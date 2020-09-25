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СМИ выяснили размер зарплат известных российских журналистов

СМИ выяснили размер зарплат известных российских журналистов (13 фото)

Автор:
25 сентября 2020 13:23
Сообщество : Жить в России
Метки: гостелеканалы   доходы   журналисты   расследование   сми   
2648
13

Для наглядности доходы российских ведущих выразили в пенсиях.

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Метки: гостелеканалы   доходы   журналисты   расследование   сми   
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45  комментариев
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Все правильно! Чтобы рассказать россиянам, как хорошо они живут, нужно и самим жить хорошо!
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2k
Слава Андреев 54 секунды назад
Нуууу. Скажу так. Пока народ смотрит эту Шляпу. Они будут так получать.
Чем выше рейтинг этого шлака. Тем больше рекламный бюджет. А значит и зарплаты.
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662
Дамир Саражаков 5 минут назад
Ну офигеть теперь. А The Insider свою зарплату в пенсиях не изволит выложить? :D Как я понимаю с зарплатой меньше чем у 7 пенсионеров в Москве особо то и не поживешь... Очередная пятиминутка ненависти.
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3k
Юра Гагарин 6 минут назад
время когда за ложь, подхалимство и лицемерие платят большие деньги
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1k
colontel 9 минут назад
кто увидел журналистов? я вижу журнашлюх...а шлюхи они везде хорошие деньги получают, раздвигая ноги и булки
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1k
colontel 4 минуты назад
помет, тыль ли это минусишь?)
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24k
Мрачный мачо 12 минут назад
Журнашлюшки.
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6k
fish67 22 минуты назад
Это только их официальная зарплата без ништяков, а армяне вообще на фильме Крымский мост спи@дили 30 % бюджета, которое выделило государство, оформив туда свою родню. Но они не Серебряков, уголовку на них не откроют, уж очень жопу тщательно лижут
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3k
Юра Гагарин fish67 9 минут назад
Россия - рай для армян.
такое чувство что мы лохи
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756
Mikhail K Полчаса назад
Выгодно быть звездоболом
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−9
малюта Полчаса назад
путенские подстилки
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400
Ринат Полчаса назад
Я думаю Леша Навальный то же не бедствует
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1k
Роман Гамзалиев 36 минут назад
Если логически разобраться то основная часть ЗП "персонажей" в статье выплачивается за счет МинФина или другими словами за счет народа(налогов). И тогда не понятен негатив в комментах))) , зрители не питают "особой симпатии" к ним . Вывод прост за деньги налогоплательщиков им же промывают мозги , навязывая настроения "верхов"))
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6k
Goldsmith 37 минут назад
А где в этом списке контрацептивы с фишек? Типа русьфета с назаретом ? Или их блевотина не настолько талантлива ?)))
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6k
Goldsmith Полчаса назад
А вот же они,в соседском посте
А вот же они,в соседском посте
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13k
Ser 43 минуты назад
СМИ выяснили размер зарплат известных российских журналистов
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109k
arek14 Ser Полчаса назад
СМИ выяснили размер зарплат известных российских журналистов
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40k
Andrey Ser 19 минут назад
СМИ выяснили размер зарплат известных российских журналистов
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1k
Show Must Go On 46 минут назад
Это не журналисты, а вонючие и проплаченные уроды ПРОПАГАНДОНЫ! Называйте вещи своими именами.
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10k
P.F. 48 минут назад
Писдить - не мешки ворочать, а тем более за хорошие деньги.
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268
С того Берега моря 57 минут назад
Пистить не мешки ворочить.
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570
arcush Час назад
Ордена "поганого путина" им на грудь! Посмертно!
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7k
Prostovopros Час назад
Должен же кто-то растолковывать народу, что во всём виноваты хохлы, госдеп, прогнивший запад и прибалты, а они самые талантливо переживающие за Россию. Кто этого не понимает - либераст. Но всё же могли и много дешевле говорящих голов нанять, ан нет. Представляю какие З/П у тех, кто их нанял.
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−173
Фунт Фунт Час назад
Черная зависть пожирает души хохляцких smm-щиков. Они рвут себе дупу за интересы любимых хозяев в пробковых шлемах, а те лишь хлопают их по плечу и требуют работать больше за те же гроши... а в это время... в мордоре... оказывается, отлично платят! Как бы переметнуться за Путина? Но нет, уже слишком много нагажено цифровых следов...
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33k
dima423 Час назад
опять не понял о чем пост.. по моему это не такие уж и большие деньги для ведущих топовых программ на топовых каналах ТВ) Столько же может зарабатывать успешный ИПшник с интернет магазином резиновых членов например...
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2k
aleksei dima423 Час назад
Я тоже думал, что они больше зарабатывают
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190
Сергій Мазуренко dima423 51 минуту назад
А там то резиновые члены зарабатывают.....а не ИПшник
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24k
Мрачный мачо dima423 9 минут назад
Ип с бюджета не берет, а наоборот платит налоги.
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29k
Опаньки Час назад
в первую очередь надо напомнить, что это федеральные каналы, жрущие бабки из бюджета
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