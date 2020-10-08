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Уголок довоенного СССР в квартире коллекционера

Уголок довоенного СССР в квартире коллекционера (17 фото)

Автор:
08 октября 2020 18:21
Сообщество : СССР
Метки: СССР   винтаж   искусство   квартира   коллекционер   коллекция   музей   
1874
17
Здесь столько удивительных экспонатов, что хватило бы на полноценный музей. А на деле - частное собрание редкостей, сохравнившихся с начала ХХ века.
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Метки: СССР   винтаж   искусство   квартира   коллекционер   коллекция   музей   
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11  комментариев
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1k
Миклухо Поклал Час назад
Посмешил ковер с изображением Ленина на полу. Это чтобы хозяева и гости ходили по лику святого вождя и ноги об него вытирали?
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16k
Феникс 10 минут назад
Есть такое понятие - вампука.

Выражение, обозначающее трафаретные, шаблонные, исключительно банальные и нелепые ходы в оперных постановках, а также сами оперы, написанные по подобным шаблонам.

Вот это классический пример.
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2k
Schumacher 12 минут назад
музейщику минус за Ленина. а так интересные фото..
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2k
Schumacher 15 минут назад
Комментарий к фото
это на стену ковер, за то что он на полу могли и расстрелять...
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−4
Lopux 19 минут назад
Красава.
Мне понравилось
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70
Анатолий 46 минут назад
Супер!!!
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63k
TapokSudby Час назад
Вот бы сходить туда на экскурсию! Есть на что посмотреть!
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19k
Франц Лефорт 2 часа назад
Пулеметик то лучше к окошку развернуть.
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31k
kalinser Франц Лефорт 54 минуты назад
Пулеметик тыс.15-20 американских денег стоит...
Его лучше в сейф убрать!
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