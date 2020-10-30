Рейтинг лучших игровых мышей: ТОП 10 по отзывам геймеров

Компьютерные игры неумолимо завоевывают популярность во всем мире. Каждый производитель девайсов для ПК стремится создать модели, которые облегчат жизнь геймера, и компьютерных мышей это тоже коснулось. В наш рейтинг вошли лучшие игровые мыши 2019-2020 года, они многофункциональны и созданы из качественных материалов.
Без хорошей игровой мыши любителю игр не обойтись – она частично заменяет взаимодействие пользователя с клавиатурой, концентрируя внимание на происходящем в игре. К тому же, специализированные девайсы имеют быстрый отклик на движения, мягкий скролл и настраиваемое разрешение. В рейтинг вошли мыши от следующих производителей:
A4Tech;
SVEN;
Logitech;
Redragon;
HyperX;
SteelSeries;
ASUS;
Razer;
A4Tech;
SVEN;
Logitech;
Redragon;
HyperX;
SteelSeries;
ASUS;
Razer;
A4Tech Bloody V7
Как и большинство подобных девайсов, эта мышь выглядит стильно во всем – от упаковки до мелких деталей. В комплектации пользователь найдет не только устройство и диск с ПО, но и тряпочку для протирки, запасные ножки, наклейки с логотипом. Корпус изготовлен из пластика с покрытием «софт тач».
Глазок сенсора надежно защищен от попадания пыли, что обеспечивает высокую точность сенсора. Проводная, но кабель плотный и крепкий, оплетен волокнами, которые не дают проводу сгибаться. Отзывчивость на высочайшем уровне, а дополнительные кнопки делают ее многофункциональной и полезной для геймеров.
Цена: от 1109 руб.
Глазок сенсора надежно защищен от попадания пыли, что обеспечивает высокую точность сенсора. Проводная, но кабель плотный и крепкий, оплетен волокнами, которые не дают проводу сгибаться. Отзывчивость на высочайшем уровне, а дополнительные кнопки делают ее многофункциональной и полезной для геймеров.
Цена: от 1109 руб.
Детальный видео обзор:
SVEN GX-990 Gaming
Дизайн оригинальный и внушительный – девайс габаритный и достаточно жесткий, несмотря на мягкое покрытие. Но вот начинка слегка отличается от большинства аналогичных игровых мышей, однако Sven GX-990 все равно заслуживает пристального внимания.
Несмотря на крупный размер и большой вес, она комфортно лежит в руке и не отвлекает на себя во время прохождения игр. Передвигается по коврику свободно, не зависая, управлять ей легко. Колесико без проблем прокручивается, но при этом потерять над ним контроль невозможно. И это все в сочетании с лояльной стоимостью делает ее особенно привлекательной для начинающих геймеров.
Стоимость: от 850 рублей.
Несмотря на крупный размер и большой вес, она комфортно лежит в руке и не отвлекает на себя во время прохождения игр. Передвигается по коврику свободно, не зависая, управлять ей легко. Колесико без проблем прокручивается, но при этом потерять над ним контроль невозможно. И это все в сочетании с лояльной стоимостью делает ее особенно привлекательной для начинающих геймеров.
Стоимость: от 850 рублей.
Более подробно смотрите на видео:
Logitech G G102 Prodigy
Компактная и лаконичная модель с идеальным соотношением цены и качества. Несмотря на позиционирование этой недорогой мыши как устройства для начинающих игроков, ее технические характеристики и параметры не хуже, чем у более продвинутых моделей.
Корпус из пластика высокого качества обладает шершавой текстурой, поэтому мышь хорошо ощущается в руках, и управлять ею очень легко. Ребристое колесико отменно взаимодействует с пальцем, а звуки клика четкие и громкие. Высокая разрешающая способность сенсора обеспечивает четкое взаимодействие между перемещением мышки и перемещением курсора.
От 1650 рублей.
Корпус из пластика высокого качества обладает шершавой текстурой, поэтому мышь хорошо ощущается в руках, и управлять ею очень легко. Ребристое колесико отменно взаимодействует с пальцем, а звуки клика четкие и громкие. Высокая разрешающая способность сенсора обеспечивает четкое взаимодействие между перемещением мышки и перемещением курсора.
От 1650 рублей.
Тестирование и отзыв владельца:
A4Tech Bloody Winner T7
Эта игровая мышь идеально подходит для игр, где важен быстрый отклик сенсора, так как у данной модели скорость рекордная – 1 миллисекунда. После установки программного обеспечения перед пользователем открывается множество возможностей отрегулировать девайс под себя.
Она имеет красивую черно-красную расцветку и несколько режимов работы, предусмотренных для разных видов игр. Металлические ножки, в отличие от пластиковых, обещают длительный срок службы девайса и стремительное скольжение. Кабель в оплетке, а в комплекте фирменные наклейки – приятные бонусы для будущего владельца.
Стоимость: от 1850 руб.
