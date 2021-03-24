Самая большая квартира России продается в Сочи

3291
14
Судя по описанию и фотографиям на сайте по продаже недвижимости, места там хватает. Пятикомнатные апартаменты площадью 2 000 кв.м расположены на Курортном проспекте летней столицы России.
Собственный бассейн, просторные террасы с газонами и клумбами, а также возможность устроить барбекю - вот, пожалуй, главные изюминки жилища на 16 этаже. И соседи - только снизу.
Вдобавок "Королевский Пентхаус" оснащен системой "умный дом" и имеет доступ к инфраструктуре всего жилого комплекса: парковка там, ресторан и тренажерный зал... В общем-то указанные в объявлении полмиллиарда рублей - не так уж и много за всю эту роскошь.
×
В описании квартиры упоминаются еще "шикарный дизайн и роскошные интерьеры от легендарного российского кутюрье Валентина Юдашкина" - но это, честно говоря, на любителя...
Кажется, здесь всё-таки многовато позолоты, завитушек и драпировок? Хвастаться таким интерьером, может, и забавно, но жить в этом - увольте...
Здание, на вершине которого расположен этот пентхаус, стоит на горке, но всего в 200 м от Черного моря, говорится на сайте проекта.
Куда скромнее выглядит терраса (всего 437 кв.м) в нью-йоркском пентхаусе, который купил в разгар пандемии основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый бизнесмен мира.
Справедливости ради надо сказать, что это только последнее приобретение Безоса в этом доме на Пятой Авеню. До этого он уже выкупил тут четыре этажа.
Источник:
Ссылки по теме:
- Какую каморку можно купить в Лондоне за 200 тысяч фунтов
- Ждать нельзя покупать и продавать. Запятую поставите сами. Прямой эфир на Fishki.net
- Странная квартира в Лондоне продается за $1,5 миллиона
- Бдительный сосед помешал сделать из одной московской квартиры шесть
- 18 ужасных квартир, которые люди когда-либо выставляли на продажу
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
Если покопаться, то можно и в пользу государства
Уверен на все 100%,такие деньги честно не заработать!