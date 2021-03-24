Самая большая квартира России продается в Сочи

Вдобавок "Королевский Пентхаус" оснащен системой "умный дом" и имеет доступ к инфраструктуре всего жилого комплекса: парковка там, ресторан и тренажерный зал... В общем-то указанные в объявлении полмиллиарда рублей - не так уж и много за всю эту роскошь.