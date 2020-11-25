Журналисты нашли еще одну "дочь" Путина

Впрочем, все это лишь детали в обширном расследовании "Проекта" - журналисты утверждают, что главным активом Кривоногих является дочь, родившаяся в 2003 году. Якобы ее отцом является сам ВВП. О том, что Светлана была знакома с нынешним президентом, не отрицают даже люди из его окружения.



Причем, их знакомство началось еще в 90-х, до того, как Владимир Владимирович стал главой страны. Отношения продолжались некоторое время, но в конце концов завершились. В копиях документах Елизаветы, если верить изданию "Проект" значится отчество "Владимировна". Девушка много лет живет под чужой фамилией, и, как утверждают журналисты "феноменально" похожа на своего отца. В качестве доказательства они приводят компьютерный анализ, который был сделан на основе фотографий Елизаветы и ее предполагаемого отца профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда. Как утверждают СМИ, совпадение в 70,44% - очень высокий результат, который может свидетельствовать о родстве двух лиц.