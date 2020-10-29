Жареная картошка, буханка хлеба и компот: 20 фото чем кормили студентов, рабочих заводов и военных в советских столовых

Самое прекрасное время жизни, чтобы заработать проблемы с желудком – это молодость, студенческие годы. Лично я так и поступил, воспользовавшись этим временем по полной: сосиски, бутерброды,...