Игроки используют картошку, чтобы играть в "Doom"

Парень поведал, что изначально хотел пройти DOOM на компьютере Raspberry Pi Zero, однако энергии от клубней не хватало и она не являлась стабильным источником тока. Тогда он принял решение подключить к ним простой калькулятор.



Эксперимент продлился порядка недели. Молодому человеку пришлось разрезать клубни на 770 кусков и соединить их при помощи гвоздей, проводов и монет. Правда, в процессе картофель начал портиться и от него дурно пахло. Теперь же блогеру предстоит разбирать всю самодельную конструкцию. Он отметил, что его ждет "веселая ночка".