СМИ выяснили размер зарплат известных российских журналистов

Для наглядности доходы российских ведущих выразили в пенсиях.
Издание The Insider провело расследование и раскрыло размер зарплат главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных телеканалах. Для наглядности доходы журналистов выразили в
попугаях в бабушках, точнее, в размере их пенсий (за основу была взята средняя пенсия - 14 тысяч рублей).
Журналисты The Insider изучили базы Федеральной налоговой службы (ФНС) и выяснили, сколько ведущие зарабатывают в год. Самым высокооплачиваемым оказался ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин, который также является первым заместителем главы Дирекции социальных и публицистических программ.
На последнем месте в этом рейтинге оказался ведущий НТВ Андрей Норкин. За год он заработал 4,3 миллиона рублей - примерно столько же за год получили 25 пенсионеров.
Директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев за ведение еженедельной программы "Вести недели" получал 4,6 миллиона (27 пенсионеров).
Ведущая программы "Действующие лица" на телеканале "Россия" Наиля Аскер-Заде за год заработала 6,5 миллиона рублей, что примерно равно сумме средних пенсий 38 россиян.
Ведущий программы "Добров в эфире" на "РЕН ТВ" Андрей Добров получил почти 7 миллионов рублей - сумма выплат 41 пенсионеру.
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" за работу над шоу "Своя правда" на НТВ заработал 12,2 миллиона рублей (72 пенсионера).
Пара ведущих ток-шоу "60 минут" на "России 1" Евгений Попов и Ольга Скабеева зарабатывают по 12,8 миллиона рублей каждый (суммарный доход обоих эквивалентен выплатам 150 пенсионеров). Заработки обоих журналистов складываются из двух источников - выплат от канала "Россия" и головного госхолдинга ВГТРК, выяснили в The Insider.
В несколько раз больше зарабатывает их коллега Владимир Соловьев. Официальный доход ведущего составляет 52,6 миллиона рублей - как у 310 пенсионеров. Доход Соловьева также складывается из нескольких источников - за эфиры от "Радио России", от телеканала "Россия" и личной фирмы Соловьева "CD Консалтинг".
В тройку самых высокооплачиваемых журналистов вошли главред телеканала RT Маргарита Симоньян и ее муж ведущий НТВ Тигран Кеосаян. По данный The Insider, официальная зарплата Симоньян в МИА "Россия сегодня" составляет 20,4 миллиона рублей, в АНО "ТВ Новости" (юрлицо RT) - 16 миллионов, Суммарных доход супругов оценен в 156 миллионов рублей - что равняется примерно 928 выплатам пенсионерам.
Больше всех зарабатывает ведущий ток-шоу "Время покажет" Артем Шейнин. За год он заработал почти 100 миллионов рублей - как примерно 587 пенсионеров.
17 сентября стало известно, что Минфин увеличил затраты на поддержку СМИ на 40% по сравнению с теми, что планировались годом ранее. В 2021 году на поддержку государственных СМИ из федерального бюджета будет выделено 102,8 миллиарда рублей.
Как-то стало за Киселева обидно. Я думал это очень ценный кадр, вполне сопоставимый с Соловьевым... А вот интересно, если Медведева с Путиным сопоставить в старушках...— ivanych🐰7 (@ivanych7) September 24, 2020
Зависть - это самая искренняя форма признания.— Александр Горожанкин (@AGorozhankin) September 24, 2020
Влияют на миллионы, от чего бы и не заплатить...— Renata (@Renata12988900) September 25, 2020
"Ценные" кадры, до тошноты!
Источник:
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Чем выше рейтинг этого шлака. Тем больше рекламный бюджет. А значит и зарплаты.
такое чувство что мы лохи