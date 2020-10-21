Купание бенгальского тигра в зоопарке попало на видео

Долгих девять лет Барсик жил в придорожном комплексе. За несколькими оградами, с хорошим питанием зверь привлекал постояльцев и приносил прибыль хозяевам.



"Прославился" тигр в 2013 году, когда пьяный дальнобойщик перелез через одну из оград и пытался расшевелить животное. Не придумал он ничего умнее, чем пинать хищника собственной ногой. Барсик хоть и спокойный, сытый зверь, но такого отношения к себе не стерпел и сильно разодрал пьяному мужчине ногу. Дальнобойщика госпитализировали, но от потери крови он скончался. В те годы эта история была на слуху. В какой-то момент тигра даже предлагали усыпить, но в полиции просмотрели записи видеокамер и заявили, что животное не виновато в этом происшествии.



В 2019 году условия содержания тигра всё-таки признали ненадлежащими и отправили его подальше от трассы – в Старооскольский зоопарк. Там ему обещали хороший уход, большой вольер и тигрицу в подружки. На заметку: в день Барсик лопает не менее 10 кг говядины и его содержание в месяц обходится более 100 тыс рублей.