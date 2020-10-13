Игроки используют картошку, чтобы играть в "Doom"

Блогер сумел адаптировать шутер к устройству, которое питалось электричеством, получаемым от соединенных в цепочку клубней картофеля.
Молодой человек запустил оригинальную игру DOOM на калькуляторе, используя для его питание полученное от картофеля электричество. В Сети он рассказал, как проходил процесс подготовки к этому.
Блогер сумел адаптировать шутер к устройству, которое питалось электричеством, получаемым от соединенных в цепочку клубней картофеля. В кадре герой показывает интерфейс оригинальной игры, выпущенной в 1993 году. Калькулятор имеет модель TI-84 Plus. Управление происходило при помощи кнопок.
Парень поведал, что изначально хотел пройти DOOM на компьютере Raspberry Pi Zero, однако энергии от клубней не хватало и она не являлась стабильным источником тока. Тогда он принял решение подключить к ним простой калькулятор.
Эксперимент продлился порядка недели. Молодому человеку пришлось разрезать клубни на 770 кусков и соединить их при помощи гвоздей, проводов и монет. Правда, в процессе картофель начал портиться и от него дурно пахло. Теперь же блогеру предстоит разбирать всю самодельную конструкцию. Он отметил, что его ждет "веселая ночка".
Эксперимент продлился порядка недели. Молодому человеку пришлось разрезать клубни на 770 кусков и соединить их при помощи гвоздей, проводов и монет. Правда, в процессе картофель начал портиться и от него дурно пахло. Теперь же блогеру предстоит разбирать всю самодельную конструкцию. Он отметил, что его ждет "веселая ночка".
Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft намерена приобрести ZeniMax Media. Это материнская компания одного из крупнейших разработчиков и издателей компьютерных игр - Bethesda Softworks.
Покупка обойдется Microsoft в 7,5 миллиарда долларов. Всего компания Билла Гейтса получит издательства и студии разработки компьютерных игр по всему миру. Сейчас в них работают примерно 2,3 тысячи сотрудников. Кроме того, Microsoft получит права на такие компьютерные игры, как The Elder Scrolls, Fallout, Quake и DOOM.
Покупка обойдется Microsoft в 7,5 миллиарда долларов. Всего компания Билла Гейтса получит издательства и студии разработки компьютерных игр по всему миру. Сейчас в них работают примерно 2,3 тысячи сотрудников. Кроме того, Microsoft получит права на такие компьютерные игры, как The Elder Scrolls, Fallout, Quake и DOOM.
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