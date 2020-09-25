СМИ выяснили размер зарплат известных российских журналистов

Издание The Insider провело расследование и раскрыло размер зарплат главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных телеканалах. Для наглядности доходы журналистов выразили в попугаях в бабушках, точнее, в размере их пенсий (за основу была взята средняя пенсия - 14 тысяч рублей).





Журналисты The Insider изучили базы Федеральной налоговой службы (ФНС) и выяснили, сколько ведущие зарабатывают в год. Самым высокооплачиваемым оказался ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин, который также является первым заместителем главы Дирекции социальных и публицистических программ.



