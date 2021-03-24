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Самая большая квартира России продается в Сочи

Самая большая квартира России продается в Сочи (14 фото)

Автор:
24 марта 2021 01:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Безос   Пятая авеню   Юдашкин   квадратные метры   квартира   недвижимость   пентхаус   сочи   
3291
14
Судя по описанию и фотографиям на сайте по продаже недвижимости, места там хватает. Пятикомнатные апартаменты площадью 2 000 кв.м расположены на Курортном проспекте летней столицы России.
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Метки: Безос   Пятая авеню   Юдашкин   квадратные метры   квартира   недвижимость   пентхаус   сочи   
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20  комментариев
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178
Племянник Путина 6 часов назад
даже по армянским меркам, это вычурно
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1k
ssdeep 2 минуты назад
Не ну видно же что эта квартира Его! Темнейшества, чья же еще
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31k
Alex 21 минуту назад
За такие бабки нормальный ремонт могли бы сделать. Дизайн - жесть
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3k
insaider Час назад
Ясно же что это квартира Путина,это ясно как божий день! Видно же,что ремонт лепили на скорую рукУ,переделывали,пытались грязе-дискотеку закомуфлировать! Навальный про неё разузнал,и чтобы видео как про дворец не сняли Путин был вынужден её продать!
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7k
Cornho Час назад
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85
bobobo Час назад
Это ж сколько почек надо продать?
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40k
doker 2 часа назад
Контингент всегда найдётся.

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111
Алексей 3 часа назад
Kitsch
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999
Broscan 4 часа назад
Кто продаёт?

Если покопаться, то можно и в пользу государства


Уверен на все 100%,такие деньги честно не заработать!
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1k
Bhaal 4 часа назад
На бордель больше похоже чем на квартиру. Я бы лично не смог в таких интерьерах жить. Неуютно.
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18k
Сергей Костюнин 5 часов назад
Я понимаю что у них там всё серенько это сарказм , но если следовать Вашей логики восприятия интерьера , то зелёные кресла здесь вырви глаз ))
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18k
Сергей Костюнин 5 часов назад
Да и ставить в пример квартЕрку Безоса это опрометчиво Вы в курсе что у него со зрением не всё в порядке ))
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10k
net 5 часов назад
Может я как-то неправильно отдыхаю, но обычно во время отдыха я бываю в номере только поспать. И на семью чтобы поспать даже ста метров королевского люкса- супер люкса много. Вопрос финансов при покупке понятно не стоит, но ниодной толковой мысли нахрена она нужна не приходит.
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3k
AlekseiTFS 6 часов назад
Хочешь жить в такой квартире - будь готов жить в проходном дворе. Там же постоянно -уборщицы и прочий обслуживающий персонал шмыгает. Пока до конца с уборкой дошли -уже нужно сначала начинать
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7k
Cornho AlekseiTFS Час назад
В смысле "шмыгают"? Они по умолчанию что ли к квартире прилагаются? Наймёшь - будут шмыгать, не наймёшь - не будут.
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5k
SR 6 часов назад
А'ля "мы гостили у цыган"...
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2k
SoulFox 6 часов назад
Хорошая квартира для какого нибудь полковника или начальника среднего звена
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251
dranvlad 7 часов назад
Ничего вы не понимаете! Это ж "дорохо - бохато"
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283
Nane First NameLast 7 часов назад
Не знаю, как вам рендеры, но

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3k
Михалыч 7 часов назад
Лажа какая-то
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