Она имеет красивую черно-красную расцветку и несколько режимов работы, предусмотренных для разных видов игр. Металлические ножки, в отличие от пластиковых, обещают длительный срок службы девайса и стремительное скольжение. Кабель в оплетке, а в комплекте фирменные наклейки – приятные бонусы для будущего владельца.
Стоимость: от 1850 руб.
Redragon Firestorm
Приятная по тактильному взаимодействию, и при этом недорогая, игровая мышь обладает характеристиками, значительно превышающими ее стоимость. Видно это сразу после покупки, когда пользователь открывает коробку. Там, помимо привычных вещей, он найдет грузики, призванные менять вес мыши под потребности владельца.
На боковой панели расположено 12 кнопок, каждую из которых можно настроить. Располагаются они под разными углами, чтобы игрок на ощупь мог найти необходимую. Подсветка меняется, причем можно связывать цвет с определенными настройками сенсора. Длинный удобный кабель традиционно обвит прочным волокном.
От 2190 рублей.
На боковой панели расположено 12 кнопок, каждую из которых можно настроить. Располагаются они под разными углами, чтобы игрок на ощупь мог найти необходимую. Подсветка меняется, причем можно связывать цвет с определенными настройками сенсора. Длинный удобный кабель традиционно обвит прочным волокном.
От 2190 рублей.
Распаковка, тестирование и видео обзор:
Logitech G Gaming Mouse G300s
Глубокий черный цвет без каких-либо вставок пластика в сочетании с покрытием «софт тач» определенно выделяются для тех пользователей, кто особое внимание уделяет внешнему виду девайса и любит классику. Боковые вставки прибавляют модели эргономичности и удобства при активном использовании.
Сенсор работает без нареканий. Причем для нее вовсе не обязательно покупать коврик, так как она не менее хорошо работает на «голой» поверхности стола. Производители обещают, что даже при активной эксплуатации тефлоновых ножек хватит почти на три сотни километров перемещений.
Цена: от 2500 рублей.
Сенсор работает без нареканий. Причем для нее вовсе не обязательно покупать коврик, так как она не менее хорошо работает на «голой» поверхности стола. Производители обещают, что даже при активной эксплуатации тефлоновых ножек хватит почти на три сотни километров перемещений.
Цена: от 2500 рублей.
Тестирование и отзыв владельца:
HyperX Pulsefire FPS Pro
Одна из лучших игровых мышей со встроенной памятью и RGB-подсветкой. Удобный дизайн с текстурными боковыми захватами дает полностью чувствовать и контролировать работу. На корпусе расположено 6 кнопок, которые настраиваются и программируются. Подсветка регулируется под выбранное значение DPI.
Все кнопки расположены так, что пользователь обязательно отметит удобство их переключения во время гейминга. Софт интуитивно понятный. Длинный кабель не мешает игровому процессу, а оплетка бережет кабель от поломок.
От 4290 рублей.
Все кнопки расположены так, что пользователь обязательно отметит удобство их переключения во время гейминга. Софт интуитивно понятный. Длинный кабель не мешает игровому процессу, а оплетка бережет кабель от поломок.
От 4290 рублей.
SteelSeries Rival 100
Далеко не у каждого производителя игровых мышей можно найти такую широкую цветовую палитру, как у SteelSeries. Многие геймеры оценили яркие расцветки и лаконичный дизайн Rival 100. Несмотря на минимальную комплектацию, характеристики мыши с лихвой окупают этот недостаток.
Она имеет монолитную форму – кнопки не выделяются на корпусе. Поверхность глянцевая, но при этом устойчивая к появлению царапин и отпечатков пальцев. Отлично работает как на коврике, так и на поверхности стола. Но у этой модели тефлоновые ножки немного капризные, поэтому пользоваться ковриком предпочтительнее. Элементы управления довольно жесткие, сделано это для того, чтобы избежать случайных нажатий во время игры.
От 3050 рублей.
Она имеет монолитную форму – кнопки не выделяются на корпусе. Поверхность глянцевая, но при этом устойчивая к появлению царапин и отпечатков пальцев. Отлично работает как на коврике, так и на поверхности стола. Но у этой модели тефлоновые ножки немного капризные, поэтому пользоваться ковриком предпочтительнее. Элементы управления довольно жесткие, сделано это для того, чтобы избежать случайных нажатий во время игры.
От 3050 рублей.
ASUS ROG GX860 Buzzard
В создании этой мыши участвовали профессиональные геймеры и инженеры, что определенно сказалось на ее высоком качестве. Черный матовый цвет корпуса исключает появление пятен и порчу внешнего вида девайса. Размеры усредненные, а значит подойдут большинству пользователей.
Задняя часть довольно приподнята для комфортного расположения кисти. Внешний вид классический, без изощрений и необычных дизайнерских решений. Кнопки, как сбоку, так и на корпусе ощущаются легко, нажимаются без проблем и мягко, не проваливаясь в корпус. Резиновые вставки на корпусе дают лучше прочувствовать девайс и эффективнее им управлять.
Стоимость: от 2900 рублей.
