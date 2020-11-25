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Журналисты нашли еще одну "дочь" Путина

Журналисты нашли еще одну "дочь" Путина (12 фото)

Автор:
25 ноября 2020 15:10
Сообщество : Политика
Метки: ввп   дети Путина   интересно   политика   проект   расследование   сми   
3303
12
Личная жизнь президента не дает покоя многим. Издание "Проект" провело масштабную работу и утверждает, что у ВВП есть еще один ребенок, который очень-очень похож на своего папу.
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Метки: ввп   дети Путина   интересно   политика   проект   расследование   сми   
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16  комментариев
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11
Виталий Касандров Час назад
Ну блин фантазии совсем нет .Дочь - избито и стандартно .Вот нет что бы сказать сын у ВВП и папа готовить его в наследники, на секретной военной базе в Арктике . Вот вам рейтинг и разговоры на месяц ,а эту статью через пару дней забудут .
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3k
SSD Виталий Касандров Час назад
Кто знает, сколько их по миру "ходит"...и не сосчитать)))
Кто знает, сколько их по миру "ходит"...и не сосчитать)))
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2k
Евгений 15 минут назад
Как говорил Сталин: что, делать, что делать, завидовать будем
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1k
zenon Полчаса назад
Прям, как в песне В. Высоцкого - ну дайте мне же волю мужики... Я буду тих и смел с миллиардершами... Самое главное задатки, или даватки.
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4k
Vadim 43 минуты назад
Это компромат или комплимент?
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−17
tj77 59 минут назад
По мне так Беглов очень похож на Путина). Хто они друг другу? Братья? Сыновья?)
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4k
Vadim tj77 44 минуты назад
Соседи
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5k
Bjornsson tj77 9 минут назад
однофамильцы
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−19
иван кох Час назад
во всех бедах руских виноват навэльный и обэма
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4k
Владимир иван кох Полчаса назад
А во всех бедах хохлов, Путин.
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3k
Mnop Час назад
ЕЪ))) А что не брат/сестра/сын? Если проверить по сходству на фото, так тысяч пять можно в дети записать по всему глобусу)))) лавров.jpg
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2k
Борис Карабанов Час назад
Знаешь, что у него трое детей, двое в Пензе, а один на Камчатке?! (с)
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451
LinkLine Час назад
"царский" помет
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1k
zenon LinkLine Полчаса назад
Главное, что бы было гнездо, куда яйца положить, а далее, как в сказке.
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36k
Нанук Паналык Час назад
Старого окурка уже и в этой области пиарить приходится?
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3k
SSD Час назад
За демографию борется, так сказать, взял на себя повышенные обязательства.) Надо прокуратуре проверить, откуда деньги? Хотя, кого я обманываю)))
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