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Рейтинг лучших игровых мышей: ТОП 10 по отзывам геймеров

Рейтинг лучших игровых мышей: ТОП 10 по отзывам геймеров (14 фото + 14 видео)

Автор:
30 октября 2020 09:39
Сообщество : Игромир
Метки: видео   геймер   игры   компьютерная мышка   мышь   топ   фото   
302
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14
Компьютерные игры неумолимо завоевывают популярность во всем мире. Каждый производитель девайсов для ПК стремится создать модели, которые облегчат жизнь геймера, и компьютерных мышей это тоже коснулось. В наш рейтинг вошли лучшие игровые мыши 2019-2020 года, они многофункциональны и созданы из качественных материалов.

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Метки: видео   геймер   игры   компьютерная мышка   мышь   топ   фото   
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Тёплый Ламповый Час назад
Что-то ТОП совсем не торт. Половина - Китайская, одноразовая ерунда.
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1k
Vitamin Полчаса назад
ЛогиТеч 102 ребенку покупал. Через полгода стала дребезжать ЛКМ. По инструкциям из инета разобрал, снял крышку микрика, не разирая нулевкой обработал контакты. Пока пару месяцев работает нормально)
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11k
Андрей Дядя Час назад
Razer DeathAdder Elite Black цена от 6700 .... у меня Razer DeathAdder клон. куплен с алиэкспресса 2 года назад за 1200 руб. примерно. собран на том же заводе с тех же запчастей. за 2 года эксплуатации полет нормальный.
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