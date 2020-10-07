Нейросеть показала, как играли в снежки 124 года назад

Был возвращён к жизни и раскрашен специально для аудитории 21-го века чёрно-белый фильм с играющими в снежки во Франции в 1896 году мужчинами и женщинами.
Ещё в далёком 1896 году родоначальники кинематографа братья Огюст и Луи Люмьер показали немой чёрно-белый короткометражный фильм о любимом развлечении в зимнюю пору — «Игра в снежки». Картина была включена в различные сборники о становлении кинематографа и стала очередным шедевром талантливых кино-братьев. И сегодня, 124 года спустя, она появилась в цвете!
Благодаря колоризации и улучшенному качеству она снова находит своего зрителя, позволяя разглядеть даже улыбающиеся лица актёров и заразиться их весельем. И глядя на эту картину понимаешь, что прежние игры в снежки были настоящей снежной битвой!
Для начала предлагаем вам взглянуть на оригинальную версию картины
Фильм длиною в 49 секунд сумел передать целостный сюжет и весёлую атмосферу игры и беззаботности, в которой когда-то был, а может, ещё будет каждый из нас.
Велосипедист попадает в эпицентр снежной битвы
По сюжету фильма люди весело играют в снежки. Проезжающий мимо велосипедист попадает под обстрел и, теряя шапку, падает с велосипеда. Пока герой сопротивляется граду снежков и пытается встать, один из игроков поднимает велосипед. Увидев это, герой забирает велосипед и, забыв о шапке, бросается в сторону, противоположную той, куда направлялся.
Зрителю не составляет труда уловить настроение картины. Однако с появлением технически улучшенной версии фильма нашему взору открываются детали, позволяющие ещё глубже погрузиться в атмосферу, созданную братьями Люмьер.
Зрителю не составляет труда уловить настроение картины. Однако с появлением технически улучшенной версии фильма нашему взору открываются детали, позволяющие ещё глубже погрузиться в атмосферу, созданную братьями Люмьер.
А вот раскрашенная версия картины, полюбившаяся пользователям сети
Над обновлённой версией картины поработал житель Барселоны Жоаким Кампа, который разместил результат своей работы в Твиттере 30 сентября. За неделю фильм посмотрели более 7 миллионов человек!
Феномен такого успеха прост, ведь фильм пронизан радостью простой забаве и детской весёлостью взрослых. А ещё он подогревает наше нетерпеливое ожидание снежной поры.
С момента съёмок фильма прошло 124 года, а мы по-прежнему лепим замёрзшими руками снежки и поджидаем девчонок у школьных ворот. И постоянство таких вещей не может не радовать.
Феномен такого успеха прост, ведь фильм пронизан радостью простой забаве и детской весёлостью взрослых. А ещё он подогревает наше нетерпеливое ожидание снежной поры.
С момента съёмок фильма прошло 124 года, а мы по-прежнему лепим замёрзшими руками снежки и поджидаем девчонок у школьных ворот. И постоянство таких вещей не может не радовать.
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