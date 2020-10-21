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Купание бенгальского тигра в зоопарке попало на видео

Купание бенгальского тигра в зоопарке попало на видео (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 16:56
Сообщество : Животные
Метки: вольер   животные   зоопарк   питание   тигр   хищник   
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У тигра Барсика, живущего в частном зоопарке "Лимпопо", длинная и грустная история. Но самое главное, что сейчас с ним всё в порядке!

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Метки: вольер   животные   зоопарк   питание   тигр   хищник   
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1k
zenon Час назад
На этом сайте, возможно, был ролик про одного нагличанина, который выкормил тигра. И он у него жил около пяти лет, и был очень скромным тигром. Но соседи всё боялись и пришлось его отправить в Индию. Через несколько лет этот британец решил проведать мясоеда и поехал к нему в гости. Индийцы индийские отговаривали его от встречи, мол он тебя забыл и может поранить. Но тот таки вошёл за ограду заповедника. И тут навстречу ему вырвался млекопитающий и бросился на него. Сбил его с ног и начал облизывать, а язык у него рашпиль. Наконец человек поднялся и тигра положила ему верхние конечности на плечи и свою голову положила на его голову. Тигра была выше родителя на полметра. Как он себе голову не скрутил, когда показал папаше, что он его не забыл и очень любит. Некоторые индийцы плакали, когда увидели такое. Но не пели и не танцевали - это очень удивительно!
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11k
Oleg 13 минут назад
Видео посвещено людям "мойТелефонСнимаетКакФотоаппарат"...
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31k
Nefrion Полчаса назад
Ссылка coub.com
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2k
Fatima Habiba Час назад
Какой хороший котик...А моих барсиков хрен запихнёшь в воду - располосуют
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