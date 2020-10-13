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Игроки используют картошку, чтобы играть в "Doom"

Игроки используют картошку, чтобы играть в "Doom" (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 08:58
Сообщество : Игромир
Метки: doom   видео   забавно   игры   картошка   клубни картофеля   фото   
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Блогер сумел адаптировать шутер к устройству, которое питалось электричеством, получаемым от соединенных в цепочку клубней картофеля.

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Метки: doom   видео   забавно   игры   картошка   клубни картофеля   фото   
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7  комментариев
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465
neo 3 часа назад
"Microsoft получит права на такие компьютерные игры, как The Elder Scrolls, Fallout, Quake и DOOM" ...
Хорошие БЫЛИ игрушки((
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7k
vit Час назад
Ого как много игроков.
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977
Vovan Petroff 2 часа назад
Да видели мы.
Да видели мы.
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1k
barbos Vovan Petroff Час назад
Василий Иванович с коллегами, используя картошку, играет в StarCraft.
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4k
Монька 3 часа назад
Вообще-то уже купили
https://delo.ua/business/kompanija-microsoft-kupila-za-75-mlrd-bethesda-373119/https://delo.ua/business/kompanija-microsoft-kupila-za-75-mlrd-bethesda-373119/
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27k
BuG 3 часа назад
У меня плохие предчувствия от этой покупки.
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