Нейросеть показала, как играли в снежки 124 года назад

Над обновлённой версией картины поработал житель Барселоны Жоаким Кампа, который разместил результат своей работы в Твиттере 30 сентября. За неделю фильм посмотрели более 7 миллионов человек!



Феномен такого успеха прост, ведь фильм пронизан радостью простой забаве и детской весёлостью взрослых. А ещё он подогревает наше нетерпеливое ожидание снежной поры.



С момента съёмок фильма прошло 124 года, а мы по-прежнему лепим замёрзшими руками снежки и поджидаем девчонок у школьных ворот. И постоянство таких вещей не может не радовать.