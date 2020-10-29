Жареная картошка, буханка хлеба и компот: 20 фото чем кормили студентов, рабочих заводов и военных в советских столовых

Самое прекрасное время жизни, чтобы заработать проблемы с желудком – это молодость, студенческие годы. Лично я так и поступил, воспользовавшись этим временем по полной: сосиски, бутерброды, жареная картошка, «Мивина» и пельмени – таким был мой рацион во время учёбы.
А как питались разные категории граждан в СССР?
Что ели молодёжь и студенты
У студентов СССР было 2 варианта питания: в студенческих столовых и на свой выбор. И если в столовых нужно было платить фиксированную цену за комплексные обеды, то покупая еду самостоятельно, можно было сэкономить.
Начнём с обедов в студенческих столовых. За 30-40 коп. можно было купить суп, пюре с подливой и кусок хлеба. Если в кошельке было больше денег, то студент в придачу к пюрешке покупал котлету, сметану и на десерт компот с пирожком.
За такое изобилие молодёжь платила от 80 коп. до 1 руб. В столовой также можно было купить сосиску в тесте. Стоила она от 14 до 17 коп.
Обед примерно такой же, как и сегодня.
Если студенты питались самостоятельно, то популярным блюдом была жареная картошка, которую жарили на сале (это верх роскоши), на сливочном или подсолнечном масле.
К картошке в комплект шёл чай с вареньем, которое обычно присылали родители. Если чая не было, то просто брали кипяток и болтали его с вареньем.
Молодежь очень любила газированную воду (кадр из фильма «Операция «Ы»).
Вареники и пельмени – любимая быстрая еда студентов.
Кафе-автомат в Московском энергетическом институте. Кофе тоже был популярен.
Что ели рабочие заводов и крестьяне в полях
Рабочий класс тратил много сил и энергии на своих рабочих местах. Поэтому и восполнять их нужно было в таком же объёме.
Крестьяне в поля брали с собой буханку хлеба, домашнее молоко, яйца, мясо, картошку и зелень. А в качестве десерта были домашние пирожки или пироги.
Рабочим заводов не нужно было всё это готовить, поскольку заводские столовые предлагали на выбор широкий рацион по меню:
- Салаты (капуста квашеная, капуста с сахаром и уксусом, тёртая свёкла или морковь со сметаной).
- Горячие блюда (борщ, суп, щи).
- Вторые блюда (котлеты, яйцо с майонезом, бифштекс, шницель, отварная курица, жареный хек или минтай, макароны, пюре, перловая каша, рис).
- Напитки (чай, кофе, кисель, сок, компот из сухофруктов).
- Хлеб (чёрный или белый – 2-3 куска).
- Сметана (она была отдельным блюдом и подавалась в стакане).
А ещё порции часто не докладывали, поэтому в столовых стояли контрольные весы, чтобы рабочие могли проверять вес блюда.
Что ели военные на службе
О том, как кормили солдат на службе, ходят разные воспоминания. Одни солдаты рассказывали, что поправились на 5 кг за полгода, а другие говорили, что вышли на дембель чуть ли не дистрофиками.
Что же ели солдаты? Возьмём для примера рацион, который был одобрен Правительством в 1990 г. (не сильно отличается от более ранних) для сухопутных войск.
Например, примерное меню солдат на день выглядело так:
- завтрак – перловка с мясным гуляшом, чай с сахаром и масло с хлебом;
- обед – борщ на бульоне из мяса, гречка с мясом, салат из солёных помидоров, хлеб и компот;
- ужин – пюре с жареной рыбой, хлеб, масло, чай и сахар.
Мясо можно было заменить мясными консервами, а рыбу – рыбными консервами.
Поскольку суточная норма хлеба была больше положенного, его выкладывали не каждому солдату, а в общую тарелку, чтобы каждый брал столько, сколько нужно ему.
А что ели обычные люди у себя дома
После голодных военных и послевоенных лет люди хотели жить хорошо и не просто добывать пропитание, а кушать вкусные блюда.
Поэтому несмотря на дефицит на прилавках магазинов, советские люди выкручивались и превращали домашнюю кулинарию в целое искусство. Также действовала целая стратегия по добыванию дефицитных продуктов, чтобы удивить ими гостей.
Обычные рядовые граждане не питались дома изысканной едой. Они ели макароны, каши, сосиски, яйца, супы и борщи. В общем, их рацион не сильно отличался от меню современных граждан.
На сладкое в ход шли ванильные сушки, поскольку баранки почему-то были редкостью на полках магазина. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о закатках личного производства (солёные огурчики, помидорчики, варенья, компоты и т. д.).
Обычное советское застолье.
Но на праздники ситуация выглядела несколько иначе: салат оливье с венгерским горошком, но не с мясом, а с варёнкой. Следующие гвозди программы: селёдка под шубой, запечённая курица и «Наполеон» собственного изготовления с заварным кремом.
Оливье. С мясом его тоже делали, но редко.
Селёдка под шубой – символ новогоднего стола.
Целая запечённая курица
Домашний «Наполеон».
Домашние закрутки очень выручали зимой.
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Самое прекрасное время жизни, чтобы заработать проблемы с желудком – это молодость, студенческие годы. Лично я так и поступил, воспользовавшись этим временем по полной: сосиски, бутерброды,...
А так же делали котлеты, бефстроганофф и гуляши с мясом. Забыл автор про рыбу. совсем забыл. Гуляш с мясом, кстати, и вкусно и экономически выгодно. И в столовках его часто делали. Голую подливку к пюрешке даже в студенческих столовых не подавали. Хоть два кусочка мяска, но там плавали.
А поварихи были толстые и неопрятные тетки , от которых несло за версту подгорелой пшеной кашей .
Да , еще плакаты , типа "Хлеба к обеду вмеру бери .." , "Поел - убери за собой !" и прочая лабуда .
И где , кстати , сегодня имеется предприятие , работающее в три смены ?
у нас и сейчас люксус.