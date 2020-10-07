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Нейросеть показала, как играли в снежки 124 года назад

Нейросеть показала, как играли в снежки 124 года назад (3 фото + 2 видео)

Автор:
07 октября 2020 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: в цвете   видео   забавно   игры   люди   нейросеть   снежки   фото   
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Был возвращён к жизни и раскрашен специально для аудитории 21-го века чёрно-белый фильм с играющими в снежки во Франции в 1896 году мужчинами и женщинами.

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Метки: в цвете   видео   забавно   игры   люди   нейросеть   снежки   фото   
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4  комментария
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491
Злодей 2 часа назад
Крутая штука эта нейросеть.
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Chocolate Jesus Минуту назад
власепедисту в репейник накидали))
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32k
AGM 21 минуту назад
у месье там чуть велик под шумок не подрезали. ему пришлось сваливать быстрее, даже шапку потерял.
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