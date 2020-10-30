Рейтинг лучших игровых мышей: ТОП 10 по отзывам геймеров

Высокий коэффициент сцепления этой игровой мыши с рукой происходит за счет покрытия корпуса – он матовый, но не шероховатый, а гладкий. При этом она не выскальзывает, не выпадает и обеспечивает комфортную эксплуатацию на протяжении долгого времени.



Прорезиненное колесо прокрутки работает плавно, но не тихо. Нажатия мягкие, но при этом уверенные. Ножки у модели расположены не совсем обычным способом – не сзади по бокам, а спереди и сзади широкими полосами. Поэтому скольжение отменное, да и обещают ножки служить долго. Качество отслеживания траектории перемещения курсора на порядок выше, чем у большинства моделей этого же ценового сегмента.



Цена: от 6700 рублей.