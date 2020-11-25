Журналисты нашли еще одну "дочь" Путина

Личная жизнь президента не дает покоя многим. Издание "Проект" провело масштабную работу и утверждает, что у ВВП есть еще один ребенок, который очень-очень похож на своего папу.
Президент РФ - личность довольно закрытая. С некоторых пор информация о его приватной жизни, близких и родных, стала секретной, а любые всплывающие подробности об этом скорее имеют статус домыслов, нежели фактов.
Впрочем, о наличии двух дочерей ВВП не скрывает. Есть у главы России и внуки - правда, это, пожалуй, и вся информация о родных, которую президент когда-либо озвучивал сам.
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На сайте беглого банкира нашли ранние фото дочерей Путина
Время от времени в Сети появляются фото или информация о детях Владимира Владимировича. Иногда она даже правдива. Журналисты издания "Проект" утверждают, что помимо общеизвестных Катерины и Марии у президента есть еще одна дочь от петербурженки Светланы Кривоногих.
В опубликованном ими материале подробно рассказывается, как родившаяся в бедной семье и подрабатывающая в юности уборщицей Светлана в одночасье попала в категорию питерской элиты, внезапно переселившись из коммуналки на Гороховой улице в престижный дом на Каменном острове.
В комплексе на 2-й Березовой аллее попасть "с улицы" было просто невозможно - жилье там стоило как чугунный мост, и среди соседей Кривоногих оказались, как утверждают журналисты издания "Проект" "спарринг-партнеры Путина по дзюдо Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг, товарищи президента по дачному кооперативу «Озеро» Юрий Ковальчук, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин и Николай Шамалов". Выпускнице кафедры международных экономических отношений университета экономики и финансов получить диплом в 2000 году и практически сразу переехать в элитное жилье было бы практически невозможно, будь она обычной петербурженкой, чей отец рано умер, а мать работала маляром. Но не Светлане.
Дом, в котором в коммуналке жила Светлана до ее переезда в элитное жилье
Бывшие соседи по улице Гороховой утверждают, что у девушки в то время был влиятельный поклонник. Как бы то ни было, журналисты утверждают, что Светлана практически сразу по окончанию вуза, стала акционером нескольких банков, в том числе быстро растущего петербургского банка "Россия". В 2001 году она зарегистрировала фирму "Релакс", на которую записала свою долю в банке. "Россия" до избрания ВВП президентом была известна практически лишь на Северо-Западе РФ, зато после этого судьбоносного события банк буквально разбух от активов, среди которых были "Согаз", "Газпромбанк" и "Газфонд". Сейчас этот банк входит в двадцатку крупнейших в РФ, хоть его положение немного и пострадало после введения западом санкций.
Доля Кривоногих, как утверждает издание "Проект", в капитале "России" невелика - около 2,8%, однако это не единственное, чем владеет петербурженка. У нее 75% в компании "Озон", а также курорт "Игора", который, кстати, любит ВВП.
Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов
По данным журналистов, президент был на открытии горнолыжного комплекса в начале 2006 года, кроме того на этом курорте в 2013 году праздновали свадьбу его дочь Катерина и сын его друга Кирилл Шамалов, совладелец банка "Россия".
Помимо "Игоры" в собственности (75%) у Кривоногих есть и еще один объект - "Ленинград центр", расположенный в Таврическом саду в Санкт-Петербурге. Это культурное пространство, в котором проводятся выставки, спектакли и прочие мероприятия. Среди имущества Кривоногих журналисты нашли и 37-метровую яхту Al’doga, а также 200-метровую квартиру и нежилое помещение "в самом известном месте Петербурга — в самом начале Большой Морской улицы, рядом с выходом на Дворцовую площадь. ". Оба этих объекта достались Кривоногих в 2008 году. В нежилом помещении она позже открыла ресторан "Холст масло".
Как пишут журналисты "Проекта", имущество и бизнес-активы Кривоногих можно оценить в 7,7 млрд рублей или примерно $100 млн.
Как пишут журналисты "Проекта", имущество и бизнес-активы Кривоногих можно оценить в 7,7 млрд рублей или примерно $100 млн.
Впрочем, все это лишь детали в обширном расследовании "Проекта" - журналисты утверждают, что главным активом Кривоногих является дочь, родившаяся в 2003 году. Якобы ее отцом является сам ВВП. О том, что Светлана была знакома с нынешним президентом, не отрицают даже люди из его окружения.
Причем, их знакомство началось еще в 90-х, до того, как Владимир Владимирович стал главой страны. Отношения продолжались некоторое время, но в конце концов завершились. В копиях документах Елизаветы, если верить изданию "Проект" значится отчество "Владимировна". Девушка много лет живет под чужой фамилией, и, как утверждают журналисты "феноменально" похожа на своего отца. В качестве доказательства они приводят компьютерный анализ, который был сделан на основе фотографий Елизаветы и ее предполагаемого отца профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда. Как утверждают СМИ, совпадение в 70,44% - очень высокий результат, который может свидетельствовать о родстве двух лиц.
Причем, их знакомство началось еще в 90-х, до того, как Владимир Владимирович стал главой страны. Отношения продолжались некоторое время, но в конце концов завершились. В копиях документах Елизаветы, если верить изданию "Проект" значится отчество "Владимировна". Девушка много лет живет под чужой фамилией, и, как утверждают журналисты "феноменально" похожа на своего отца. В качестве доказательства они приводят компьютерный анализ, который был сделан на основе фотографий Елизаветы и ее предполагаемого отца профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда. Как утверждают СМИ, совпадение в 70,44% - очень высокий результат, который может свидетельствовать о родстве двух лиц.
К сожалению, "Проект" не решился публиковать фото девушки, чтобы читатели сами могли убедиться в ее похожести с лидером страны. А все снимки из соцсетей, на которых можно было бы рассмотреть ее лицо, Елизавета якобы удалила сама.
Подозрительный деталей в этой истории очень много, но ясно одно, кем бы ни была Елизавета и ее мать, за благосостояние этой скромной российской семьи можно не волноваться.
Подозрительный деталей в этой истории очень много, но ясно одно, кем бы ни была Елизавета и ее мать, за благосостояние этой скромной российской семьи можно не волноваться.
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