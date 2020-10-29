Жареная картошка, буханка хлеба и компот: 20 фото чем кормили студентов, рабочих заводов и военных в советских столовых

Что ели молодёжь и студенты

У студентов СССР было 2 варианта питания: в студенческих столовых и на свой выбор. И если в столовых нужно было платить фиксированную цену за комплексные обеды, то покупая еду самостоятельно, можно было сэкономить.

Начнём с обедов в студенческих столовых. За 30-40 коп. можно было купить суп, пюре с подливой и кусок хлеба. Если в кошельке было больше денег, то студент в придачу к пюрешке покупал котлету, сметану и на десерт компот с пирожком.

За такое изобилие молодёжь платила от 80 коп. до 1 руб. В столовой также можно было купить сосиску в тесте. Стоила она от 14 до 17 коп.