Задняя часть довольно приподнята для комфортного расположения кисти. Внешний вид классический, без изощрений и необычных дизайнерских решений. Кнопки, как сбоку, так и на корпусе ощущаются легко, нажимаются без проблем и мягко, не проваливаясь в корпус. Резиновые вставки на корпусе дают лучше прочувствовать девайс и эффективнее им управлять.
Стоимость: от 2900 рублей.
Razer DeathAdder Elite Black
Высокий коэффициент сцепления этой игровой мыши с рукой происходит за счет покрытия корпуса – он матовый, но не шероховатый, а гладкий. При этом она не выскальзывает, не выпадает и обеспечивает комфортную эксплуатацию на протяжении долгого времени.
Прорезиненное колесо прокрутки работает плавно, но не тихо. Нажатия мягкие, но при этом уверенные. Ножки у модели расположены не совсем обычным способом – не сзади по бокам, а спереди и сзади широкими полосами. Поэтому скольжение отменное, да и обещают ножки служить долго. Качество отслеживания траектории перемещения курсора на порядок выше, чем у большинства моделей этого же ценового сегмента.
Цена: от 6700 рублей.
Прорезиненное колесо прокрутки работает плавно, но не тихо. Нажатия мягкие, но при этом уверенные. Ножки у модели расположены не совсем обычным способом – не сзади по бокам, а спереди и сзади широкими полосами. Поэтому скольжение отменное, да и обещают ножки служить долго. Качество отслеживания траектории перемещения курсора на порядок выше, чем у большинства моделей этого же ценового сегмента.
Цена: от 6700 рублей.
Самая дешевая: Oklick 775G ICE CLAW
Недорогая, но весьма стильная игровая мышь, характеристики которой можно обозначить как средние. Что не удивительно, учитывая её стоимость – 599 рублей. Корпус изготовлен из глянцевого пластика, но для удобства производитель установил на поверхности крупные вставки с покрытием «софт тач».
Разрешение сенсора 2400 dpi весьма внушительное для этого ценового сегмента. Неплохо работает, подключается к ПК с помощью прочного кабеля, практически не издает шума во время работы.
Цена от 599 рублей.
Разрешение сенсора 2400 dpi весьма внушительное для этого ценового сегмента. Неплохо работает, подключается к ПК с помощью прочного кабеля, практически не издает шума во время работы.
Цена от 599 рублей.
Беспроводная: A4Tech Bloody R8
Лучшая беспроводная игровая мышь со смелым дерзким дизайном, который по достоинству оценят многие. В отличие от большинства игровых девайсов, работает не от кабеля, а от встроенного аккумулятора. И вопреки популярному мнению, беспроводная технология никак не сказывается на качестве работы.
Аккумулятора хватает примерно на 20 часов автономной работы, после чего устройство надо подзарядить. 7 кнопок, каждая из которых подлежит персональной настройке и программированию. Подходит как правшам, так и левшам.
От 2590 рублей.
Аккумулятора хватает примерно на 20 часов автономной работы, после чего устройство надо подзарядить. 7 кнопок, каждая из которых подлежит персональной настройке и программированию. Подходит как правшам, так и левшам.
От 2590 рублей.
Недорогая с алиэкспресс: Imice Dark Knight X7 Gaming
Игровая мышь с алиэкспресс которая отлично сидит в руке, мягко подсвечивается, а клики и нажатия колесика не сильно слышны. Достаточно легкая, а в сочетании с удобной формой позволяет игроку не переживать, что рука устанет или заболит.
4 режима разрешения и 7 кнопок выгодно дополняют ту бюджетную, но неплохую модель. Кабель традиционно защищен от внешнего воздействия.
Цена от 420 рублей.
4 режима разрешения и 7 кнопок выгодно дополняют ту бюджетную, но неплохую модель. Кабель традиционно защищен от внешнего воздействия.
Цена от 420 рублей.
Профессиональная: Logitech G G502 Proteus Spectrum
Популярная и востребованная модель игровой мыши у профессиональных геймеров. Небольшой вес 121 грамм легко увеличивается при помощи грузиков, которые есть в комплекте, до 168 грамм. У мыши угловатый дизайн с множеством элементов управления. Поверхность покрыта разными материалами: часть «софт тач», часть полиуретановых накладок. Это обеспечивает хороший коэффициент сцепления.
Дополнительные кнопки работают исправно и точно, но из-за глянцевого покрытия притягивают пыль и склонны к появлению отпечатков от пальцев. Поэтому производитель снабдил комплектацию специальной тряпочкой. Ножек 6, причем они разного размера и формы. Но именно благодаря этому девайс скользит по коврику, как по маслу.
Стоимость: от 5600 рублей.
Дополнительные кнопки работают исправно и точно, но из-за глянцевого покрытия притягивают пыль и склонны к появлению отпечатков от пальцев. Поэтому производитель снабдил комплектацию специальной тряпочкой. Ножек 6, причем они разного размера и формы. Но именно благодаря этому девайс скользит по коврику, как по маслу.
Стоимость: от 5600 рублей.
8 полезных советов по выбору лучшей мышки:
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