камерой.
Дикий пляж
Серию этих фотографий можно смело назвать дикий пляж без комплексов. Потому, что вытворяют девки на пляже на этих картинках по другому не поворачивается назвать язык.
Уснуть прямо посреди дикого пляжа, на песке, с бутылкой пива в руке, да еще и в весьма неприглядном виде? Да запросто! Пьяному море по колено, а пьяной женщине тем более. Пить водку через отверстие в дыхательной трубке для плаванья? Без проблем, почему бы и нет? Это ведь весело!
Само собой, мужчины далеко не всегда спешат остановить перебравших дам сердца и предотвратить необдуманные поступки. Они зачастую сами же и делают такие фото приколы на пляже, со своими девушками. Которые позже смешат весь интернет.
Само собой, мужчины далеко не всегда спешат остановить перебравших дам сердца и предотвратить необдуманные поступки. Они зачастую сами же и делают такие фото приколы на пляже, со своими девушками. Которые позже смешат весь интернет.
Поэтому зачастую такие фото выглядят не слишком прилично, а еще чаще – неприлично совсем. Тем не менее, именно из-за этого они смотрятся еще более смешно. А, если дамы совершают свои выходки в компании верных подруг, те всегда готовы подогреть веселье личным примером.
Курьёзные фото девушек
Тусовка на берегу с выпивкой будет событием. Там пляжные девочки вытворяют то, из-за чего все хватаются за мобильные, чтобы запечатлеть курьёзные фото девушек на пляже.
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