Уголок довоенного СССР в квартире коллекционера

Здесь столько удивительных экспонатов, что хватило бы на полноценный музей. А на деле - частное собрание редкостей, сохравнившихся с начала ХХ века.
Всё это замечательное собрание размещено в жилом доме на Петроградской стороне, и может показаться почти нетронутым уголком Петрограда-Ленинграда.
Но на самом деле весь интерьер просторной квартиры оформлен около 10 лет назад. Только паркет лежит тут уже столетие.
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Собственник коллекции и создательй этой квартирной экспозиции, посвященной агитационному декоративно-прикладному искусству советских времен, - коллекционер Сергей Бобовников.
"Помесь стимпанка с винтажом и иронией. Изумительно", - отзываются о собрании те, кому довелось тут побывать.
Сам дом тоже не простой: в свое время здесь жили Дмитрий Шостакович и председатель Ленсовета Григорий Зиновьев...
Понятно, что всё представленное здесь - предметы быта не рядовых строителей коммунизма, а руководящих работников.
И часть обстановки использовалась еще в царские времена, а потом успела послужить большевикам.
Ленинградец Сергей Бобовников с детства увлекся историей и старинными вещами. Сначала относил свои находки в музей, а потом выучился на реставратора и совместил профессию с хобби.
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Выражение, обозначающее трафаретные, шаблонные, исключительно банальные и нелепые ходы в оперных постановках, а также сами оперы, написанные по подобным шаблонам.
Вот это классический пример.
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Его лучше в сейф убрать!